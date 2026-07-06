Жителей Вишневого призвали не выходить на улицу из-за угрозы детонации: объявлена ​​эвакуация

В Вишневом на Киевщине после массированной российской атаки жителей призвали не выходить на улицу из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов. Из-за попадания территорию вокруг места удара окружили правоохранители, а власти просят людей не приближаться к опасной зоне.
В то же время в результате ночного обстрела Киевской области погибли шесть человек, еще по меньшей мере 26 получили ранения, среди них — девятимесячный ребенок.
Взрывы в Вишневом: что известно о последствиях вражеской атаки
По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, наиболее напряженная ситуация на данный момент наблюдается в Вишневом. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения крайне опасно.
— Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией. Призываю жителей общины оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне, где продолжаются работы, — отметил чиновник.
Взрывы на Киевщине сегодня повлекли за собой не только разрушения, но и серьезные логистические проблемы. Удар мгновенно сказался на транспортном сообщении со столицей.
В частности, Укрзализныця была вынуждена изменить маршруты ряда поездов, среди которых рейсы из Харькова в Холм, из Каменца-Подольского в Киев, а также поезда из Днепра и Львова. На фастовском направлении железнодорожники организовали автобусные шаттлы между Бояркой и Киевом для перевозки пассажиров.
Также глава Киевской ОВА отметил, что ситуация в регионе остается крайне напряженной, а число пострадавших продолжает расти. На данный момент известно о 26 травмированных жителях области, 18 из которых госпитализированы в больницы.
Особую боль вызывает известие о том, что среди постраждалых оказалась девятимесячная девочка. Калашник предупредил, что число жертв может увеличиться, так как спасательные операции продолжаются.
Вишневое сегодня: угроза детонации
Вишневая городская территориальная громада официально обратилась к жителям с призывом оставаться в укрытиях.
В частности, людям категорически запрещено выходить на улицы Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная. Предприятиям в этой зоне также рекомендовано прекратить работу.
Для тех, кто не имеет возможности выехать самостоятельно, развернуты пункты эвакуации. В Вишневом такой пункт действует по адресу улица Европейская, 30, а в селе Крюковщина людей ждут на улице Балукова, 1Е. С собой просят иметь документы, воду и необходимые лекарства.
Вишневый городской совет предупредил о возможности повторной детонации взрывоопасных предметов. Из-за российского удара на местах поражения остались элементы, представляющие смертельную угрозу и способные взорваться в любой момент. Полиция и ГСЧС полностью оцепили опасные зоны.
Жителей просят не приближаться к обломкам ракет или беспилотников. Любой подозрительный предмет может быть смертельно опасен. Если вы заметили обломки или неразорвавшиеся снаряды, сразу звоните 101 или 102.
— Все экстренные и оперативные службы привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки. Сотрудники Национальной полиции и ГСЧС при необходимости осуществляют эвакуацию населения с опасных территорий, — акцентировали в мэрии.
В Вишневом эвакуированы 479 жителей. Все профильные службы продолжают работать на местах. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую и другую помощь.
Обстрел Киевщины: что известно
Николай Калашник сообщил, что последствия российской атаки зафиксировали в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.
Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.
— К сожалению, в Бучанском районе погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким. Россия в очередной раз целенаправленно бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре, — отметил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Также он добавил, что количество погибших в результате массированной вражеской атаки на Киевщину возросло до шести. На сегодняшний день известно о 26 пострадавших, среди них — двое детей: младенец в возрасте 9 месяцев и 12-летний ребенок.
В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четырем пострадавшим помощь была оказана на месте.
Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.
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