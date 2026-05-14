Прошла ли Украина в финал Евровидения-2026: как выступила LELÉKA

По результатам голосования во втором полуфинале, который состоялся 14 мая в Вене, Украина получила достаточное количество зрительских голосов, чтобы попасть в число финалистов Евровидения 2026.

Второй полуфинал конкурса в этом году держал в напряжении буквально до последних минут. По оценкам букмекеров после репетиций шоу LELÉKA поднялась на две позиции в рейтинге и переместилась с двенадцатого места на десятое.

Однако стоит отметить, что Украина всегда проходила в финал конкурса во все годы своего участия. Поэтому с 2003 года наши представители уверенно входили в число финалистов.

Участвуя в предшоу в эфире Суспільне Євробачення, Лелека сказала, что в Вене будто получила второе дыхание, чувствует себя как спортсмен, который отсекает всё лишнее и нацелен на одно — на результат.

В этом году, когда ведущие начали объявлять страны, проходящие в финал, ситуация в таблице финалистов менялась каждую минуту. Украину назвали второй в списке.

Выступление Украины на Евровидении 2026

Выступление Украины в этом году было одним из самых проникновенных на конкурсе.

Голос LELÉKA летел свободно, как птица, и казалось, заполнял весь зал, и не было ни одной души, которая бы не резонировала в унисон с песней.

В конце номера на сцене будто поднялся символический ветер, усиливший ощущение свободы.

Этнические мотивы, атмосферный свет и выразительная сценография сделали своё дело: певица передала главную тему композиции — о доме, памяти и связи с родной землёй.

Фанаты были в восторге, и на мгновение камера показала зал, который эмоционально и искренне поддерживал исполнительницу.

Напомним, финал Евровидения пройдёт в субботу, 16 мая. Шоу начнётся в 22:00 по киевскому времени, конкурс в этом году принимает Вена, Австрия.

Фото: скриншоты з трансляции второго полуфинала Евровидения 2026 на YouTube.

