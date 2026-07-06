Жителей Вишневого призвали не выходить на улицу из-за угрозы детонации: объявлена ​​эвакуация

В Вишневом на Киевщине после массированной российской атаки жителей призвали не выходить на улицу из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов. Из-за попадания территорию вокруг места удара окружили правоохранители, а власти просят людей не приближаться к опасной зоне.

В то же время в результате ночного обстрела Киевской области погибли шесть человек, еще по меньшей мере 26 получили ранения, среди них — девятимесячный ребенок.

Взрывы в Вишневом: что известно о последствиях вражеской атаки

По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, наиболее напряженная ситуация на данный момент наблюдается в Вишневом. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения крайне опасно.

— Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией. Призываю жителей общины оставаться в безопасных местах и ​​не приближаться к зоне, где продолжаются работы, — отметил чиновник.

Взрывы на Киевщине сегодня повлекли за собой не только разрушения, но и серьезные логистические проблемы. Удар мгновенно сказался на транспортном сообщении со столицей.

В частности, Укрзализныця была вынуждена изменить маршруты ряда поездов, среди которых рейсы из Харькова в Холм, из Каменца-Подольского в Киев, а также поезда из Днепра и Львова. На фастовском направлении железнодорожники организовали автобусные шаттлы между Бояркой и Киевом для перевозки пассажиров.

Также глава Киевской ОВА отметил, что ситуация в регионе остается крайне напряженной, а число пострадавших продолжает расти. На данный момент известно о 26 травмированных жителях области, 18 из которых госпитализированы в больницы.

Особую боль вызывает известие о том, что среди постраждалых оказалась девятимесячная девочка. Калашник предупредил, что число жертв может увеличиться, так как спасательные операции продолжаются.

Вишневое сегодня: угроза детонации

Вишневая городская территориальная громада официально обратилась к жителям с призывом оставаться в укрытиях.

В частности, людям категорически запрещено выходить на улицы Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная. Предприятиям в этой зоне также рекомендовано прекратить работу.

Для тех, кто не имеет возможности выехать самостоятельно, развернуты пункты эвакуации. В Вишневом такой пункт действует по адресу улица Европейская, 30, а в селе Крюковщина людей ждут на улице Балукова, 1Е. С собой просят иметь документы, воду и необходимые лекарства.

Вишневый городской совет предупредил о возможности повторной детонации взрывоопасных предметов. Из-за российского удара на местах поражения остались элементы, представляющие смертельную угрозу и способные взорваться в любой момент. Полиция и ГСЧС полностью оцепили опасные зоны.

Жителей просят не приближаться к обломкам ракет или беспилотников. Любой подозрительный предмет может быть смертельно опасен. Если вы заметили обломки или неразорвавшиеся снаряды, сразу звоните 101 или 102.

— Все экстренные и оперативные службы привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки. Сотрудники Национальной полиции и ГСЧС при необходимости осуществляют эвакуацию населения с опасных территорий, — акцентировали в мэрии.

В Вишневом эвакуированы 479 жителей. Все профильные службы продолжают работать на местах. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую и другую помощь.

Обстрел Киевщины: что известно

Николай Калашник сообщил, что последствия российской атаки зафиксировали в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов.

— К сожалению, в Бучанском районе погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким. Россия в очередной раз целенаправленно бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре, — отметил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Также он добавил, что количество погибших в результате массированной вражеской атаки на Киевщину возросло до шести. На сегодняшний день известно о 26 пострадавших, среди них — двое детей: младенец в возрасте 9 месяцев и 12-летний ребенок.

В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще четырем пострадавшим помощь была оказана на месте.

Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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