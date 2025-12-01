Зверополис 3 — что известно о возможном продолжении: оптимистичные новости для фанатов

Мультфильм, после просмотра которого сразу хочется собирать чемоданы и переезжать в Зверополис! И если ты только что посмотрел(-а) вторую часть, то наверняка задаёшься вопросом, выйдет ли Зверополис 3.
Дадут ли продюсеры шанс новым приключениям зверей — мы собрали для тебя всю актуальную информацию.
Будут ли снимать Зверополис 3
У создателей фильма точно есть идеи для третьей части.
По словам руководителей анимации, в мире Зверополис 2 остались районы, которые пока не исследованы. В частности Ночной квартал, и новые биомы города, которые точно могли бы стать основой для продолжения истории.
С этим согласны и актёры Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, которые озвучивают главных героев. Они считают, что последняя таинственная сцена Зверополис 2 прозрачно намекает на развитие другой сюжетной линии.
Позволим себе небольшой спойлер: в финале Зверополиса 2 Джуди Хопс оказывается дома с волшебной ручкой-морковкой, которую Ник вернул ей с запиской: Люблю тебя, напарница.
И тут — опа! — на подоконник падает перо. Кто-то новенький собирается устроить переполох? Похоже, третий фильм готовит зрителям птичий детектив!
Но, как известно, у создателей свои планы, а у продюсеров — свои расчёты, финансовые:
Если вторая часть захватит зрителей и будет популярной, для студии будет смысл развивать франшизу.
С самого начала фильм стал большим хитом, поэтому возвращение героев даже через много лет часто приносит успех.
Правда:
Walt Disney Animation Studios пока официально не подтвердила начало работы над третьей частью.
Не объявлены никакие даты, нет трейлера и никаких официальных заявлений о том, что Зверополис 3 находится в разработке.
Между первой и второй частью прошло почти десять лет, поэтому вопрос остаётся открытым: решит ли Disney вкладываться в ещё один крупный проект?
Но настроимся оптимистично и ждём! А для тех, кто только планирует присоединиться к комедийно-приключенческому миру Зверополиса, скажем, что это — просто взрывной и яркий мультфильм, детективом в котором становится крольчиха.
По сюжету Джуди Хопс — первая крольчиха-полицейский, которая в компании с хитрым, но очень обаятельным лисом Ником Уайлдом раскрывает большой заговор. И это только начало приключений!
