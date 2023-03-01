Чем заменить мясо в пост: продукты с высоким содержанием белка

Недавно начался Великий пост. Православные христиане будут держать его до 15 апреля. Часто верующие говорят о том, что строгие посты держать достаточно тяжело из-за запрета на употребление мясных продуктов. Однако выход есть. Чем заменить мясо в пост — читай в материале.

Чем заменить мясо во время поста: похожие заменители

Чаще всего вегетарианцы среди всех продуктов выделяют один ингредиент, лучше всего заменяющий мясо — грибы. Из них в пост можно делать грибные котлеты, ушки, варить наваристый суп с грибами и зеленью, жарить картофель с грибочками и т.д. Соя. Из нее делают фарш, готовят котлеты, отбивные в кляре и стейки. Также можно купить в супермаркете уже готовые полуфабрикаты из соевого мяса. Бобовые. Ими можно дополнить гарнир. Горох, фасоль и чечевица просто незаменимы для организма во время поста. Кроме этого, можно приготовить мексиканское блюдо из фасоли, суп с чечевицей и т.д. Киноа. Если смешать киноа с морковью и луком, сформировать шарики и обжарить их на сковороде — получится отличный заменитель обычным котлетам. Семена и орехи. В них много не только белка, но и полезных жиров, необходимых для здоровья сердца и сосудов. Крупы. Также богаты протеинами и могут заменить мясо. Лучше всего в таком случае брать гречку, рис, кукурузу, овсянку.

Чем заменить мясо во время поста и как получить белок

Нутрициолог Алина Олейник отмечает, что во время поста нельзя есть мясо, рыбу, молоко. Разрешена только растительная пища (фрукты, овощи, сухофрукты), соленья (квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы), сухари, сушки, чай, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисели, каши на воде.

Важно также разъяснить, что пост — это не диета для удачного похудения.

Если ты соблюдаешь определенные аскезы в пище, это должно происходить постепенно, не вызывая стресс организма. Также пост — это не только отказ от мяса, но время для улучшения своего духовного благополучия.

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Следовательно, важно составить индивидуальный рацион, чтобы он не принес неприятных последствий для организма, особенно для женщин, которые жалуются на выпадение волос или проблемы с кожей.

Если у тебя есть определенные заболевания, следует более подробно работать со схемой рациона и просмотреть список продуктов, от которых отказываешься.

Для чего требуются белковые продукты животного происхождения:

Белок животного происхождения очень важен в питании, поскольку он:

является материалом для строительства всего тела (мышц, кожи, волос, ногтей, внутренних органов, иммунной системы);

влияет на обмен веществ;

переносит вещества в клетки.

Где же взять белок в пост

бобовые: соя — 34,9 г белка на 100 г продукта, чечевица — 25 г, горох — 22 г, нут — 20 г, фасоль — 7 г;

крупы: киноа — 14 г, пшеница — 12 г, пшено — 10 г, перловка — 10 г, гречка — 9,6 г;

соевый сыр Тофу — 8–15 г белка на 100 г;

грибы, семена, орехи;

спирулина — 1 ст. л — 4 г белка. Ее можно добавлять в салаты, каши, растительное молоко.

Эксперт рекомендует часто есть крупы. Орехи и бобовые — замачивать, так как это повысит уровень их усвоения и уменьшит время приготовления.

Также хорошо совмещать крупы с бобовыми. Они дополнят друг друга по аминокислотному составу.

Хорошим дополнением к блюдам станет шпинат, брокколи, брюссельская капуста.

На период поста есть смысл купить протеин или изолят, если не набираешь норму белка.

А сразу после Великого поста начинается Пасха. Читай, когда празднуют Пасху в 2023 году, в нашем материале.

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