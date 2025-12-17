Церковний календар 2026: усі важливі православні свята, пости та поминальні суботи

У 2026 році православні віряни відзначатимуть свята та дотримуватимуться постів за новоюліанським календарем, прийнятим Православною церквою України у 2023 році.

Дізнайся дати найважливіших церковних свят, постів та поминальних батьківських субот по місяцях — читай церковний календар на 2026 рік.

Головні церковні свята 2026

У 2026 році православні віряни України святкуватимуть Великдень 12 квітня за новоюліанським календарем. Християни західного обряду відзначатимуть Великдень 5 квітня. Дванадесяті свята 2026 за новоюліанським календарем Дванадесяті свята — це головні святкові дні православної церкви, які присвячені подіям із життя Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці. Їх відзначають особливо урочисто. Більшість дванадесятих свят мають в церковному календарі фіксовані дати, на відміну від перехідних свят, таких як Великдень. Богоявлення, або Хрещення Господнє — 6 січня

Стрітення Господнє — 2 лютого

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня

Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму — 5 квітня

Вознесіння Господнє — 21 травня

Свята Трійця — 31 травня

Преображення Господнє — 6 серпня

Успіння Богородиці — 15 серпня

Різдво Богородиці — 8 вересня

Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада

Різдво Христове — 25 грудня Інші значущі церковні свята 2026 Обрізання Господнє — 1 січня

Різдво Івана Предтечі — 24 червня

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня

Собор архистратига Михаїла — 8 листопада

Святого апостола Андрія Первозванного — 30 листопада

Святого апостола Андрія Первозванного — 30 листопада

Святого Миколая — 6 грудня

Січень у церковному календарі 2026

1 січня — святого Василія Великого

5 січня — Хрещенський Святвечір

6 січня — Хрещення Господнє

12 січня — святої мучениці Тетяни

30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого

Лютий у церковному календарі 2026

2 лютого — Стрітення Господнє

Березень у церковному календарі 2026

25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії

26 березня — Собор архангела Гавриїла.

Квітень у церковному календарі 2026

4 квітня — Лазарева субота

5 квітня — Вербна неділя, Вхід Господній до Єрусалиму

12 квітня — Великдень

23 квітня — великомученика Георгія Переможця

Травень у церковному календарі 2026

9 травня —– перенесення мощей Миколи Чудоторця

21 травня — Вознесіння Господнє

31 травня — Трійця (П’ятидесятниця)

Червень у церковному календарі 2026

1 червня — Святого Духа.

24 червня — Різдво Івана Хрестителя

29 червня — апостолів Петра і Павла

30 червня — Собор 12 апостолів

Липень у церковному календарі 2026

7 липня — Матері Божої неустанної помочі

11 липня — княгині київської Ольги

15 липня — святого рівноапостольного князя Володимира Великого

20 липня — пророка Іллі

25 липня — Успіння святої Анни

Серпень у церковному календарі 2026

1 серпня — перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас)

6 серпня — Преображення Господнє, Яблучний Спас

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці

16 серпня — Горіховий Спас

29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

Вересень у церковному календарі 2026

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього

Жовтень у церковному календарі 2026

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці

Листопад у церковному календарі 2026

8 листопада — Собор архистратига Михаїла

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці

30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного

Грудень у церковному календарі 2026

6 грудня — святого Миколая

9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці

25 грудня — Різдво Христове

31 грудня — святої Меланії Римської (Меланки)

Пости у церковному календарі 2026 року

У 2026 році православні віряни традиційно дотримуватимуться одноденних і багатоденних постів.

Одноденними постами вважаються середа та п’ятниця під час м’ясоїдних тижнів — тобто тижнів, коли дозволено вживати м’ясо.

Загалом у православному календарі 27 тижнів посту, це — 189 пісних днів. Також існують так звані всеїдні тижні (суцільні або загальниці), під час яких не дотримуються постів в середу та п’ятницю.

Одноденні пости 2026 року

Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення) — 5 січня

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня

Багатоденні пости 2025 року

Великий піст — з 23 лютого по 11 квітня

Петрів піст — з 8 червня по 15 червня

Успенський піст — з 1 до 14 серпня

Різдвяний піст — з 15 листопада до 24 грудня

Поминальні дні 2026

Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 14 лютого

Субота другого тижня Великого посту — 7 березня

Субота третього тижня Великого посту — 14 березня

Субота четвертого тижня Великого посту — 21 березня

Радониця — 21 квітня

Троїцька батьківська субота — 30 травня

Дмитрівська батьківська субота — 24 жовтня

Дізнайся також, як правильно тримати піст: головні правила та поради в час оновлення та покаяння душі християнина.

