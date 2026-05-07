Церковный календарь на июнь 2026: главные православные праздники, пост и памятные дни

Июнь в церковном календаре — это месяц духовных праздников и поста. Он начинается с Дня Святого Духа, который завершает цикл Троицы и переходит в Петровский пост.
В июне также отмечают Рождество Иоанна Крестителя, а в конце месяца празднуют день апостолов Петра и Павла. Завершает месяц Собор 12 апостолов — память о основателях Церкви.
Подробнее о календаре церковных праздников на июнь 2026 — в материале.
Главные церковные праздники в июне 2026
1 июня — День Святого Духа
Продолжение праздника Троицы, когда в церквях говорят о присутствии Бога в жизни человека. В этот день в храмах особенно много зелени: ветви берёзы или липы символизируют обновление и жизнь. В народной традиции это также момент, когда лето входит в силу.
8 июня — начало Петровского поста
В 2026 году Петров пост длится с 8 по 28 июня — и это один из самых коротких вариантов, около трёх недель. Его продолжительность не одинакова каждый год: она меняется в зависимости от даты Пасхи и Троицы. В годы ранней Пасхи пост длиннее, в поздние — может быть короче. Эта особенность делает его уникальным среди других постов.
24 июня — Рождество Иоанна Крестителя
Это уникальный день во всём календаре: Церковь празднует рождение только трёх людей — Иисуса, Богородицы и Иоанна Крестителя. Именно он стал человеком, который готовил путь Христу. В древности считали, что в этот день слова обладают силой менять жизнь.
29 июня — день Петра и Павла
Праздник двух апостолов, совершенно разных по характеру, которые никогда не проповедовали вместе, но стали основой Церкви. В раннем христианстве этот день считали днём единства противоположностей. В народе им завершали Петров пост и устраивали общие трапезы с рыбой как символом апостолов.
Церковный календарь на июнь 2026 по новому стилю
Все основные церковные даты июня 2026:
- 1.06 — День Святого Духа
- 2.06 — св. Никифора, патриарха Константинопольского
- 3.06 — св. мучеников Лукуллиана и других
- 4.06 — св. Митрофана
- 5.06 — священномученика Дорофея
- 6.06 — преподобных Виссариона и Илариона
- 7.06 — День всех святых украинского народа
- 8.06 — начало Петровского поста
- 9.06 — св. Кирилла Александрийского
- 10.06 — св. Тимофея Прусского
- 11.06 — апостолов Варфоломея и Варнавы
- 12.06 — Онуфрия Великого
- 13.06 — мучениц Акилины и Трифилии
- 14.06 — пророка Елисея
- 15.06 — пророка Амоса и Иеронима
- 16.06 — Отцов I Вселенского Собора
- 17.06 — мучеников Мануила, Савела и Измаила
- 18.06 — мученика Леонтия
- 19.06 — апостола Иуды
- 20.06 — священномученика Мефодия
- 21.06 — мученика Юлиана
- 22.06 — Евсевия Самосатского
- 23.06 — мученицы Агриппины
- 24.06 — Рождество Иоанна Крестителя
- 25.06 — Февронии
- 26.06 — Давида Солунского
- 27.06 — новомучеников и Самсона врача
- 28.06 — перенесение мощей Кира и Иоанна
- 29.06 — Петра и Павла
- 30.06 — Собор 12 апостолов
А ещё читай, чем заменить мясо в пост: продукты с высоким содержанием белка, которые могут полноценно восстановить энергию и компенсируют организму недостаток продуктов животного происхождения.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!