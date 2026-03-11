Серіал Скарби 2026: дата прем’єри, скільки серій і чи є шанс на другий сезон

Новий український детективний серіал Скарби — одна з весняних телепрем’єр 2026 року.

Проєкт створений для телеканалу 1+1 Україна командою, яка раніше працювала над популярним серіалом Зворотний напрямок.

Творці обіцяють історію, у якій ти знайдеш водночас детектив, сімейну драму та романтичні стосунки.

Скільки серій в серіалі Скарби і чи планується 2 сезон — дізнайся з матеріалу.

Скільки всього серій в серіалі Скарби і чи буде 2 сезон

Серіал Скарби презентований на платформі Київстар ТБ 9 березня. А от його телевізійна прем’єра ще попереду: вона запланована на 16 березня 2026 року.

Нові епізоди виходитимуть у вечірньому прайм-таймі з понеділка по четвер о 20.00.

За наявною інформацією, перший сезон серіалу налічує 16 серій, кожна по 45 хвилин.

Крім телевізійного ефіру, серіал також можна буде дивитися онлайн на офіційному сайті каналу та на стримінгових платформах.

За словами творців, у центрі сюжету Скарбів — історія дівчини, на ім’я Віра, яка після складного періоду життя повертається до свого рідного містечка.

Вона хоче повернути сімейний будинок, який після смерті її батьків незаконно привласнили родичі. У цей же час у місто приїздить Богдан, капітан поліції, який намагається знайти вбивцю свого батька.

Їхня випадкова зустріч запускає події, в яких переплітаються почуття, родинні таємниці та небезпечні секрети минулого. Ключем до розгадки багатьох загадок стане таємничий скарб часів Другої світової війни.

Головні ролі виконали актори Євген Лісничий та Анастасія Іванюк, а також у проєкті знялися Даша Трегубова, Олексій Нагрудний, Сергій Мітрюшин та Ірина Кудашова.

Що ж до 2 сезону серіалу Скарби, поки що офіційного підтвердження його зйомок немає — усе залежить від рейтингу та популярності серіалу після прем’єри.

Головне фото з сайту телеканалу 1+1.

Читай також про український серіал Підміна та дізнайся дату виходу всіх серій в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!