Всемирный день поцелуя 2026: удивительные факты о празднике, который объединяет

6 июля мир отмечает один из самых приятных и теплых праздников — Всемирный день поцелуев.

Праздник появился в Великобритании еще в конце девятнадцвтого века, а позже получил официальное признание ООН и превратился в международный день любви и открытости.

Главная его идея чрезвычайно проста: напомнить всем, что поцелуй — это жест, который объединяет людей.

6 июля 2026 — Всемирный день поцелуя

Поцелуй — это не просто приятная традиция, а сложный биохимический и психологический процесс, который изучает целая наука — филематология. С точки зрения науки, обычное прикосновение губ запускает в нашем организме настоящий фейерверк.

Во время страстного французского поцелуя задействуется до 34 мышц лица и еще около 112 мышц всего тела для поддержания позы. Такая гимнастика прекрасно улучшает кровообращение, разглаживает кожу и является естественной профилактикой морщин.

Кроме того, это невероятный химический коктейль. Всего за один поцелуй мозг дает команду на выброс гормонов счастья:

Окситоцин — гормон привязанности, который снижает тревожность и дарит ощущение безопасности.

Эндорфины + дофамин — вызывают эйфорию и действуют как естественное обезболивающее.

Кортизол (гормон стресса), наоборот, стремительно падает, и это делает поцелуи идеальным антидепрессантом.

Один страстный поцелуй продолжительностью в минуту сжигает около 6–26 калорий. Конечно, спортзал это не заменит, но согласитесь — процесс значительно приятнее!

Ученые считают, что поцелуй помогает нам на подсознательном уровне выбрать генетически идеального партнера. Оказывается, через рецепторы обоняния и вкуса мы считываем информацию об иммунной системе человека.

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Всемирный день поцелуя: интересные факты

Самый долгий поцелуй в истории человечества длился невероятные 58 часов, 35 минут и 58 секунд.

Этот рекорд в 2013 году установила супружеская пара из Таиланда — Экачай и Лаксана Тиранарат. По правилам марафона им нельзя было прерываться даже на сон или посещение туалета.

А еще исследования показывают, что мужчины, которые каждое утро целуют своих жен перед выходом на работу, живут в среднем на 5 лет дольше и реже попадают в автомобильные аварии.

Поцелуи стимулируют выделение слюны, которая нормализует кислотность во рту и защищает зубы от кариеса. Так что это еще и естественный стоматолог!

Однако целуются далеко не все народы. Около 10% населения планеты по культурным или гигиеническим соображениям не практикуют поцелуи в губы. Например, для эскимосского или маорийского приветствия “понги” нужно потереться носами и щеками для обмена дыханием жизни.

Как отпраздновать Всемирный день поцелуя 2026

День поцелуя — хороший повод подарить тепло тем, кто рядом. Праздник выпал на понедельник, так что начни утро с нежного поцелуя-сюрприза: это зарядит любимого (-ую) гормонами счастья на всю рабочую неделю.

Вечером устрой уютное свидание: приготовьте вместе легкий ужин, включите романтический фильм или прогуляйтесь под звездами. Главное — ваше тепло и ощущение, что вы вместе.

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