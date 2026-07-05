Мечты не имеют возраста: 100-летняя винничанка впервые оформила загранпаспорт

Говорят, что для мечты не существует идеального времени, а для путешествий — возрастных ограничений. История жительницы Винницы пани Нины — лучшее тому подтверждение.

В свои почти 100 лет женщина решила, что пришло время для большого путешествия, и обратилась в Миграционную службу Винницкой области, чтобы оформить свой первый в жизни заграничный паспорт.

Первая поездка к внукам

Несмотря на почтенный возраст, пани Нина сохраняет удивительную бодрость духа и интерес к миру. Все это время она слышала о далекой стране Нидерланды только из рассказов родных. Теперь же, имея на руках современный документ, женщина готовится увидеть все своими глазами.

— В одно из подразделений УГМС в Винницкой области обратилась пани Нина, которая в почтенном возрасте, почти 100 лет, оформляет свой первый паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Несмотря на свой возраст, женщина остается открытой к новым путешествиям, — говорится в сообщении.

Главная цель поездки — не просто туризм. Пани Нина летит к своим внукам, которые сейчас живут за границей. Для нее это возможность наконец обнять близких, пообщаться в кругу семьи и почувствовать атмосферу страны, которая раньше казалась лишь картинкой из рассказов.

В подразделении УГМС в Винницкой области, куда пришла особенная гостья, были приятно поражены ее решительностью. Работники службы отмечают, что такие истории вдохновляют. Они в очередной раз доказывают, что современные государственные сервисы доступны абсолютно всем — и молодежи, и людям, переступившим столетний порог.

Главное фото: Миграционная служба Винницкой области.

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