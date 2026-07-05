Истории Рассказы

Мечты не имеют возраста: 100-летняя винничанка впервые оформила загранпаспорт

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 июля 2026, 12:00 2 мин.
Увидеть Нидерланды в 100 лет: невероятная история

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