Как сделать снежинку своими руками — лучшие узоры простых и объемных украшений

Все реже рождественские праздники радуют нас настоящей зимой, трескучими морозами и сугробами снега. Но ничто — даже лужи на улицах в Новый год — не сможет помешать нам создать настоящий праздник. Чтобы на окнах и на елке осели удивительно красивые снежинки, создадим их сами. Как сделать снежинку своими руками — читай и смотри видео в материале.

Как сделать снежинку из бумаги своими руками

Говорят, предвкушение праздника лучше самого праздника. Так что растягиваем новогоднее настроение подольше! Готовим поделки собственноручно, и пока мы это делаем, сказка рождественского действа всегда рядом.

Так что запасаемся хорошим настроением, включаем веселую музыку, подпеваем и создаем чудо. Для творческого процесса нам понадобятся только листы бумаги (А4), острые ножницы, простой карандаш и линейка, для некоторых объемных вариантов — клей.

В целом, снежинку из бумаги можно сделать простую и объемную. Первый вариант гораздо легче в исполнении, но не менее изящный.

Как сделать простую новогоднюю снежинку из бумаги

Создание снежинки из бумаги можно разбить на два этапа: первый — сворачивание основы. Для этого лист А4 обрезают, превращая прямоугольник в квадрат. Затем определенным образом сворачивают для получения базового треугольника — сектора снежинки, на котором, собственно, выполняется рисунок.

Для изготовления маленьких снежинок просто возьми в основу меньший квадрат.

Второй этап — творческий. Это нанесение схемы узора, по которому ты будешь делать снежинку. Существует большое количество готовых трафаретов, причем чем больше бумаги срежешь — тем изящнее будет готовый результат.

И третий этап — вырезание. Здесь пригодятся острые ножницы и терпение, а качественная, не слишком плотная бумага будет гарантировать отсутствие зазубрин на линиях вырезания.

Снежинки своими руками можно делать из любой бумаги: из офисной (для принтера), из альбомных листов, цветной бумаги, для оригами, для декупажа с узорами, подойдут даже обычные кухонные салфетки.

Для наклеивания снежинок из бумаги можно воспользоваться крепким мыльным раствором, клейстером из муки, или обычной зубной пастой — она отлично держит снежинки на стекле окна.

Как легко и быстро сделать объемную снежинку из бумаги

Объемные снежинки только на первый взгляд кажутся сложными в исполнении. На самом деле они просто имеют другую технологию сборки, так что изготовить их своими руками можно даже с малышом.

В основе объемной снежинки лежит бумажный склеенный определенным образом прямоугольник, образующий ее базовые сектора. Кожная деталь такой снежинки автономна и сочетается в единое целое с помощью клея.

Чтобы каждая часть объемной снежинки белая точь-в-точь такая, как рядом с ней, для нанесения узора используют трафарет. Его шаблон легко создать, просмотрев это видео.

Сделать своими руками объемную снежинку можно и по обычной технологии. Для этого изготавливают несколько простых снежинок разных размеров и совмещают их в одно целое, образуя пушистое новогоднее украшение. Все гениальное — просто!

Кроме украшения впереди нас ждет выбор подарков. Читай, что подарить руководителю на Новый год.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!