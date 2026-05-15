Почему Австралия принимает участие в Евровидении и как дебютное выступление помогло им остаться на конкурсе

Географические границы Песенного конкурса Евровидения уже давно стали относительным понятием. Пока атласы упорно рисуют Австралию на другой стороне земного шара, европейские зрители уже больше десяти лет привычно голосуют за артистов с Пятого континента.

Участие этой страны в чисто европейском празднике музыки часто вызывает вопрос: почему Австралия участвует в Евровидении? Об этом читай в нашем материале

Почему Австралия принимает участие в Евровидении: история появления страны на конкурсе

Фундаментом участия Австралии является статус ее национального вещателя – телекомпании Special Broadcasting Service (SBS). Она является ассоциированным членом Европейского языкового союза.

Хотя по общим правилам принимать участие в конкурсе могут только активные члены EBU (находящиеся в пределах Европейской языковой зоны или члены Совета Европы), ассоциированным членам могут предоставлять право выступления по специальному приглашению.

Австралия получила такой билет в 2015 году в честь 60-летнего юбилея конкурса. Это не было случайным жестом: австралийцы транслируют Евровидение еще с 1983 года, сформировав за это время одну из самых мощных и преданных фан-баз в мире.

Высокие рейтинги и искреннее восхищение со стороны миллионов зрителей на другом конце света убедили организаторов, что присутствие Австралии только прибавляет конкурс глобального масштаба.

После яркого дебюта Гая Себастьяна в 2015 году, занявшего пятое место, Австралия стала постоянным участником. Самым высоким достижением страны остается серебро Деми Им в 2016 году с хитом Sound of Silence, набравшим 511 баллов и едва не сделавшим Австралию победителем.

Будет ли Евровидение в Австралии, если она победит

Даже в случае триумфа австралийского представителя или представительницы, Сиднейская опера не будет принимать Евровидение в следующем году.

Организаторы заранее продумали этот сценарий: из-за огромного расстояния и сложной логистики для десятков делегаций из Европы Австралия в случае победы будет выступать только соорганизатором.

Конкурс в таком случае будет проводиться в одном из европейских городов, уже испытанном на примере Украины и Великобритании в 2023 году.

Такой формат позволяет сохранить символическую роль победителя, избегая транспортного коллапса и временных неудобств для большинства аудитории.

