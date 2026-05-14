Чи пройшла Україна у фінал Євробачення-2026: як виступила LELÉKA

Українська співачка LELÉKA із піснею Ridnym пройшла у фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026.

За результатами голосування у другому півфіналі, який відбувся 14 травня у Відні, Україна отримала достатньо глядацьких голосів, щоб потрапити до числа фіналістів Євробачення 2026.

Чи пройшла Україна у фінал Євробачення 2026

Цьогорічний другий півфінал конкурсу тримав у напрузі буквально до останніх хвилин. За оцінками букмекерів після репетицій шоу LELÉKA піднялася на дві сходинки в рейтингу, і з дванадцятого місця перемістилася на десяте.

Проте зауважимо, що Україна завжди проходила фінал конкурсу в усі ті роки, коли брала в ньому участь. Тож з 2003 року наші представники впевнено входили в число фіналістів.

Беручи участь у передшоу в ефірі Суспільне Євробачення, Лелека сказала, що у Відні немов отримала друге дихання, що почувається, як спортсмен, який відсікає все зайве і націлений на одне — на результат.

Цьогоріч, коли ведучі почали називати країни, що проходять у фінал, ситуація в таблиці фіналістів змінювалася щохвилини. Україну назвали другою у списку!

Виступ України на Євробаченні 2026

Виступ України цього року був одним з найбільш проникливих на конкурсі.

Голос LELÉKA летів вільно, як птах і, здавалося, заповнював увесь зал, і не було жодної душі, яка б не резонувала в унісон пісні.

В кінці номера на сцені ніби здійнявся символічний вітер, який посилив відчуття свободи.

Етнічні мотиви, атмосферне світло та виразна сценографія зробили свою справу: співачка донесла головну тему композиції: про дім, пам’ять та зв’язок з рідною землею.

Фанати були у захваті, і на мить камера показала зал, який емоційно і щиро підтримував виконавицю.

Нагадаємо, фінал Євробачення пройде у суботу, 16 травня. Шоу розпочнеться о 22.00 за київським часом, конкурс цьогоріч приймає Відень, Австрія.

Фото: скриншоти з трансляції другого півфіналу Євробачення 2026 на YouTube.

