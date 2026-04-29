Погода у Харкові на червень 2026: літні грози та дощі накриють місто майже на пів місяця

Червень у Харкові — це завжди суміш справжнього літнього тепла, яскравого сонця та раптових гроз, що освіжають місто після спекотних днів.

Щоб правильно спланувати справи та відпочинок, варто знати погоду наперед. Читай, яка прогнозується погода у Харкові на червень 2026 та чи доведеться часто брати парасольку — у матеріалі.

Погода у Харкові на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Початок місяця у Харкові видасться доволі контрастним: перші три дні — сонячні та переважно ясні, з комфортною температурою.

Однак вже з 4 числа небо почне затягуватися хмарами, 6-го встановиться суцільна хмарність, а 7 та 8 червня місто накриють зливи та грози. Завершать декаду два сонячні дні — 9 та 10 числа порадують прояснення та комфортна погода.

Температура на початку місяця буде стабільно теплою: вдень повітря прогріватиметься до +22…+25°C, а вночі — до +14…+17°C.

Читати на тему Погода в червні 2026 року в Україні: літні грози та тепло вже незабаром Якою буде погода протягом першого місяця літа по всій території України?

Погода у Харкові в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Середина місяця розпочнеться активними опадами: 11, 12 та 13 червня у місті прогнозуються зливи та грози — три дні поспіль. Однак вже 14 та 15 передбачаються часткові прояснення, а 16 і 17 числа встановляться найсонячніші та найтепліші дні всього місяця.

18 та 20 знову проллють короткочасні зливи, водночас як 19 числа у місті буде відносно сонячно без натяків на опади, що дозволить влаштувати прогулянку між дощовими днями.

Температура в цей період стане найвищою за весь місяць: вдень повітря прогріватиметься до +21…+26°C, а вночі — до +12…+17°C. Пік тепла декади — 17 та 18 червня, коли термометр вдень сягне +26°C.

Прогноз погоди у Харкові на червень 2026: з 21.06 по 30.06

Остання декада стане найбільш грозовою за весь місяць: практично кожен день з 21 по 30 червня супроводжуватиметься місцевими грозами різної інтенсивності.

Виняток — хіба що 22 та 30, коли очікується переважно сонячна погода без опадів. В усі інші дні грози вірогідні, хоча й не означатимуть дощу, який литиме протягом цілого дня.

Температура наприкінці місяця триматиметься на стабільному рівні: протягом дня повітря прогріватиметься до +22…+25°C, а в нічний час доби— до +15…+18°C.

Раніше ми писали, якою буде погода в Києві на червень 2026 — читай в матеріалі, чи відвідають столицю літні грози та дощі.

