Как голосовать на Евровидении-2026: разные способы и обновленные правила

Победителей Евровидения-2026 выбирают зрители из разных стран. Сделать это они могут, проголосовав за любимого участника. Однако для многих это голосование остаётся загадкой.

Читайте в материале, как голосовать на Евровидении-2026. Мы расскажем о разных способах и правилах голосования из разных стран.

Как голосовать на Евровидении-2026

Есть несколько способов, которые можно использовать для голосования во время прямой трансляции конкурса.

Первый способ — официальное приложение Eurovision Song Contest App. Оно доступно для iOS, Android и Windows. Ты можешь проголосовать, если проживаешь в одной из стран-участниц конкурса. Заходишь в раздел Vote и отдаёшь голос за любимого исполнителя. После завершения шоу в приложении будет доступна статистика: за кого ты голосовал, какие страны получили больше всего баллов в твоём регионе и кто стал фаворитом зрителей.

Второй способ — SMS или телефонный звонок. Все номера появляются во время эфира.

Третий вариант — воспользоваться платформой esc.vote, которая доступна для голосования исключительно во время прямых эфиров.

Одним способом голосования можно отдать максимум 10 голосов.

Как голосовать на Евровидении-2026 из Украины

Зрители из Украины могут голосовать только во время трансляции того полуфинала, где выступает Украина, то есть во время первого. А также могут отдать свой голос за фаворита в финале.

Те, кто находится за границей, могут голосовать в обоих полуфиналах, но также стоит учитывать правила страны пребывания.

Разрешено ли голосовать из страны, которая не является участницей Евровидения

Чтобы проголосовать, зрители из таких стран должны зайти на сайт Eurovision.com и выполнить следующие шаги: сначала выбрать страну своего пребывания, затем выбрать любимого исполнителя, оплатить голос (банковской картой или через PayPal) и отправить его.

Что нового в правилах голосования на Евровидении-2026

В 2026 году система голосования на Евровидении была изменена — на результат снова влияет профессиональное жюри, как в полуфиналах, так и в финале.

То есть теперь результаты отбора финалистов рассчитываются по классической схеме: 50% — голоса зрителей + 50% — голоса жюри.

Раньше в полуфиналах решали только зрители, но теперь национальные жюри снова имеют такой же вес, как и аудитория.

В состав жюри входят пять членов — это музыкальные профессионалы: критики, продюсеры, преподаватели, хореографы и т. д. Обязательно есть и молодые представители 18–25 лет. То есть оценка стала более профессиональной и разносторонней.

