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Парк Национального возрождения в Тернополе: что интересного, аттракционы и как доехать

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 августа 2026, 18:00 3 мин.
Парк Национального возрождения в Тернополе: детали

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