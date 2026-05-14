Євробачення-2026: хто у фіналі конкурсу — результати другого півфіналу

Другий півфінал Євробачення 2026 завершився — і це були дві з половиною години сильного музичного шоу, нервів і боротьби за фінал.

І от після драматичного оголошення результатів стали відомі десять країн, які проходять до великого фіналу Євробачення 2026.

Фінал Євробачення 2026: хто пройшов

Країни оголошували у довільному порядку. Тож за результатами голосування у фінал пройшли:

Болгарія — DARA — Bangaranga

Україна — LELÉKA — Ridnym

Норвегія — JONAS LOVV — YA YA YA

Австралія — Delta Goodrem — Eclipse

Румунія — Alexandra Căpitănescu — Choke Me

Кіпр — Antigoni — JALLA

Данія — Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

Чехія — Daniel Zizka — CROSSROADS

Албанія — Alis — Nân

Мальта — AIDAN — Bella

Наша LELÉKA — у фіналі! Співачка виконала Ridnym так проникливо й емоційно, що фанати Євробачення віддали їй свої голоси!

Її етнічні мотиви й надзвичайно сильна постановка створили один із найатмосферніших номерів вечора.

Путівку у великий фіналу не отримали:

Азербайджан — JIVA — Just Go

Люксембург — Eva Marija — Mother Nature

Вірменія — SIMÓN — Paloma Rumba

Швейцарія — Veronica Fusaro — Alice

Латвія — Atvara — Ēnā

Як визначались фіналісти Євробачення 2026

У другому півфіналі Євробачення 22026 за путівки до великого фіналу боролися 15 країн.

За правилами конкурсу, лише десять учасників із найвищими результатами за підсумками голосування національних журі та телеглядачів отримали право продовжити боротьбу за перемогу на Євробаченні-2026.

У цьому півфіналі голосували країни-учасниці другого шоу, а також Франція, Велика Британія та глядачі з категорії: Решта світу.

Саме голоси сотень тисяч фанатів по всій Європі визначили імена фіналістів.

Фінал Євробачення 2026 — дата і час шоу

70-ий, ювілейний конкурс Євробаченні 2026 завершиться фінальним шоу, яке відбудеться 16 травня о 22.00 за київським часом у Відні, Австрія.

В програмі — виступи 25 виконавців, по десять півфіналістів з першого та другого етапу конкурсу, представник країни-господарки, і учасники від країн-засновниць Євробачення, які завжди виходять у фінал автоматично.

Це Великобританія, Італія, Франція, Німеччина та цього року — Австрія.

Фото: скриншоти з трансляції другого півфіналу Євробачення 2026 на YouTube.

