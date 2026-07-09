ДТП на трассе Киев — Одесса сегодня: погиб 15-летний парень, еще 10 человек в больнице

Утром 9 июля на трассе Киев – Одесса произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Березовском районе Одесской области столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус. В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир, еще несколько человек, среди которых дети, получили травмы.

Обновлено о 12:47.

ДТП Киев – Одесса сегодня: что известно об аварии

По предварительной информации полиции, автопроисшествие произошло возле села Одаи Ширяевской общины. На трассе Киев – Одесса столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, осуществлявший частные пассажирские перевозки. На момент столкновения в салоне маршрутки находились 15 пассажиров и водитель.

На месте ДТП на трассе Киев — Одесса сегодня продолжают работать следователи, патрульные полицейские и другие экстренные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.

Из-за аварии движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Водителей призывают быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Читать по теме Просил маму его отпустить: во Львове мальчику пересадили сердце погибшей в ДТП девочки 12-летний Назар из Ладыжина поправляется после трансплантации сердца в больнице Святого Николая.

ДТП на трассе Киев – Одесса: сколько людей пострадали

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что, согласно уточненным данным, в результате ДТП на 354 км автодороги Киев—Одесса, близ села Одаи Березовского района, погиб 15-летний парень, еще 10 получили травмы и были госпитализированы.

— Среди пострадавших три человека находятся в тяжелом состоянии, семь — в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, отметил чиновник.

В данный момент известно, что шестеро из 10 пострадавших — несовершеннолетние.

Полиция открыла уголовное производство

По факту смертельного ДТП на трассе Киев – Одесса сегодня следователи начали досудебное расследование. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель человека. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Главное фото: полиция

Ранее мы сообщали, что во Львовской области автокран столкнулся с поездом Киев – Ужгород — читайте в материале подробности ДТП.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!