Евровидение-2026: наиболее увлекательные моменты второго полуфинала песенного конкурса

14 мая прошел второй полуфинал Евровидения-2026, в котором определились последние страны, прошедшие в финал конкурса, которые будут бороться за победу и хрустальный микрофон.

О том, как прошел второй полуфинал песенного конкурса, яркие моменты и как происходили выступления каждого представителя своей страны, читай в нашем материале.

Евровидение-2026: как прошел второй полуфинал шоу

Прежде всего в начале конкурса выступили ведущие Евровидения-2026 Виктория Сваровски и Михаэль Островски — это было нестандартное начало шоу, точно привлекшее внимание всех зрителей.

Первой на сцену вышла вспыльчивая и энергичная представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga. Во время выступления ощущался вайб свободы, драйва и независимости от чужих ожиданий.

После нее на сцену вышла JIVA, представлявшая Азербайджан со своей песней Just Go. Выступление было полон спокойствия, гармонии и открытия собственной души перед самой собой — одновременно чувствовались тяжесть судьбы, испытаний и сложности принятия решения.

Припев символизирует момент, когда человек наконец-то решается отпустить токсические отношения, страхи или сомнения

Следующими зрители слушали всплеск эмоций, которые перекрывали дыхание – румынская певица Alexandra Căpitănescu представила песню Choke Me, восхищавшую своими порывами переживаний.

Сцена будто взрывалась от ощущения, когда захлебываешься собственными ожиданиями, и точно осталась в сердцах многих людей своей прямотой, душевностью и тяжким смыслом слов.

После таких “американских горок” эмоций, на сцене выступила Eva Marija, выступающая за Люксембург с песней Mother Nature. Особенно интересна эта песня тем, что певица внутри трека исполняет скрипичное соло, цепляющее своим ощущением жизни, нежностью и кротостью.

Следующим на сцену вышел Daniel Zizka с песней CROSSROADS, представляя Чехию. Это песня о взрослении и незнании того, что будет дальше. Певец был посреди зеркал, что символизировало страхи ошибки вместе с желанием изменить свою жизнь.

Кроме основных выступлений, во втором полуфинале также были и гостевые — в частности, после представителя Чехии выступила Monroe с песней Regarde. Французская певица своим выступлением пыталась показать и сказать, как важно жить “здесь и сейчас”, не боясь быть уязвимой.

После небольшой паузы от основных исполнителей, на сцену вышел представитель Армении SIMÓN, спевший Paloma Rumba. Трек и сам танец были повестью посвящены свободе через танец и эмоции, что и было видно непосредственно во время выступления.

Под седьмым номером на сцене появилась представительница Швейцарии Veronica Fusaro, спевшая песню Alice.

Выступление певицы было о героине, которая, как и Алиса в Стране чудес, запуталась в лабиринте — то есть в себе. Главный мотив песни — остановиться, принять свое “я” и перестать убегать от себя.

Восьмым на сцену вышла певица из Кипра Antigoni, которая в песне JALLA спела о свободе и страсти — и моменты, когда стоит перестать сдерживать себя от всего, что держит человека на “цепях”.

После энергичного выступления Кипра, на сцену вышел представитель страны-хозяина — COSMÓ с песней Tanzschein как гость, ведь благодаря победе в конкурсе в прошлом году страна уже будет гарантированно выступать в финале Евровидения-2026.

Песня была о том, что ты можешь танцевать без чьего-либо разрешения — бери и танцуй под ту песню, которую хочешь тогда, когда того хочешь — не бойся осуждений со стороны других.

После хозяев на сцене появилась Atvara с песней Ēnā, представляющей Латвию. С первых нот выступление заворожило своей душевной болью — песня была о том, как живущая в тени девушка не позволяет себе быть собой и полностью открытой для других. Эту же атмосферу можно было ощутить, глядя на саму сцену даже без звука.

Десятку выступлений полуфиналистов замкнул представитель Дании Søren Torpegaard Lund, который спел Før Vi Går Hjem — трек о ночи искушения, не позволяющий оторваться даже на лишнее движение или ощупь. Несмотря на то, что нужно идти домой, ночь просто не может отпустить героя, потому оставляет его до последнего.

Одиннадцатым на сцену поднялась Delta Goodrem, спевшая Eclipse, представляя Австралию. Одна из самых известных артисток своего континента, она спела о внутреннем равновесии человека и осознании своего предназначения в мире, параллельно метафоризируя это чувство с затемнением.

Под двенадцатым номером выступила Украина, которую представляла LELÉKA с песней Ridnym. Украинская певица в песне рассказывает о том, как важно любить родных и не забывать свои корни.

В выступлении также говорится, что стоит творить будущее для тех людей, которых ты называешь родными — и помнить, кто они для тебя на самом деле.

Следующим на сцене зрители смотрели выступление страны, которая также будет автоматически выступать в гранд-финале — Великобритания с песней Eins, Zwei, Drei, которую исполнил LOOK MUM NO COMPUTER.

Исполнитель поет о том, как скучно работать в офисе с 9 утра до 5 вечера, а сама песня — манифест против такого графика работы и жизни.

После финалиста на сцену поднялся представитель Албании Alis, который спел Nân — глубокую песню о тоске матерей, которые всегда ждут своих детей у порога их дома.

Певец напоминает о том, что не стоит забывать о своей матери и о том, что она всегда поддержит и будет рядом — эти смыслы можно увидеть в субтитрах во время выступления; и это единственное выступление, в котором зрители могли прочитать или спеть песню вместе с исполнителем.

Предпоследним полуфиналистом выступала Мальта с песней Bella, исполненной AIDAN. Певец в песне передает то, что стоит услышать каждому — следует всегда быть собой, нравиться себе и не быть зависимым от чужого мнения, ведь каждая личность уникальна от другой.

Кроме заложенных смыслов о себе, эта песня является письмом к своей прежней любви — это можно было услышать в романтичности и нежности самой мелодии.

И последним полуфиналистом выступила Норвегия, которую представил JONAS LOVV с песней YA YA YA. Норвежец пел о свободе от рутины и моменте, когда человек перестает сдерживать себя.

Трек говорит о том, что тебе уже должно стать безразлично чужое мнение и ты просто должен жить свою жизнь, а не по чьим-то мыслям или осуждениям.

Последним на сцене выступил прошлогодний победитель “Евровидения Nemo” с его новой песней. Она сопровождалась нежностью, спокойствием и одновременно возвышенными эмоциями прямо к небесам, что было заметно в его вокале и декорациях, избранных для его выступления.

Фото: скриншоты по трансляции второго полуфинала Евровидения 2026 на YouTube.

