Серіал Парочка слідчих 2 сезон: скільки епізодів має продовження детективу

На телеканалі 1+1 Україна у самому розпалі показ другого сезону популярного детективного серіалу Парочка слідчих, який уже встиг завоювати прихильність глядачів динамічним сюжетом та харизматичними героями.

Нова частина історії, що стартувала 27 квітня, стала ще більш напруженою та емоційною. Глядачі нарешті отримують відповіді на запитання, залишені відкритими у фіналі першого сезону, зокрема щодо розвитку стосунків між головними героями — Софією та Павлом.

Серіал Парочка слідчих 2 сезон: скільки серій у новій частині

Сюжет нових епізодів зосереджений на складних кримінальних розслідуваннях, які переплітаються з особистими випробуваннями команди слідчих. Окрім професійних викликів, Софія стикається з привидами минулого: до акторського складу приєдналася Тетяна Злова, яка втілила образ Оксани Левчук — колишньої подруги головної героїні з поліцейської академії.

Поява Оксани вносить суттєві корективи у життя Софії, змушуючи глядачів гадати, чи справді наміри нової персонажки є щирими. До своїх ролей також повернулися Юлія Буйновська, Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін та Тамара Антропова.

Трансляція серіалу відбувається о 20:00 одразу по дві серії за вечір. Повний графік показів виглядає так:

27.04 — 1 та 2 серії (прем’єра);

28.04 — 3 та 4 серії;

29.04 — 5 та 6;

30.04 — 7 та 8;

4.05 — 9 та 10;

5.05 — 11 та 12;

6.05 — 13 та 14;

7.05 — 15 та 16 (фінал сезону).

Окрім телевізійного ефіру, переглянути нові серії Парочки слідчих можна на офіційних цифрових платформах каналу після виходу в ефір. Фінальні епізоди, які вийдуть уже цього четверга, розставлять крапки у головних інтригах сезону.

