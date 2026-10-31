Нужно ли выкапывать гиацинты: что делать с растением, когда цветение закончилось

Гиацинты своей изысканной красотой привлекают внимание садовников по всему миру. Но вместе с тем они нуждаются в особом уходе как во время цветения, так и после него. Поэтому важно понимать, когда выкапывать гиацинты и нужно ли это вообще делать.

Когда выкапывать гиацинты и нужно ли это делать после цветения

Каждый садовник или садовница может выбирать, как ухаживать за своим садом. И все же существуют и общепринятые правила, как, например, ежегодное выкапывание гиацинтов.

Хотя эти цветы могут расти на одном месте до трех лет, лучшим решением будет все же пересаживать их после цветения. Такой метод можно легко объяснить погодными условиями на нашей территории и неприспособленностью гиацинтов к постоянным изменениям температуры воздуха.

Эти цветы могут цвести в зависимости от сорта в период с начала апреля до мая. Но не нужно спешить доставать их из почвы и переносить в более безопасное место.

После того как гиацинты отцветут, нужно сначала срезать цветонос. Листья должны оставаться на месте, пока не засохнут. Затем нужно только осторожно подкармливать растение в течение двух-трех месяцев до начала июля. В это время можно поливать гиацинты, подкармливать их и пропалывать.

Только после этого периода луковицы цветка можно выкапывать вместе с желтыми листьями и перенести в место, где на растение не попадут прямые солнечные лучи. В таком виде луковицы должны храниться до тех пор, пока полностью не отсохнет их надземная часть. Когда это произойдет — ее нужно обрезать. На это может уйти около недели.

Дальше нужно только найти деревянный или пластиковый ящик и сложить туда луковицы. Их можно выкладывать отдельно каждую, завернутую в бумагу, или засыпать тару землей и только потом выкладывать в нее растения. Также существует вариант хранения луковиц в соломе. Но основное правило — растения не должны плотно прижиматься друг к другу.

В таком виде ящик можно поставить в подвал или на чердак, чтобы цветки ждали нового сезона и высадки в открытый грунт примерно в середине октября.

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