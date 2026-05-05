Сериал Парочка следователей 2 сезон: сколько эпизодов имеет продолжение детектива

На телеканале 1+1 Украина в самом разгаре показ второго сезона популярного детективного сериала Парочка следователей, который уже успел завоевать расположение зрителей динамичным сюжетом и харизматичными героями.

Новая часть истории, стартовавшая 27 апреля, стала еще более напряженной и эмоциональной. Зрители наконец-то получают ответы на вопросы, оставленные открытыми в финале первого сезона, в частности, по развитию отношений между главными героями — Софией и Павлом.

Сериал Парочка следователей 2 сезон: сколько серий в новой части

Сюжет новых эпизодов сосредоточен на сложных уголовных расследованиях, переплетающихся с личными испытаниями команды следователей. Кроме профессиональных вызовов София сталкивается с привидениями прошлого: к актерскому составу присоединилась Татьяна Злова, воплотившая образ Оксаны Левчук — бывшей подруги главной героини из полицейской академии.

Появление Оксаны вносит существенные коррективы в жизнь Софии, заставляя зрителей думать, действительно ли намерения новой персонажки искренни. В свои роли также вернулись Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин и Тамара Антропова.

Трансляция сериала проходит в 20:00 сразу по две серии за вечер. Полный график показов выглядит так:

27.04 — 1 и 2 серии (премьера);

28.04 — 3 и 4 серии;

29.04 — 5 и 6;

30.04 — 7 и 8;

4.05 — 9 и 10;

5.05 — 11 и 12;

6.05 — 13 и 14;

7.05 — 15 и 16 (финал сезона).

Кроме телевизионного эфира просмотреть новые серии Парочки следователей можно на официальных цифровых платформах канала после выхода в эфир. Финальные эпизоды, которые выйдут уже в этот четверг, расставят точки в главных интригах сезона.

