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Україна відзначає День української державності: що це за свято

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Липня 2023, 09:30
День державності України
Фото: Pexels

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