Чем заменить мясо в пост: продукты с высоким содержанием белка

Недавно начался Великий пост. Православные христиане будут держать его до 15 апреля. Часто верующие говорят о том, что строгие посты держать достаточно тяжело из-за запрета на употребление мясных продуктов. Однако выход есть. Чем заменить мясо в пост — читай в материале.
Нутрициолог Алина Олейник отмечает, что во время поста нельзя есть мясо, рыбу, молоко. Разрешена только растительная пища (фрукты, овощи, сухофрукты), соленья (квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы), сухари, сушки, чай, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисели, каши на воде.
Важно также разъяснить, что пост — это не диета для удачного похудения.
Важно также разъяснить, что пост — это не диета для удачного похудения.
Если ты соблюдаешь определенные аскезы в пище, это должно происходить постепенно, не вызывая стресс организма. Также пост — это не только отказ от мяса, но время для улучшения своего духовного благополучия.
Следовательно, важно составить индивидуальный рацион, чтобы он не принес неприятных последствий для организма, особенно для женщин, которые жалуются на выпадение волос или проблемы с кожей.
Следовательно, важно составить индивидуальный рацион, чтобы он не принес неприятных последствий для организма, особенно для женщин, которые жалуются на выпадение волос или проблемы с кожей.
Если у тебя есть определенные заболевания, следует более подробно работать со схемой рациона и просмотреть список продуктов, от которых отказываешься.
Белок животного происхождения очень важен в питании, поскольку он:
Эксперт рекомендует часто есть крупы. Орехи и бобовые — замачивать, так как это повысит уровень их усвоения и уменьшит время приготовления.
Также хорошо совмещать крупы с бобовыми. Они дополнят друг друга по аминокислотному составу.
Хорошим дополнением к блюдам станет шпинат, брокколи, брюссельская капуста.
Хорошим дополнением к блюдам станет шпинат, брокколи, брюссельская капуста.
На период поста есть смысл купить протеин или изолят, если не набираешь норму белка.
А сразу после Великого поста начинается Пасха. Читай, когда празднуют Пасху в 2023 году, в нашем материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.