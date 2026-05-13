Второй полуфинал Евровидения-2026: порядок выступлений и когда выступит Украина

Второй полуфинал Евровидения-2026 состоится 14 мая в Вене, он стартует в 21:00 по центральноевропейскому времени, в 22:00 по Киеву.

Второй полуфинал Евровидения 2026: порядок выступлений участников

Во втором полуфинале будут соревноваться 15 стран, среди которых и Украина — группа LELÉKA выступит с песней Ridnym под 12 номером.

Болгария — DARA — Bangaranga

Азербайджан — JIVA — Just Go

Румыния — Alexandra Căpitănescu — Choke Me

Люксембург — Eva Marija — Mother Nature

Чехия — Daniel Zizka — CROSSROADS

Франция (гостевое выступление)

Армения — SIMÓN — Paloma Rumba

Швейцария — Veronica Fusaro — Alice

Кипр — Antigoni — JALLA

Австрия (гостевое выступление)

Латвия — Atvara — Ēnā

Дания — Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

Австралия — Delta Goodrem — Eclipse

Украина — LELÉKA — Ridnym

Великобритания (гостевое выступление)

Албания — Alis — Nân

Мальта — AIDAN — Bella

Норвегия — JONAS LOVV — YA YA YA

Порядок выступлений во втором полуфинале считают динамичным. Организаторы разместили сильные и контрастные по стилю песни так, чтобы шоу держало темп до самого конца.

Особенно сильной должна быть вторая половина полуфинала, где почти подряд будут выступать Латвия, Дания, Австралия и Украина.

Второй полуфинал Евровидения-2026 — чем удивит

Вечер откроют ведущие шуточным номером на основе победной песни прошлого года Wasted Love. Организаторы намекнули, что постановка создана так, будто все пойдет не по плану.

Во время перерыва, когда зрители будут голосовать за финалистов, на сцену выйдет победитель Евровидения-2025 JJ и представит свою новую композицию.

Кроме конкурсантов, во втором полуфинале Евровидения 2026 выступят страны, которые уже автоматически попали в финал: Франция, Австрия, Великобритания.

Эти страны не борются за место в финале, однако зрители из этих стран имеют право голоса в этом полуфинале.

Продюсеры также уже определили места для рекламных пауз. Первый перерыв запланирован после выступления Франции, перед Арменией.

Вторая реклама — после Дании, а сразу после нее на сцену выйдет Австралия.

В фанатском сообществе Евровидения выходы на сцену после рекламы считают не слишком выгодными, потому что часть зрителей возвращается к эфиру уже после того, как следующий номер начался.

Реакция зрителей на первый полуфинал была довольно критичной, в основном не понравились сценарий ведущих и использование AI-графики.

Организаторы обещают внести правки — поэтому от второго полуфинала Евровидения-2026 ждём лучшей режиссуры и более ярких постановок.

Источник фото: Еurovision.com.

