Погода на травень 2026: прогноз температур протягом останнього місяця весни

Згідно з даними метеорологічного ресурсу AccuWeather, травень 2026 в Україні обіцяє бути помірно теплим із поступовим переходом до літніх температурних показників.

Місяць розпочнеться з м’якої весняної погоди, проте в першій декаді очікуються незначні коливання температур, особливо в західних регіонах. Ближче до кінця травня стовпчики термометрів впевнено перетнуть позначку у +25°C, відкриваючи літній сезон.

Погода в травні 2026 в Україні: Північ

У столиці та північних областях початок травня буде доволі бадьорим: денна температура коливатиметься в межах +18…+21°C. У нічні години ще відчуватиметься прохолода — близько +9…+15°C. Друга половина місяця принесе стабільне потепління.

За прогнозами, після 20-го травня повітря в Києві прогріється до +23…+25°C, а останні дні весни можуть порадувати справжнім літнім теплом до +26°C.

Погода на травень 2026: західна Україна

Для Львова та західних областей травень розпочнеться з прохолоди. У перші числа місяця очікується близько +16…+20°C. Середина місяця буде більш стабільною — близько +18…+19°C.

Наприкінці травня погода вирівняється, і стовпчики термометрів піднімуться до +22…+23°C, що забезпечить комфортні умови для прогулянок та подорожей.

Погода у травні 2026: південна Україна

Вже в першій декаді денна температура становитиме +19…+21°C. Протягом усього місяця спостерігатиметься стійка тенденція до підвищення: у двадцятих числах травня повітря прогріється до +22…+24°C.

Фінал місяця в південному регіоні України буде по-справжньому спекотним — сервіс прогнозує підвищення до +25…+27°C, а температура води почне поступово підніматися.

Прогноз погоди у травні 2026: Центр України

У центральних регіонах травень продемонструє найбільш збалансовані погодні показники. Перша половина місяця принесе комфортні +19…+23°C, що ідеально підходить для сільськогосподарських робіт та відпочинку. Ближче до третьої декади травня стовпчики термометрів у Дніпрі та Полтаві можуть піднятися до +25…+27°C.

Характерною особливістю для центру країни стануть короткочасні, але інтенсивні грозові дощі в середині місяця, які дещо пом’якшуватимуть денну спеку та підтримуватимуть вологість ґрунту.

Погода у травні 2026: Схід

Східні області стануть найтеплішим регіоном країни у травні 2026 року. Тут метеорологічне літо настане значно раніше за календарні терміни. Вже у другій половині місяця сервіс прогнозує стійку спеку на рівні +26…+29°C.

Через вплив континентальних повітряних мас кількість опадів на Сході буде мінімальною, що може призвести до суховіїв наприкінці місяця. Нічні температури також будуть досить високими — не нижче +14…+16°C, що сприятиме швидкому прогріву приземного шару повітря протягом дня.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!