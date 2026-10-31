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Нужно ли выкапывать гиацинты: что делать с растением, когда цветение закончилось

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 31 октября 2026, 18:00 3 мин.
нужно ли выкапывать гиацинты
Фото Unsplash

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