Коли вийде 2 сезон Кохання і полум’я: що відомо про прем’єру і хто з акторів повернеться у серіал

Серіал Кохання та полум’я продовжений на другий сезон, і це, безсумнівно, порадує фанів історії. Перший сезон мав високі рейтинги і став одним із найпомітніших проєктів СТБ.

Через це канал і вирішив продовжити історію. Тож чи стартувала робота над новим сезоном і що відомо про акторів, які зніматимуться у новій частині Кохання і полум’я?

Кохання і полум’я 2 сезон: дата виходу

Продовженню серіалу бути, і зйомки, вочевидь, вже розпочались. У центрі історії 2 сезону залишаються ті самі герої — рятувальники та люди, які працюють поруч із ними.

Фани не будуть розчаровані: до своїх ролей повертаються головні актори першого сезону, зокрема Тарас Цимбалюк і Катерина Кузнєцова.

Саме їхні персонажі залишаються серцем історії, в якій постійно переплітаються робота і особисті почуття.

Разом із ними в історію зайде й знайомий глядачам склад із першого сезону. Серед них — Григорій Бакланов та Ольга Атанасова, які знову з’являться в нових серіях і продовжать свої сюжетні лінії.

Другий сезон Кохання і полум’я поки не має точної дати прем’єри, але орієнтовно він вийде восени 2026 року.

Як і раніше, серіал буде про дуже просту, але сильну річ: коли люди щодня стикаються з небезпекою, пожежами та рятувальними операціями, їм усе одно хочеться жити повним життям — кохати, сваритися, приймати складні рішення.

Тому і у 2 сезоні Кохання і полум’я очікується поєднання емоційної драми та екшену з реальних рятувальних ситуацій.

До речі, одна з причин, чому серіал виглядає живим — це те, що зйомки проходять із залученням ДСНС і на реальних локаціях. Актори навіть проходили підготовку, щоб більш-менш відчувати себе як справжні рятувальники, а не просто грати ролі.

За жанром серіал Кохання і полум’я — гостросюжетна мелодрама: багато емоцій, любовних історій, але все це на фоні небезпечної роботи, де кожна зміна може змінити життя героїв.

Перший сезон добре показав себе по рейтингах, стабільно збирав велику аудиторію, і саме тому історію вирішили не закривати.

Джерело фото: СТБ.

