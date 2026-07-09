Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты праздников по новому календарю

Ежегодно летом верующие восточного обряда празднуют сразу три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. В этих праздниках тесно связаны христианские и народные традиции. Как именно их отмечают и как изменились даты по новому церковному календарю УПЦ — читай в материале.
Когда празднуют Яблочный, Медовый и Ореховый Спас
В этом году дата празднования Яблочного, Орехового и Медового Спасов изменилась, ведь Православная церковь перешла на новый календарь. Теперь даты Спасов сместились на 13 дней раньше.
- 1 августа — Перенесение честного креста или Медовый Спас, Маковей;
- 6 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас;
- 16 августа — Ореховый Спас.
По церковной традиции, все Спасы связаны с библейской историей, а само название происходит от слова “Спаситель”.
Но есть и другая версия: в этот период начинали активную заготовку продуктов на зиму, поэтому слово “спас” видоизмененное от “запас, запасаться”.
Медовый Спас — 1 августа 2026 года. Традиции празднования
Медовый Спас в церковной традиции считается днем семи мучеников Маковеев и Праздником Перенесения Честного Креста. В этот день вспоминают, как в старину в Константинополе (ныне Стамбуле) вынесли частицы настоящего Господнего креста из императорского дворца в Софийский храм.
А также чествуют память семерых братьев Маккавеев, которых в 166 году до н. э. на глазах у их матери казнил сирийский царь Антиох Эпифан. Братья приняли мученическую смерть, потому что отказались поклоняться языческим богам.
С этого дня начинается так называемая Спасовка — Успенский пост, который длится две недели. На Маковея принято освящать воду, цветы и мак.
В освящающих букетах непременно должен быть мак. Букет потому и называют маковейчик или маковейка. Также в букеты добавляют бархатцы, георгины, астры и различные травы: мяту, чабрец, полынь, тысячелистник.
После освящения маковейчик держат за образами до следующей весны. А если прихватит какая-нибудь болезнь — целебными освященными травами из букета можно лечиться.
Весной мак из него принято рассеивать по огороду, а сухие цветы на Благовещение девушки должны были вплетать в косы — чтобы волосы были густыми.
Среди пасечников бытовало поверье, что если до первого Спаса не собрать мед, его заберут пчелы из других пасек. Поэтому в народе этот Спас прозвали Медовым.
На Маковея освящают свежевыкошенный мед, угощают им гостей. Раньше в этот день пекли “шулики” —коржики, которые ломали на мелкие кусочки и заливали медовой водой с растертым маком. Невероятно ароматная вкуснятина! Готовили также всяческие пироги с маком, а также вареники и пончики.
Яблочный Спас — 6 августа 2026 года
Яблочный Спас или праздник Преображения Господня. В этот день вспоминают другое библейское событие, когда Христос явил себя своим ученикам во всей силе и красоте Божественной природы.
Согласно Ветхому Завету, Иисус взял с собой на гору Фавор трех ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Когда Иисус начал молиться, ученики увидели его преображение: его лицо сияло, как солнце, а одежда стала белой как снег.
В день Преображения Господня церковь прославляет чудесное соединение во Христе Божества и человека, и Бога, и человечества.
В этот день традиционно освящают яблоки и готовят из них блюда.
Ореховый Спас — 16 августа 2026 года
Завершается цикл из трех Спасов Ореховым Спасом. Ранее его праздновали 29 августа. В 2024 году — 16 августа. Праздник отмечают в память о переносе Нерукотворного образа Господня в Константинополь. Считается, что этот образ является изображением Иисуса Христа, которое осталось вследствие прикосновения к ткани после умывания.
Еще этот праздник называют Хлебным, Полотняным, Малым, Холодным или Нерукотворным Спасом.
Но главное его название — Ореховый, ведь в это время принято собирать орехи, освящать их, печь с ними пироги и угощать других с пожеланием доброго здоровья и благополучия.
Раньше мы давали новый церковный календарь на 2026 год — узнай даты празднование всех важнейших православных праздников.
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