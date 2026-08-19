Для тебя Война в Украине

Реформа ТЦК в Украине: что изменится для военнообязанных

Ольга Петухова, редактор сайта 19 августа 2026, 17:00 2 мин.
реформа тцк
Фото Генеральный штаб ВСУ

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