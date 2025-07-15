З Днем Української Державності: сердечні привітання та красиві картинки до свята

Фото Pexels День Української Державності — це більше, ніж просто святкова дата в календарі — це живе нагадування про те, ким ми є і звідки йдемо. Це день, коли ми згадуємо князів і козаків, борців за волю і сучасних героїв, які сьогодні на передовій. День, коли ми всі почуваємось одним цілим. Привітаймо одне одного, бо цим простим словом: Зі святом! — ми передаємо тепло, віру і силу — те, що й творить Державу. Привітання та картинки з Днем Української Державності — у матеріалі. Патріотичні привітання з Днем Української Державності своїми словами та в картинках Вітаю з Днем Української Державності! У кожному поколінні жили ті, хто мріяв про вільну й сильну Україну — і саме ми сьогодні тримаємо цю мрію живою. Тож бажаю кожному з нас віри в себе, любові до рідної землі та впевненості в нашій перемозі. Слава Україні! Читати на тему Коли Україна відзначає День української державності й що це за свято Розповідаємо про нове свято для України: у чому його суть та коли воно з’явилося. Прийміть привітання зі святом! Ми — народ, який не зламали ні війни, ні імперії, ні репресії. Ми живемо, боремось і будуємо свою державу. Бажаю, щоб наша національна гідність була джерелом сили, а віра в краще майбутнє ніколи не згасала. Привітаємо одне одного з Днем Української Державності й покажемо світу: ми — народ з тисячолітньою державницькою традицією. Нехай вона живе в нас і після нас! З Днем Української Державності! Ми — нащадки вільних людей, і маємо святе право захищати свою землю і волю. Слава Україні — нині й повсякчас! Державність — це спадок предків і надія дітей. Зі Святом! Україна була, є і буде! Вітаю з Днем Української Державності! Разом ми — сила, що змінює світ! Сердечні привітання з Днем Української Державності у віршах Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну! З Днем Української Державності! *** З національним святом українського народу – Ми щиро вас вітаємо! Добробуту, щастя, радості, натхнення, Добра, здоров’я й злагоди бажаємо. Нехай це свято вам наснаги додає, В майбутнє краще доля стежку прокладе. *** Вставай, Україно, вставай, Сьогодні твоє свято. Давай, наша Ненька, давай, Бо ворогів у нас іще багато. Борись до кінця, Батьківщино, Мечем, кулеметом та вогнем, Ми вільний єдиний народ. Україна наша – найкраща серед клейнод. З Днем Української Державності. Читай також, які заходи проводять до Дня Української Державності — встигни долучитися до святкових подій. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter