Чем обработать двор от клещей: эффективные способы защиты и оптимальные даты опрыскивания

Как только на улице теплеет, просыпаются клещи. Они начинают быть активными с апреля. Поэтому владельцы садов и огородов, у которых есть животные, или те, кто хотят обезопасить детей, часто обрабатывают двор от клещей. В материале поделимся с тобой эффективными средствами и правилами обработки.

Чем обработать двор от клещей: лучшие средства защиты

Клещи очень опасны, ведь могут переносить тяжелые заболевания людям и животным. Поэтому идеальным решением будет обработать придомовую территорию или сад от этих паразитов.

Начинать обработку территории можно с апреля или раньше, если ты уже увидел (-а) клещей. Купить средства для обработки территории можно в магазинах для сада и огорода.

Самым оптимальным решением является выбор препаратов для обработки территории, в составе которых есть циперметрин, бифентрин, фентион. Кроме уничтожения клещей они подойдут для борьбы с блохами, муравьями, тараканами и клопами.

Среди препаратов, которые можно найти в украинских магазинах, есть: Кельтан, Талсар, Цифокс. При обработке территории следует строго следовать инструкциям и не забывать использовать перчатки, маску и защитные очки. Одежда должна покрывать все участки тела.

Препарат распыляют на листья деревьев и кустов, траву, ветки, стволы деревьев. Можно обработать кусты и декоративные насаждения. Важно, что обработать двор от клещей нужно за два месяца до сбора урожая.

Во время обработки двора позаботься, чтобы рядом не находились животные и дети. После обработки должно пройти не менее трех дней, только тогда можно гулять по саду или огороду.

Обрабатывать двор от клещей следует в сухую и безветренную погоду. Поэтому предварительно проверь прогноз погоды.

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