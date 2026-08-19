Реформа ТЦК в Украине: что изменится для военнообязанных

Реформа ТЦК уже определена правительством как одно из первоочередных направлений работы, обновленную стратегию подготовили на уровне Кабмина, а реализовать ее должно Министерство обороны.

Что должно измениться — читай в материале.

Реформа ТЦК: что говорят в Кабмине

Глава профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE объяснила, что реформа работы ТЦК — это реакция власти на запрос общества.

“Мы видим, что не всегда действия ТЦК соответствуют, скажем так, достойному поведению. И у украинцев огромный запрос на справедливость”.

Чтобы изменения произошли, реформа ТЦК должна заработать в нескольких направлениях: во-первых, это цифровизация работы центров, во-вторых, изменение самой логики комплектования армии.

“Все вещи, которые можно представить в новой реформе, где возможно включить цифровизацию, где возможно изменить непосредственно сами подходы, должны больше опираться на рекрутинг, а не на то, чтобы как-то принудительно людей отправлять на обучение, а затем, соответственно, на службу”, — подчеркнула Шуляк.

То есть в правительстве хотят больше делать ставку на рекрутинг — чтобы люди сами выбирали подразделение и должность.

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По словам депутатки, в Минобороны осталась команда, которая ранее работала с Михаилом Федоровым и занималась подготовкой этих изменений. “Они могут довести до логического завершения то, что они планировали”, — сказала Шуляк.

Она также подтвердила: “Фактически можем говорить, что существует определенная стратегия реформы ТЦК, которую разработали на уровне правительства, и сейчас Министерство обороны будет ее реализовывать”.

Главком ВСУ Драпатый пока публично не представил детального проекта реформы ТЦК. Однако в своем посте в Facebook 16 июля 2026 года он поблагодарил команду Министерства обороны “за то, что она не побоялась коснуться вещей, которые система привыкла обходить молчанием”.

Он отметил, что: “Мы воюем за страну, в которой справедливость не зависит от фамилии, должности или близости к руководству. Армия, которая сегодня защищает эту страну, должна быть первым местом, где такой принцип действительно работает”.

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