Первый полуфинал Евровидения-2026: кто будет выступать и чем поразит нынешнее шоу

Евровидение-2026 стартует уже сегодня, во вторник, 12 мая 2026. Вена открывает семидесятый, юбилейный конкурс.
Кто будет выступать в первом полуфинале конкурса, все участники и каким будет открытие песенного шоу года — в материале.
Первый полуфинал Евровидения-2026: участники
Первый полуфинал конкурса пройдет на венской арене Wiener Stadthalle, а шоу начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени, в 22:00 по киевскому времени.
Именно сегодня зрители впервые увидят вживую 15 номеров конкурсантов, но только десять стран получат путевки в большой финал, который состоится в субботу, 16 апреля.
Участники будут выступать в таком порядке:
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Швеция: FELICIA — My System
- Хорватия: LELEK — Andromeda
- Греция: Akylas — Ferto
- Португалия: Bandidos do Cante — Rosa
- Грузия: Bzikebi — On Replay
- Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Черногория: Tamara Živković — Nova zora
- Эстония: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
- Израиль: Noam Bettan — Michelle
- Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más
- Сан-Марино: Senhit — Superstar
- Польша: Alicja — Pray
- Сербия: LAVINA — Kraj mene
Конкурс откроет Молдова с песней Viva, Moldova в исполнении Сатоши. После нее на сцену выйдет одна из фавориток букмекеров — Швеция, которую в этом году представляет Фелисия с треком My System.
После первой рекламной паузы в шоу появится Италия — одна из стран Большой пятерки. Хотя итальянский артист Сал Да Винчи не участвует в отборе в финал, ожидается его блестящее выступление.
Еще одним внеконкурсным выступлением станет номер Сары Энгельс из Германии — второй страны-основательницы Евровидения.
Закрывать конкурсную программу будет сербская группа Lavina с композицией Kraj mene.
Ведущими вечера станут австрийская телеведущая и певица Victoria Swarovski и актер Michael Ostrowski.
Организаторы из ORF обещают не просто музыкальное шоу, а масштабную постановку с большим количеством отсылок к истории Евровидения.
Первый финал Евровидения 2026: что известно
Начало полуфинала: фильм и ностальгическая песня
Первый полуфинал начнется с фильма 70 Years By Your Side. Это история австрийца Тони, который всю жизнь смотрел Евровидение и взрослел вместе с конкурсом. Через его воспоминания покажут архивные кадры и легендарные выступления разных десятилетий.
После этого мы погрузимся в атмосферу классического Евровидения 1960-х. На сцене прозвучит культовая L’amour est bleu — песня, которую Vicky Leandros исполняла на конкурсе 1967 года.
Именно тогда Вена впервые принимала Евровидение. Певица выйдет на сцену и присоединится к выступлению вместе с 70-голосным хором.
Открытки участников перед выступлениями
Видео-вставки исполнителей, которые стали фишкой шоу, будут особенными: участников Евровидения-2026 покажут в разных уголках Австрии — среди альпийских гор, в сказочных лесах, на кресельных подъемниках и в футуристических городских декорациях.
Организаторы специально подчеркивают, что именно Австрия когда-то подарила миру открытки — этот формат в 1869 году придумал Эмануэль Германн.
Венский цирк во время голосования
Когда откроется голосование, на сцене появится австрийская танцевальная группа Zurcaroh, которая покажет зрелищный номер в стиле венского цирка начала XX века.
Это будет шоу в декорациях знаменитого парка Пратер — одного из старейших парков развлечений в мире. Организаторы обещают акробатику, театральные постановки и настоящее путешествие во времени.
А ближе к объявлению результатов ожидается юмористический музыкальный номер Kangaroo, который будет объяснять разницу между Австрией и Австралией. К ведущим присоединится Go-Jo — представитель Австралии на прошлом Евровидении.
После закрытия линий голосования организаторы объявят десять участников, которые продолжат борьбу за победу в гранд-финале Евровидения-2026.
Источник фото: Еurovision.com.
