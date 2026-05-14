Євробачення-2026: найбільш захопливі моменти другого півфіналу пісенного конкурсу

14 травня пройшов другий півфінал Євробачення-2026, у якому визначилися останні країни, що пройшли до фіналу конкурсу та які боротимуться за перемогу і кришталевий мікрофон.

Про те, як пройшов другий півфінал пісенного конкурсу, найяскравіші моменти та як відбувались виступи кожного представника своєї країни, читай у нашому матеріалі.

Євробачення-2026: як пройшов другий півфінал шоу

Перш за все на початку конкурсу виступили ведучі Євробачення-2026 Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі — це був нестандартний початок шоу, який точно привернув увагу всіх глядачів.

Першою на сцену другого півфіналу вийшла запальна та енергійна представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga. Під час виступу відчувався вайб свободи, драйву та відчуття незалежності від чужих очікувань.

Після неї на сцену вийшла JIVA, яка представляла Азербайджан зі своєю піснею Just Go. Виступ був сповнений спокою, гармонії та відкриття власної душі перед самою собою ж — водночас відчувалися тяжкість долі, випробувань та складності прийняття рішення.

Приспів символізує момент, коли людина нарешті наважується відпустити токсичні стосунки, страхи або сумніви

Наступними глядачі слухали сплеск емоцій, які перекривали дихання — румунська співачка Alexandra Căpitănescu представила пісню Choke Me, що захоплювала своїми поривами переживань.

Сцена неначе вибухала від відчуття, коли захлинаєшся власними очікуваннями, і точно лишилась у серцях багатьох людей своєю прямотою, душевністю та тяжким сенсом слів.

Після таких “американських гірок” емоцій, на сцені виступила Eva Marija, яка представляє Люксембург з піснею Mother Nature. Особливо цікава ця пісня тим, що співачка в середині треку виконує скрипкове соло, яке чіпляє своїм відчуттям життя, ніжністю та лагідністю.

Наступним на сцену вийшов Daniel Zizka з піснею CROSSROADS, представляючи Чехію. Це пісня про дорослішання та незнання того, що буде далі. Співак на другому півфіналі був посеред дзеркал, що символізувало страх помилки разом з бажанням змінити своє життя.

Крім основних виступів, у другому півфіналі також були і гостьові — зокрема після представника Чехії виступила Monroe з піснею Regarde. Французька співачка своїм виступом намагалась показати та сказати, наскільки важливо жити “тут і зараз”, не боячись бути вразливою.

Після невеликої паузи від основних виконавців, на сцену вийшов представник Вірменії SIMÓN, який заспівав Paloma Rumba. Трек та сам танець були повністю присвячені свободі через танець та емоції, що і було видно безпосередньо під час виступу.

Під сьомим номером на сцені під час другого півфіналу Євробачення-2026 з’явилася представниця Швейцарії Veronica Fusaro, яка заспівала пісню Alice.

Виступ співачки був про героїню, яка, так само як і Аліса в Країні чудес, заплуталася в лабіринті — тобто у собі. Головний мотив пісні — зупинитись, прийняти своє “я” та перестати тікати від себе.

Восьмим на сцену вийшла співачка з Кіпру Antigoni, яка у пісні JALLA заспівала про свободу та пристрасть — і моменти, коли варто перестати стримувати себе від всього, що тримає людину на “ланцюгах”.

Після енергійного виступу Кіпру, на сцену другого півфіналу Євробачення-2026 вийшов представник країни-господаря — COSMÓ з піснею Tanzschein як гість, адже завдяки перемозі у конкурсі минулого року країна вже гарантовано виступатиме у фіналі Євробачення-2026.

Пісня була про те, що ти можеш танцювати без чийогось дозволу — бери та танцюй під ту пісню, яку хочеш та тоді, коли того хочеш — не бійся засуджень зі сторони інших.

Після господарів на сцені з’явилась Atvara з піснею Ēnā, що представляє Латвію. З перших нот виступ заворожив своїм душевним болем — пісня була про те, як дівчина, що живе в тіні, не дозволяє собі бути собою та повністю відкритою для інших. Цю саму атмосферу можна було відчути, дивлячись на саму сцену навіть без звуку.

Десятку виступів півфіналістів другого півфіналу Євробачення-2026 замкнув представник Данії Søren Torpegaard Lund, який заспівав Før Vi Går Hjem — трек про ніч-спокусу, що не дозволяє відірватись навіть на зайвий рух чи дотик. Попри те, що треба йти додому, ніч просто не може відпустити героя, тому лишає його до останнього.

Одинадцятим на сцену піднялася Delta Goodrem, яка заспівала Eclipse, представляючи Австралію. Одна з найвідоміших артисток свого континенту, вона заспівала про внутрішню рівновагу людини та усвідомлення свого призначення у світі, паралельно метафоризуючи це відчуття з затемненням.

Під дванадцятим номером виступила Україна, яку представляла LELÉKA з піснею Ridnym. Українська співачка у пісні розповідає про те, як важливо любити рідних та не забувати своє коріння.

У виступі також сказано про те, що варто творити майбутнє для тих людей, яких ти називаєш рідними — і пам’ятати, хто вони для тебе насправді.

Наступним на сцені Євробачення-2026 глядачі дивились виступ країни, яка також автоматично виступатиме у гранд-фіналі — Велика Британія з піснею Eins, Zwei, Drei, яку виконав LOOK MUM NO COMPUTER.

Виконавець співає про те, як нудно працювати в офісі з 9 ранку до 5 вечора, а сама пісня є маніфестом проти такого графіку роботи та життя.

Після фіналіста на сцену Євробачення-2026 піднявся представник Албанії Alis, який заспівав Nân — глибоку пісню про тугу матерів, які завжди чекають на своїх дітей біля порогу їхнього дому.

Співак нагадує про те, що не варто забувати про власну матір і про те, що вона завжди підтримає і буде поруч — ці сенси можна побачити у субтитрах під час виступу; і це єдиний виступ, у якому глядачі могли прочитати чи проспівати пісню разом з виконавцем.

Передостаннім півфіналістом виступала Мальта з піснею Bella, яку виконав AIDAN. Співак у пісні передає те, що варто почути кожному — слід завжди бути собою, подобатися собі та не бути залежним від чужої думки, адже кожна особистість є унікальної від іншої.

Крім закладених сенсів про себе, ця пісня є листом до свого колишнього кохання — це можна було почути у романтичності та ніжності самої мелодії.

І останнім півфіналістом Євробачення-2026 виступила Норвегія, яку представив JONAS LOVV з піснею YA YA YA. Норвежець співав про свободу від рутини та момент, коли людина перестає стримувати себе.

Трек говорить про те, що тобі вже має стати байдуже на чужу думку і ти просто маєш жити своє життя, а не за чиїмись думками чи засудженнями.

Останнім на сцені виступив минулорічний переможець Євробачення Nemo з його новою піснею. Вона супроводжувалась ніжністю, спокоєм та водночас піднесеними емоціями прямо до небес, що було помітно у його вокалі та декораціях, які були обрані для його виступу.

Фото: скриншоти з трансляції другого півфіналу Євробачення 2026 на YouTube.

