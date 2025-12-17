Церковный календарь 2026: все важные православные праздники, посты и поминальные субботы

В 2026 году православные верующие будут отмечать праздники и соблюдать посты по новоюлианскому календарю, принятому Православной церковью Украины в 2023 году.

Узнайте даты самых важных церковных праздников, постов и поминальных родительских суббот по месяцам — читайте церковный календарь на 2026 год.

Главные церковные праздники 2026

В 2026 году православные верующие Украины будут праздновать Пасху 12 апреля по новоюлианскому календарю. Християне западного обряда будут отмечать Пасху 5 апреля.

Двунадесятые праздники 2026 по новоюлианскому календарю

Двунадесятые праздники — это главные праздничные дни православной церкви, посвящённые событиям из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

Их отмечают особенно торжественно. Большинство двунадесятых праздников имеют в церковном календаре фиксированные даты, в отличие от переходящих праздников, таких как Пасха.

Богоявление, или Крещение Господне — 6 января

Сретение Господне — 2 февраля

Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — 5 апреля

Вознесение Господне — 21 мая

Святой Троицы — 31 мая

Преображение Господне — 6 августа

Успение Богородицы — 15 августа

Рождество Богородицы — 8 сентября

Воздвижение Господнего Креста — 14 сентября

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября

Рождество Христово — 25 декабря

Другие значимые церковные праздники 2026

Обрезание Господне — 1 января

Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня

Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа

Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября

Собор архистратига Михаила — 8 ноября

Святого апостола Андрея Первозванного — 30 ноября

Святого Николая — 6 декабря

Церковный календарь 2026

Январь в церковном календаре 2026

1 января — святого Василия Великого

5 января — Крещенский сочельник

6 января — Крещение Господне

12 января — святой мученицы Татьяны

30 января — троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста

Февраль в церковном календаре 2026

2 февраля — Сретение Господне

Март в церковном календаре 2026

25 марта — Благовещение Пресвятой Девы Марии

26 марта — Собор архангела Гавриила

Апрель в церковном календаре 2026

4 апреля — Лазарева суббота

5 апреля — Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим

12 апреля — Пасха

23 апреля — великомученик Георгий Победоносец

Май в церковном календаре 2026

9 мая — перенесение мощей Николая Чудотворца

21 мая — Вознесение Господне

31 мая — Троица (Пятидесятница)

Июнь в церковном календаре 2026

1 июня — Святой Дух

24 июня — Рождество Иоанна Крестителя

29 июня — апостолов Петра и Павла

30 июня — Собор 12 апостолов

Июль в церковном календаре 2026

7 июля — Матери Божией Неустанной Помощи

11 июля — княгини киевской Ольги

15 июля — святого равноапостольного князя Владимира Великого

20 июля — пророка Илии

25 июля — Успение святой Анны

Август в церковном календаре 2026

1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковей (Медовый Спас)

6 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас

15 августа — Успение Пресвятой Богородицы

16 августа — Ореховый Спас

29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя

Сентябрь в церковном календаре 2026

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Октябрь в церковном календаре 2026

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Ноябрь в церковном календаре 2026

8 ноября — Собор архистратига Михаила

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы

30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного

Декабрь в церковном календаре 2026

6 декабря — святого Николая

9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы

25 декабря — Рождество Христово

31 декабря — святой Мелании Римской (Меланки)

Посты в церковном календаре 2026 года

В 2026 году православные верующие традиционно будут соблюдать однодневные и многодневные посты.

Однодневные посты — это среды и пятницы в мясоедные недели, то есть недели, когда разрешено употреблять мясо.

В православном календаре всего 27 недель поста, это 189 постных дней. Также есть так называемые всеядные недели (сплошные или общие), когда посты в среду и пятницу не соблюдаются.

Однодневные посты 2026 года

Крещенский сочельник (Накануне Богоявления) — 5 января

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа

Воздвижение Креста Господнего — 14 сентября

Многодневные посты 2026 года

Великий пост — с 23 февраля по 11 апреля

Петров пост — с 8 по 15 июня

Успенский пост — с 1 по 14 августа

Рождественский пост — с 15 ноября по 24 декабря

Поминальные дни 2026

Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 14 февраля

Суббота второй недели Великого поста — 7 марта

Суббота третьей недели Великого поста — 14 марта

Суббота четвертой недели Великого поста — 21 марта

Радоница — 21 апреля

Троицкая родительская суббота — 30 мая

Дмитриевская родительская суббота — 24 октября

Узнайте также, как правильно держать пост: основные правила и советы в период обновления и покаяния души христианина.

