Германия на Евровидении-2026: Sarah Engels — Fire, история о женщине, которая перестает держать все в себе

Германия выходит на сцену Евровидения-2026 с горящим женским гимном — и буквально, и нет.

Sarah Engels с песней Fire – это 33-летняя звезда Кельна, которая несет свое послание о силе и самоопределении в Вену. Самое интересное о ней и ее песне – в материале.

Кто представляет Германию на Евровидении 2026

Германию на Евровидении-2026 в Вене представляет Sarah Engels с песней Fire. Свое место на большой сцене она завоевала в финале Das deutsche Finale 2026, который состоялся 28 февраля в берлинской телестудии Adlershof и был собран ведущими Barbara Schöneberger и Hazel Brugger.

Среди девяти участников жюри из 20 международных экспертов отобрало тройку финалистов, среди которых оказалась и Sarah. В решающем голосовании, где слово уже имели только зрители, она набрала 38,3% голосов и вышла на первое место.

Песня Fire вышла еще 30 января 2026 года – за месяц до самого отбора. Объявление об участии в конкурсе Sarah сделала через Instagram-сторез, назвав будущую новость самой большой возможностью в своей карьере.

Как представитель страны из группы Большой пятерки, Германия автоматически выходит в гранд-финал 16 мая.

Читать по теме Евровидение-2026: кто в финале конкурса — результаты второго полуфинала

Кто такая Sarah Engels

Sarah Engels родилась в 1993 году в Кельне и стала широко известна в Германии еще в 2011 году — тогда она приняла участие в пятом сезоне шоу Deutschland sucht den Superstar, где заняла второе место, а ее финальный сингл Call My Name взлетел на вторую строчку немецких чартов и получил номин.

С тех пор она выпустила шесть студийных альбомов. Переломным моментом стал альбом Zurück zu mir в 2018 году, соединивший личные баллады и современное звучание и преуспевший в чартах. В частности, дебютный альбом занял вторую позицию в рейтинге альбомов Германии.

Однако Сара не только певица: она заняла второе место в телешоу Let’s Dance, победила в Das große Promibacken, The Masked Singer и Dancing on Ice, а также активно работает как ведущая, актриса и актриса озвучивания. С ноября 2025 года она играет главную роль Сатина в кельнской постановке мюзикла “Мулен Руж”.

Кроме сцены, Sarah Engels занимается делом, лежащим в основе всего, что она делает: основательница фонда Starke Mädchen (Сильные девушки), которая поддерживает молодых женщин и девушек в поиске своей силы и уверенности. Именно эта миссия напрямую отражена в ее песне на Евровидении-2026.

О чем песня Fire

Fire на первый взгляд — стандартный поп-гимн о разрыве и увольнении: скрывающийся за ложью герой-вампир и женщина, которая наконец перестает терпеть. “I’m on fire/Stop denying/No lying no more” — простой и прямолинейный рефрен, застрявший в голове с первого прослушивания. Но под этой оболочкой – личное и глубокое.

Песня написана Сарой вместе с Valentin Boes, Luisa Heinemann, Raphael Lott и Dario Schürmann и описывается авторами как сочетание современного попа с взрывной танцевальной продакшн – с мощными синтами, динамическими нарастаниями и ритмичным взрывом в кульминации.

Сама Sarah Engels объясняет:

Если мне удастся вдохновить хотя бы одного человека — особенно женщину — снова обрести свой внутренний огонь, я уже победила.

Посыл песни прямо перекликается с ее фондом Starke Mädchen и с тем образом, какой она строила годами: сила не в крике, а в сознательном выборе не терпеть больше.

Победит ли Германия на Евровидении-2026

Как страна Большой пятерки Германия автоматически выходит в гранд-финал, однако в борьбе за победу букмекеры пока не отводят ей ведущих позиций: Германия оказывается в нижней половине общего рейтинга фаворитов.

Для страны, которая побеждала дважды длительная полоса неудач последних лет, остается болезненной темой. Однако Fire – песня с потенциалом массового отклика, мощным сценическим исполнением и понятным посланием, которое может найти больше отклика, чем ожидается.

Фото: Eurovision.com.

Раньше мы писали, где можно будет смотреть финал Евровидения-2026 – читай в материале, о котором будет начало гранд-финала.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!