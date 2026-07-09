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ДТП на трассе Киев — Одесса сегодня: погиб 15-летний парень, еще 10 человек в больнице

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июля 2026, 12:00 2 мин.
ДТП Киев – Одесса: полиция сообщила новые подробности смертельной аварии

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