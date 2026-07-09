Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: даты праздников по новому календарю

Ежегодно летом верующие восточного обряда празднуют сразу три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. В этих праздниках тесно связаны христианские и народные традиции. Как именно их отмечают и как изменились даты по новому церковному календарю УПЦ — читай в материале.

Когда празднуют Яблочный, Медовый и Ореховый Спас

В этом году дата празднования Яблочного, Орехового и Медового Спасов изменилась, ведь Православная церковь перешла на новый календарь. Теперь даты Спасов сместились на 13 дней раньше.

1 августа — Перенесение честного креста или Медовый Спас, Маковей;

6 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас;

16 августа — Ореховый Спас.

По церковной традиции, все Спасы связаны с библейской историей, а само название происходит от слова “Спаситель”.

Но есть и другая версия: в этот период начинали активную заготовку продуктов на зиму, поэтому слово “спас” видоизмененное от “запас, запасаться”.

Медовый Спас — 1 августа 2026 года. Традиции празднования

Медовый Спас в церковной традиции считается днем ​​семи мучеников Маковеев и Праздником Перенесения Честного Креста. В этот день вспоминают, как в старину в Константинополе (ныне Стамбуле) вынесли частицы настоящего Господнего креста из императорского дворца в Софийский храм.

А также чествуют память семерых братьев Маккавеев, которых в 166 году до н. э. на глазах у их матери казнил сирийский царь Антиох Эпифан. Братья приняли мученическую смерть, потому что отказались поклоняться языческим богам.

С этого дня начинается так называемая Спасовка — Успенский пост, который длится две недели. На Маковея принято освящать воду, цветы и мак.

В освящающих букетах непременно должен быть мак. Букет потому и называют маковейчик или маковейка. Также в букеты добавляют бархатцы, георгины, астры и различные травы: мяту, чабрец, полынь, тысячелистник.

После освящения маковейчик держат за образами до следующей весны. А если прихватит какая-нибудь болезнь — целебными освященными травами из букета можно лечиться.

Весной мак из него принято рассеивать по огороду, а сухие цветы на Благовещение девушки должны были вплетать в косы — чтобы волосы были густыми.

Среди пасечников бытовало поверье, что если до первого Спаса не собрать мед, его заберут пчелы из других пасек. Поэтому в народе этот Спас прозвали Медовым.

На Маковея освящают свежевыкошенный мед, угощают им гостей. Раньше в этот день пекли “шулики” —коржики, которые ломали на мелкие кусочки и заливали медовой водой с растертым маком. Невероятно ароматная вкуснятина! Готовили также всяческие пироги с маком, а также вареники и пончики.

Яблочный Спас — 6 августа 2026 года

Яблочный Спас или праздник Преображения Господня. В этот день вспоминают другое библейское событие, когда Христос явил себя своим ученикам во всей силе и красоте Божественной природы.

Согласно Ветхому Завету, Иисус взял с собой на гору Фавор трех ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Когда Иисус начал молиться, ученики увидели его преображение: его лицо сияло, как солнце, а одежда стала белой как снег.

В день Преображения Господня церковь прославляет чудесное соединение во Христе Божества и человека, и Бога, и человечества.

В этот день традиционно освящают яблоки и готовят из них блюда.

Ореховый Спас — 16 августа 2026 года

Завершается цикл из трех Спасов Ореховым Спасом. Ранее его праздновали 29 августа. В 2024 году — 16 августа. Праздник отмечают в память о переносе Нерукотворного образа Господня в Константинополь. Считается, что этот образ является изображением Иисуса Христа, которое осталось вследствие прикосновения к ткани после умывания.

Еще этот праздник называют Хлебным, Полотняным, Малым, Холодным или Нерукотворным Спасом.

Но главное его название — Ореховый, ведь в это время принято собирать орехи, освящать их, печь с ними пироги и угощать других с пожеланием доброго здоровья и благополучия.

Раньше мы давали новый церковный календарь на 2026 год — узнай даты празднование всех важнейших православных праздников.

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