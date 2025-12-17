Церковный календарь 2026: все важные православные праздники, посты и поминальные субботы

В 2026 году православные верующие будут отмечать праздники и соблюдать посты по новоюлианскому календарю, принятому Православной церковью Украины в 2023 году.
Узнайте даты самых важных церковных праздников, постов и поминальных родительских суббот по месяцам — читайте церковный календарь на 2026 год.
Главные церковные праздники 2026
В 2026 году православные верующие Украины будут праздновать Пасху 12 апреля по новоюлианскому календарю. Християне западного обряда будут отмечать Пасху 5 апреля.
Двунадесятые праздники 2026 по новоюлианскому календарю
Двунадесятые праздники — это главные праздничные дни православной церкви, посвящённые событиям из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.
Их отмечают особенно торжественно. Большинство двунадесятых праздников имеют в церковном календаре фиксированные даты, в отличие от переходящих праздников, таких как Пасха.
Богоявление, или Крещение Господне — 6 января
Сретение Господне — 2 февраля
Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — 5 апреля
Вознесение Господне — 21 мая
Святой Троицы — 31 мая
Преображение Господне — 6 августа
Успение Богородицы — 15 августа
Рождество Богородицы — 8 сентября
Воздвижение Господнего Креста — 14 сентября
Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября
Рождество Христово — 25 декабря
Другие значимые церковные праздники 2026
Обрезание Господне — 1 января
Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня
Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня
Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа
Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября
Собор архистратига Михаила — 8 ноября
Святого апостола Андрея Первозванного — 30 ноября
Святого Николая — 6 декабря
Церковный календарь 2026
Январь в церковном календаре 2026
- 1 января — святого Василия Великого
- 5 января — Крещенский сочельник
- 6 января — Крещение Господне
- 12 января — святой мученицы Татьяны
- 30 января — троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
Февраль в церковном календаре 2026
- 2 февраля — Сретение Господне
Март в церковном календаре 2026
- 25 марта — Благовещение Пресвятой Девы Марии
- 26 марта — Собор архангела Гавриила
Апрель в церковном календаре 2026
- 4 апреля — Лазарева суббота
- 5 апреля — Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим
- 12 апреля — Пасха
- 23 апреля — великомученик Георгий Победоносец
Май в церковном календаре 2026
- 9 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца
- 21 мая — Вознесение Господне
- 31 мая — Троица (Пятидесятница)
Июнь в церковном календаре 2026
- 1 июня — Святой Дух
- 24 июня — Рождество Иоанна Крестителя
- 29 июня — апостолов Петра и Павла
- 30 июня — Собор 12 апостолов
Июль в церковном календаре 2026
- 7 июля — Матери Божией Неустанной Помощи
- 11 июля — княгини киевской Ольги
- 15 июля — святого равноапостольного князя Владимира Великого
- 20 июля — пророка Илии
- 25 июля — Успение святой Анны
Август в церковном календаре 2026
- 1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковей (Медовый Спас)
- 6 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас
- 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы
- 16 августа — Ореховый Спас
- 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя
Сентябрь в церковном календаре 2026
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
- 14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Октябрь в церковном календаре 2026
- 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы
Ноябрь в церковном календаре 2026
- 8 ноября — Собор архистратига Михаила
- 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы
- 30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного
Декабрь в церковном календаре 2026
- 6 декабря — святого Николая
- 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы
- 25 декабря — Рождество Христово
- 31 декабря — святой Мелании Римской (Меланки)
Посты в церковном календаре 2026 года
В 2026 году православные верующие традиционно будут соблюдать однодневные и многодневные посты.
Однодневные посты — это среды и пятницы в мясоедные недели, то есть недели, когда разрешено употреблять мясо.
В православном календаре всего 27 недель поста, это 189 постных дней. Также есть так называемые всеядные недели (сплошные или общие), когда посты в среду и пятницу не соблюдаются.
Однодневные посты 2026 года
Крещенский сочельник (Накануне Богоявления) — 5 января
Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа
Воздвижение Креста Господнего — 14 сентября
Многодневные посты 2026 года
-
Великий пост — с 23 февраля по 11 апреля
Петров пост — с 8 по 15 июня
Успенский пост — с 1 по 14 августа
Рождественский пост — с 15 ноября по 24 декабря
Поминальные дни 2026
-
-
-
-
-
-
-
Узнайте также, как правильно держать пост: основные правила и советы в период обновления и покаяния души христианина.
