Україна відзначає День української державності: що це за свято

28 липня — символічна дата для українців, адже саме в цей день Володимир Великий охрестив Київську Русь.

Це свято було запроваджено рік тому указом президента Володимира Зеленського, підписаним під час урочистостей до річниці незалежності України у 2021 році.

За словами президента, День української державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру.

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Берегти єдність зараз, працювати разом на перемогу — це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов’язково виконаємо, — сказав Зеленський.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України нагадали символіку нового свята. Нею стали чотири тризуби, які є різними, але об’єднують державу.

— Айдентика створена для того, щоб викликати відчуття єдності, адже в усіх нас як українців один символ — тризуб, — пояснюють творці символіки. За їхнім задумом, вона спрямована на руйнування міфу про те, що Україна — “молода держава”.

Головні дати української державності дивись на графіці:

Зовсім скоро Україна святкуватиме найважливіше свято — День незалежності України. Раніше ми розповідали про історію державного свята.

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