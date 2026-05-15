Гороскоп на выходные 16-17 мая 2026: время тёплых встреч и маленьких радостей для души

16–17 мая пройдут под знаком обновления и эмоциональной перезагрузки.

Новолуние в Тельце подталкивает к простым радостям: отдыху, заботе о себе, встречам с близкими и планам на лето.

В субботу Луна в гармонии с Юпитером и Нептуном создаёт мягкое, мечтательное настроение — хорошее время для прогулок, творчества и медленного восстановления сил.

В воскресенье соединение Меркурия с Ураном может принести неожиданные новости, интересные знакомства или внезапные идеи.

Переход Венеры в Рак делает выходные теплее эмоционально: больше хочется домашнего уюта, искренних разговоров и ощущения безопасности рядом со своими людьми.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Овен (21 марта — 19 апреля)

Эти выходные принесут Овнам желание изменить привычный ритм и наконец переключиться с работы на себя. Эмоциональный фон будет живым и насыщенным: захочется новых впечатлений, поездок или неожиданных встреч. В отношениях важно не спешить с выводами — искренний разговор быстро снимет напряжение. Финансовые вопросы лучше решать спокойно, без импульсивных покупок.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Телец (20 апреля — 20 мая)

Для Тельцов эти выходные станут моментом внутреннего обновления. Настроение будет спокойнее, чем в последнее время, а рядом захочется видеть только близких людей. Хорошее время для семейных дел, домашнего уюта и небольших радостей. В финансах возможны хорошие новости или удачные идеи относительно будущих покупок. Не перегружайте себя делами — организму нужен отдых.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецам выходные подарят много общения и неожиданных новостей. Могут появиться интересные предложения или люди, с которыми давно не было контакта. Эмоциональный фон переменчивый, поэтому важно оставить себе немного времени на спокойствие и восстановление. В отношениях хорошо будут работать юмор и лёгкость. В финансовых вопросах стоит избегать риска и необдуманных расходов.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Рак (21 июня — 22 июля)

Ракам захочется тепла, заботы и домашней атмосферы. Это хорошие выходные для семейных встреч, отдыха на природе или неспешных разговоров с теми, кому доверяете. Эмоции будут сильнее логики, поэтому не стоит слишком остро реагировать на мелочи. В финансах лучше придерживаться проверенного плана и не спешить с большими решениями.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Лев (23 июля — 22 августа)

Львам выходные принесут желание быть в центре событий. Возможны интересные знакомства, встречи или новости, которые поднимут настроение. В отношениях стоит меньше контролировать ситуацию и больше доверять партнёру. Для одиноких Львов это хорошее время для флирта и новых симпатий. Денежные вопросы могут потребовать внимательности — не тратьте больше, чем планировали.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Дева (23 августа — 22 сентября)

Для Дев эти выходные станут шансом замедлиться и навести порядок не только в делах, но и в мыслях. Эмоциональный фон будет ровнее, если не брать на себя чужие проблемы. В отношениях важно говорить прямо о своих ожиданиях, а не копить обиды. Финансы останутся стабильными, если избегать спонтанных покупок и мелких эмоциональных трат.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам захочется красивых моментов, приятного общения и смены обстановки. Выходные хорошо подойдут для прогулок, встреч с друзьями или маленького путешествия. В любви может появиться больше нежности и желания говорить о будущем. Денежные вопросы не создадут серьёзных проблем, но крупные покупки лучше перенести на следующую неделю.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам стоит дать себе немного больше свободы и не держать всё под контролем. Выходные могут принести неожиданные новости или встречи, которые изменят настроение к лучшему. В отношениях станет легче найти взаимопонимание, если избегать ревности и старых претензий. В финансах возможны интересные идеи или мысли о новом источнике дохода, но спешить не нужно.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы почувствуют потребность в движении, переменах и новых эмоциях. Это хорошее время для коротких поездок, активного отдыха и спонтанных решений, которые приносят радость. В отношениях может появиться больше лёгкости и романтики. Одиноким представителям знака стоит быть более открытыми к знакомствам. С финансами всё стабильно, если не тратить деньги только ради настроения.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам эти выходные помогут немного отпустить контроль и переключиться на личную жизнь. Хорошее время для домашних дел, спокойного отдыха и встреч с близкими людьми. В отношениях важно не молчать о своих чувствах — искренность сейчас особенно ценится. Финансовые вопросы лучше решать без спешки, особенно если речь идёт о крупных покупках.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут получить неожиданные новости или интересные идеи, которые вдохновят на перемены. Эмоциональный фон будет живым, но важно не распыляться на всё сразу. В отношениях возможны приятные сюрпризы или тёплые разговоры, которые сблизят с партнёром. Деньги лучше тратить на то, что действительно приносит пользу, а не только быстрые эмоции.

Гороскоп на выходные 16-17 мая: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для Рыб эти выходные будут мягкими и эмоциональными. Захочется спокойствия, красивой атмосферы и людей, рядом с которыми легко быть собой. В отношениях стоит больше говорить о своих желаниях — партнёр готов слышать и поддерживать. Хорошее время для творчества, отдыха и маленьких радостей. Финансовые вопросы не принесут стресса, если избегать необдуманных расходов.

Редакция Вікон акцентирует внимание на том, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или безусловную правду. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не относятся к академическим дисциплинам, а их утверждения невозможно проверить научными подходами.

Источник: Yourtango

Ранее мы писали о знаке зодиака в мае: Телец и Близнецы — какие они с партнёрами и коллегами.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!