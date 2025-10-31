Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя есть в этот период

Великий пост — самый главный пост у христианских конфессий. Он продолжается в течение семи недель и имеет целью подготовку к празднованию Пасхи. Идея заключается в подражании примеру Иисуса Христа, который провел 40 дней в пустыне в посте и молитве. Это самый длинный пост в христианской традиции.

Когда Великий пост в 2026 году

Дата Великого поста каждый год различна и зависит от даты Пасхи. В 2026 году этот праздник приходится на 12 апреля, а Великий пост у православных и греко-католиков начнется с 23 февраля 2026 года и продлится до 11 апреля 2026 года.

Что нельзя есть в Великий пост

С началом Великого поста верующие меняют свой рацион.

Самыми строгими считаются первые четыре дня и Страстная седмица — последняя неделя поста.

В первый день поста, Чистый понедельник, нельзя есть вообще ничего. Это же правило касается и Великой пятницы — последней пятницы перед Пасхой.

В остальное время питание проходит по определенному графику: понедельник, среда, пятница — сухоядение. То есть разрешено пить воду и компоты и есть хлеб, фрукты, овощи.

Во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла и только вечером, а в субботу и воскресенье разрешены определенные послабления — например, горячая пища с маслом.

Во время поста запрещено употреблять продукты животного происхождения. Среди них:

Мясо.

Рыба.

Яйца.

Молоко.

Также нельзя есть больше одного раза в день, употреблять алкогольные напитки и курить.

Что разрешено есть в Великий пост

Во время Великого поста разрешено употреблять продукты растительного происхождения. К ним относятся: фрукты, овощи и сухофрукты. Также можно есть соленья, например, квашеную капусту, соленые и маринованные огурцы.

В список разрешенных продуктов во время поста также входят сухари, сушки, чай, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисель и каши на воде.

