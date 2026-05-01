Від горору до трагікомедії про космос: ICTV2 покаже найгучніші українські кінохіти

Телеканал ICTV2 оголосив про великий марафон українського кіно. Щоп’ятниці протягом травня глядачі зможуть безкоштовно подивитися стрічки, які раніше збирали аншлаги в кінотеатрах або були доступні лише за платними підписками.

Це історії, про які сперечалися критики, якими захоплювалися глядачі та які стали символами сучасного національного кінематографа. Читай далі детальний розклад та опис головних кіноподій місяця.

Зомбі-екшен та таємниці СРСР у фільмі Каховський об’єкт

Марафон відкриває антирадянський горор із елементами бойовика. Сюжет розгортається після підриву Каховської дамби: коли вода відступила, на дні водосховища знайшли занедбаний радянський бункер. Загін українських військових під командуванням бійчині Мари вирушає туди на пошуки зниклих побратимів.

Однак у темних коридорах об’єкта на них чекають не окупанти, а жахливі наслідки радянських експериментів — зомбі-суперсолдати. Наші воїни мають секретну зброю проти істот, але ціна перемоги може бути занадто високою.

У головних ролях зіграють: Марина Кошкіна, Володимир Ращук, Олександр Яцентюк. У ефір стрічка вийде 8 травня о 22:45.

Реальна історія порятунку в драмі Буча

Ця стрічка заснована на неймовірному подвигу волонтера Костянтина Гудаускаса. Громадянин Казахстану в перші місяці повномасштабного вторгнення не залишився осторонь і зміг вивезти з окупованих міст Київщини понад 200 цивільних.

Фільм став майданчиком для потужного акторського протистояння: роль волонтера виконав поляк Цезарій Лукашевич, а образ полковника ФСБ втілив В’ячеслав Довженко. Це відверта та болюча історія про те, як людяність перемагає смерть у найчорніші часи.

У головних ролях зіграють: Цезарій Лукашевич, В’ячеслав Довженко, Сергій Стрельніков. Фільм вийде в ефір 15 травня о 22:00.

Психологічний виклик у воєнному трилері Мишоловка

Стрічка, що занурює глядача у стан граничної напруги. Головний герой — український боєць Антон, який після вибуху опиняється заживо похованим у зруйнованому бліндажі. Поранений, контужений і позбавлений зв’язку, він змушений боротися за кожен ковток повітря.

Це камерна, але надзвичайно емоційна історія про силу духу. Фільм показує, як любов до рідних та шалене прагнення жити допомагають людині знайти вихід навіть із абсолютно безнадійної мишоловки.

У головних ролях: Юрій Кулініч, Андрій Ісаєнко, Назар Грабар. Стрічку покажуть 22 травня о 22:00.

Світовий хіт та космічна самотність у комедії Ти — Космос

Фінальним акордом марафону стане науково-фантастична трагікомедія, яка стала справжнім міжнародним феноменом. Космічний далекобійник Андрій після вибуху Землі вважає себе останньою людиною у Всесвіті. Аж поки на зв’язок не виходить француженка Катрін.

Фільм вражає не лише візуальними ефектами, а й глибоким філософським підтекстом про пошук близькості. Стрічка зібрала понад 30 нагород на світових фестивалях та понад 60 мільйонів гривень у прокаті, ставши одним із найуспішніших українських фільмів останніх років.

Головні ролі зіграли: Володимир Кравчук, Дар’я Плахтій. Фільм вийде 29 травня о 20:00.

Кожна з цих стрічок — це окремий світ і важливе свідчення нашого часу.

Головне фото: кадри надано кінодистрибутором та FILM.UA.

А ще раніше ми давали список потужних українських фільмів. Добірка створена за власними рекомендаціями акторів.

