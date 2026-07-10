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В Киеве хозяин оставил собаку на раскаленном балконе: животное не выжило

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 июля 2026, 15:00 2 мин.
Французский бульдог умер в муках на балконе: полиция сообщила подробности

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