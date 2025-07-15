З Днем Української Державності: сердечні привітання та красиві картинки до свята

День Української Державності — це більше, ніж просто святкова дата в календарі — це живе нагадування про те, ким ми є і звідки йдемо.

Це день, коли ми згадуємо князів і козаків, борців за волю і сучасних героїв, які сьогодні на передовій. День, коли ми всі почуваємось одним цілим.

Привітаймо одне одного, бо цим простим словом: Зі святом! — ми передаємо тепло, віру і силу — те, що й творить Державу.

Привітання та картинки з Днем Української Державності — у матеріалі.

Патріотичні привітання з Днем Української Державності своїми словами та в картинках

Вітаю з Днем Української Державності! У кожному поколінні жили ті, хто мріяв про вільну й сильну Україну — і саме ми сьогодні тримаємо цю мрію живою. Тож бажаю кожному з нас віри в себе, любові до рідної землі та впевненості в нашій перемозі. Слава Україні!

Читати на тему Коли Україна відзначає День української державності й що це за свято Розповідаємо про нове свято для України: у чому його суть та коли воно з’явилося.

Прийміть привітання зі святом! Ми — народ, який не зламали ні війни, ні імперії, ні репресії. Ми живемо, боремось і будуємо свою державу. Бажаю, щоб наша національна гідність була джерелом сили, а віра в краще майбутнє ніколи не згасала.

Привітаємо одне одного з Днем Української Державності й покажемо світу: ми — народ з тисячолітньою державницькою традицією. Нехай вона живе в нас і після нас!

З Днем Української Державності! Ми — нащадки вільних людей, і маємо святе право захищати свою землю і волю. Слава Україні — нині й повсякчас!

Державність — це спадок предків і надія дітей. Зі Святом! Україна була, є і буде!

Вітаю з Днем Української Державності! Разом ми — сила, що змінює світ!

Сердечні привітання з Днем Української Державності у віршах

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну!

З Днем Української Державності!

***

З національним святом українського народу –

Ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Вставай, Україно, вставай,

Сьогодні твоє свято.

Давай, наша Ненька, давай,

Бо ворогів у нас іще багато.

Борись до кінця, Батьківщино,

Мечем, кулеметом та вогнем,

Ми вільний єдиний народ.

Україна наша – найкраща серед клейнод.

З Днем Української Державності.

Читай також, які заходи проводять до Дня Української Державності — встигни долучитися до святкових подій.

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