Церковний календар 2026: усі важливі православні свята, пости та поминальні суботи

У 2026 році православні віряни відзначатимуть свята та дотримуватимуться постів за новоюліанським календарем, прийнятим Православною церквою України у 2023 році.
Дізнайся дати найважливіших церковних свят, постів та поминальних батьківських субот по місяцях — читай церковний календар на 2026 рік.
Головні церковні свята 2026
Січень у церковному календарі 2026
- 1 січня — святого Василія Великого
- 5 січня — Хрещенський Святвечір
- 6 січня — Хрещення Господнє
- 12 січня — святої мучениці Тетяни
- 30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого
Лютий у церковному календарі 2026
- 2 лютого — Стрітення Господнє
Березень у церковному календарі 2026
- 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії
- 26 березня — Собор архангела Гавриїла.
Квітень у церковному календарі 2026
- 4 квітня — Лазарева субота
- 5 квітня — Вербна неділя, Вхід Господній до Єрусалиму
- 12 квітня — Великдень
- 23 квітня — великомученика Георгія Переможця
Травень у церковному календарі 2026
- 9 травня —– перенесення мощей Миколи Чудоторця
- 21 травня — Вознесіння Господнє
- 31 травня — Трійця (П’ятидесятниця)
Червень у церковному календарі 2026
- 1 червня — Святого Духа.
- 24 червня — Різдво Івана Хрестителя
- 29 червня — апостолів Петра і Павла
- 30 червня — Собор 12 апостолів
Липень у церковному календарі 2026
- 7 липня — Матері Божої неустанної помочі
- 11 липня — княгині київської Ольги
- 15 липня — святого рівноапостольного князя Володимира Великого
- 20 липня — пророка Іллі
- 25 липня — Успіння святої Анни
Серпень у церковному календарі 2026
- 1 серпня — перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія (Медовий Спас)
- 6 серпня — Преображення Господнє, Яблучний Спас
- 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці
- 16 серпня — Горіховий Спас
- 29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя
Вересень у церковному календарі 2026
- 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці
- 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього
Жовтень у церковному календарі 2026
- 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці
Листопад у церковному календарі 2026
- 8 листопада — Собор архистратига Михаїла
- 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці
- 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного
Грудень у церковному календарі 2026
- 6 грудня — святого Миколая
- 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці
- 25 грудня — Різдво Христове
- 31 грудня — святої Меланії Римської (Меланки)
Пости у церковному календарі 2026 року
У 2026 році православні віряни традиційно дотримуватимуться одноденних і багатоденних постів.
Одноденними постами вважаються середа та п’ятниця під час м’ясоїдних тижнів — тобто тижнів, коли дозволено вживати м’ясо.
Загалом у православному календарі 27 тижнів посту, це — 189 пісних днів. Також існують так звані всеїдні тижні (суцільні або загальниці), під час яких не дотримуються постів в середу та п’ятницю.
Одноденні пости 2026 року
- Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення) — 5 січня
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня
- Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня
Багатоденні пости 2025 року
- Великий піст — з 23 лютого по 11 квітня
- Петрів піст — з 8 червня по 15 червня
- Успенський піст — з 1 до 14 серпня
- Різдвяний піст — з 15 листопада до 24 грудня
Поминальні дні 2026
- Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 14 лютого
- Субота другого тижня Великого посту — 7 березня
- Субота третього тижня Великого посту — 14 березня
- Субота четвертого тижня Великого посту — 21 березня
- Радониця — 21 квітня
- Троїцька батьківська субота — 30 травня
- Дмитрівська батьківська субота — 24 жовтня
