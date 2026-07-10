В Киеве хозяин оставил собаку на раскаленном балконе: животное не выжило

Трагедия в одном из спальных районов столицы потрясла соцсети: маленького французского бульдога по имени Рафик нашли мертвым на балконе собственной квартиры. Хозяин собаки просто запер его под прямыми солнечными лучами в разгар жары и ушел из дома.

Жестокий инцидент произошел в одном из жилых комплексов микрорайона Теремки. О гибели животного правоохранителям сообщила неравнодушная соседка, которая стала свидетелем ужасающего безразличия хозяина. Об этом пишет Национальная полиция Украины.

Без воды и шанса на спасение

Как выяснили следователи Голосеевского управления полиции, 37-летний киевлянин оставил своего питомца на застекленном балконе в жаркий день.

Животное часами находилось в замкнутом пространстве под раскаленным солнцем. У Рафика не было ни доступа к питьевой воде, ни возможности укрыться в тени. Организм собаки просто не выдержал теплового удара, и бульдог умер в мучениях.

Это был не первый случай издевательств

Во время опроса жителей дома открылись еще более шокирующие детали. Соседи рассказали полицейским, что хозяин и раньше проявлял агрессию по отношению к собаке.

Рафика неоднократно били, привязывали к деревьям на улице на длительное время и оставляли без надлежащего ухода. Смерть на балконе стала трагическим финалом длительных издевательств.

Следователи уже собрали достаточно доказательств, чтобы официально сообщить мужчине о подозрении. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.

В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в суд. Если вина киевлянина будет доказана, ему грозит не просто штраф, а вполне реальный срок — до трех лет лишения свободы.

Полиция Киева в очередной раз призывает владельцев домашних животных быть ответственными и не оставлять питомцев в закрытых автомобилях или на балконах, особенно в летний период, когда температура воздуха становится смертельно опасной.

Главное фото: полиция.

Они не только трогают, но и поражают, заставляя задуматься: как эти животные, привыкшие к теплым диванам и полным мискам, справляются среди дикой природы, дождя, хищников и голода. Подробнее об удивительной выносливости и силе инстинктов собак — читайте по ссылке.

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