Церковный календарь на июнь 2026: главные православные праздники, пост и памятные дни

Июнь в церковном календаре — это месяц духовных праздников и поста. Он начинается с Дня Святого Духа, который завершает цикл Троицы и переходит в Петровский пост.

В июне также отмечают Рождество Иоанна Крестителя, а в конце месяца празднуют день апостолов Петра и Павла. Завершает месяц Собор 12 апостолов — память о основателях Церкви.

Главные церковные праздники в июне 2026

1 июня — День Святого Духа

Продолжение праздника Троицы, когда в церквях говорят о присутствии Бога в жизни человека. В этот день в храмах особенно много зелени: ветви берёзы или липы символизируют обновление и жизнь. В народной традиции это также момент, когда лето входит в силу.

8 июня — начало Петровского поста

В 2026 году Петров пост длится с 8 по 28 июня — и это один из самых коротких вариантов, около трёх недель. Его продолжительность не одинакова каждый год: она меняется в зависимости от даты Пасхи и Троицы. В годы ранней Пасхи пост длиннее, в поздние — может быть короче. Эта особенность делает его уникальным среди других постов.

24 июня — Рождество Иоанна Крестителя

Это уникальный день во всём календаре: Церковь празднует рождение только трёх людей — Иисуса, Богородицы и Иоанна Крестителя. Именно он стал человеком, который готовил путь Христу. В древности считали, что в этот день слова обладают силой менять жизнь.

29 июня — день Петра и Павла

Праздник двух апостолов, совершенно разных по характеру, которые никогда не проповедовали вместе, но стали основой Церкви. В раннем христианстве этот день считали днём единства противоположностей. В народе им завершали Петров пост и устраивали общие трапезы с рыбой как символом апостолов.

Церковный календарь на июнь 2026 по новому стилю

Все основные церковные даты июня 2026:

1.06 — День Святого Духа

2.06 — св. Никифора, патриарха Константинопольского

3.06 — св. мучеников Лукуллиана и других

4.06 — св. Митрофана

5.06 — священномученика Дорофея

6.06 — преподобных Виссариона и Илариона

7.06 — День всех святых украинского народа

8.06 — начало Петровского поста

9.06 — св. Кирилла Александрийского

10.06 — св. Тимофея Прусского

11.06 — апостолов Варфоломея и Варнавы

12.06 — Онуфрия Великого

13.06 — мучениц Акилины и Трифилии

14.06 — пророка Елисея

15.06 — пророка Амоса и Иеронима

16.06 — Отцов I Вселенского Собора

17.06 — мучеников Мануила, Савела и Измаила

18.06 — мученика Леонтия

19.06 — апостола Иуды

20.06 — священномученика Мефодия

21.06 — мученика Юлиана

22.06 — Евсевия Самосатского

23.06 — мученицы Агриппины

24.06 — Рождество Иоанна Крестителя

25.06 — Февронии

26.06 — Давида Солунского

27.06 — новомучеников и Самсона врача

28.06 — перенесение мощей Кира и Иоанна

29.06 — Петра и Павла

30.06 — Собор 12 апостолов

