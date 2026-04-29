Каховський об’єкт на ICTV2: прем’єра фільму, сюжет та акторський склад

Український кінематограф продовжує експериментувати з жанрами, і цього разу на глядачів чекає щось справді неординарне. Вже 8 травня о 22:45 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра художнього фільму Каховський об’єкт. Це не просто черговий бойовик, а перший вітчизняний зомбі-муві з потужним антирадянським підтекстом.

Бункери, експерименти та суперлюди: про що сюжет

Ідея стрічки тісно переплетена з сучасними реаліями. Події розгортаються після підриву Каховської ГЕС. Коли вода пішла, на дні водосховища відкрилося те, що радянська влада десятиліттями намагалася приховати — секретний науковий об’єкт.

Група українських військових під командуванням незламної Мари (Марина Кошкіна) вирушає на пошуки зниклих побратимів. Замість звичайного бункера вони знаходять занедбані лабораторії, де колись проводили жахливі досліди над людьми.

Радянські “суперсолдати” виявилися непереможними монстрами, які й досі блукають темними коридорами об’єкта. Попереду — нерівний бій, де на кону не лише життя бійців, а й безпека всього, що знаходиться зовні.

Хто знявся у головних ролях

Творці фільму зібрали потужну команду, яка знає, як тримати глядача в напрузі:

головну роль виконала Марина Кошкіна , яка створила образ вольової лідерки;

до команди приєднався Володимир Ращук — актор, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, що додає його персонажу особливої переконливості;

також у кадрі з’являться: Олександр Яцентюк (зірка Памфіра), Михайло Дзюба, Ірина Кудашова та інші.

Режисерське крісло посів Олексій Тараненко, чий стиль глядачі вже оцінили у стрічці “Я працюю на цвинтарі”. Його вміння балансувати на межі драми, іронії та похмурої атмосфери стало ідеальним для Каховського об’єкту.

Окремий бонус для меломанів — саундтрек від легендарних KARNA. Спеціально для фільму гурт записав трек “Атоми”. Поєднання зомбі-апокаліпсиса та фірмового гуцул-металу створює неймовірний рівень енергетики, який змушує серце битися швидше.

Каховський об’єкт — це другий проєкт із лінійки горорів від FILM.UA “Кіногероїні темних часів”. Команда, що подарувала нам хітову Конотопську відьму, продовжує працювати над переосмисленням українських міфів та боротьбою з російськими наративами.

