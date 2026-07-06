Для тебя Война в Украине

Жителей Вишневого призвали не выходить на улицу из-за угрозы детонации: объявлена ​​эвакуация

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 июля 2026, 11:30 4 мин.
Вишневое на Киевщине под ударом: что известно о взрывах и последствиях
Фото Facebook ГСЧС Украины

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