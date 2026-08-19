Парк Национального возрождения в Тернополе: что интересного, аттракционы и как доехать

Тернополь часто называют городом парков, но среди них есть особенная локация, которая сочетает в себе спокойствие природы и драйв современных развлечений. Речь идет о парке Национального возрождения, который для многих поколений тернополян стал любимым местом для воскресных прогулок и шумных празднований.

Парк Национального возрождения в Тернополе: история

Сегодня трудно поверить, что эта огромная территория в 54 гектара когда-то была заложена усилиями обычных горожан. Парк Национального возрождения в Тернополе основан в 1978 году методом народной стройки. Тогда тернополяне среднего поколения собственноручно высаживали деревья и обустраивали аллеи.

До недавнего времени символом входа был советский самолет, но в апреле 2022 года его демонтировали, открыв новый этап в жизни парка. Сейчас это место настоящей памяти: здесь растет цифра 100 из катальп, высаженная в честь Небесной сотни.

Парк Национального возрождения в Тернополе: куда пойти

Когда приходит тепло, локация оживает. Если ты ищешь активностей, то парк Национального возрождения — это именно то, что нужно. Здесь действует 9 основных площадок: от экстремального Сюрприза до ностальгических Веселых горок и Колеса обозрения.

Большинство посетителей знают, что парк Национального возрождения в Тернополе имеет две секции аттракционов: активные (с развлечениями и уличным фуд-кортом) и пассивные (для уютных прогулок).

А летом 2024 года тернополяне имели возможность оценить еще и гостевой луна-парк из Винницы, который добавил городу европейского вайба.

Также в этом парке есть легендарное Певческое поле — уникальная сцена для 1200 артистов, где каждый звук разлетается над амфитеатром.

А также настоящий дендропарк под открытым небом: от канадских тополей до редкого японского церциса.

В целом в парке можно посмотреть на:

Певческое поле и его уникальную архитектуру;

Могилу Сечевых стрельцов и мемориал воинам-интернационалистам;

Пешеходный фонтан, который спасает от жары;

Уютные рестораны Лемковский двор или Арарат.

Парк Национального возрождения: как доехать

Парк имеет очень удобное расположение, соединяя сразу несколько больших массивов: Восточный, Канаду и Солнечный. Сюда легко добраться любым общественным транспортом, который курсирует в сторону Восточного.

Независимо от того, хочешь ли ты пробежаться с собакой (как на известных забегах с любимцами), или просто выпить кофе на ореховой аллее во время выставки цветов — парк Национального возрождения всегда найдет, чем тебя удивить. Это сердце Тернополя, которое бьется в ритме природы и городских событий.

Главное фото: Википедия.

Узнай и о том, где можно отдохнуть летом в Тернопольской области.

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