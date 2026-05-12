Первый полуфинал Евровидения-2026: кто будет выступать и чем поразит нынешнее шоу

Евровидение-2026 стартует уже сегодня, во вторник, 12 мая 2026. Вена открывает семидесятый, юбилейный конкурс.

Кто будет выступать в первом полуфинале конкурса, все участники и каким будет открытие песенного шоу года — в материале.

Первый полуфинал Евровидения-2026: участники

Первый полуфинал конкурса пройдет на венской арене Wiener Stadthalle, а шоу начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени, в 22:00 по киевскому времени.

Именно сегодня зрители впервые увидят вживую 15 номеров конкурсантов, но только десять стран получат путевки в большой финал, который состоится в субботу, 16 апреля.

Участники будут выступать в таком порядке:

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

Швеция: FELICIA — My System

Хорватия: LELEK — Andromeda

Греция: Akylas — Ferto

Португалия: Bandidos do Cante — Rosa

Грузия: Bzikebi — On Replay

Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin

Черногория: Tamara Živković — Nova zora

Эстония: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True

Израиль: Noam Bettan — Michelle

Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah — Sólo quiero más

Сан-Марино: Senhit — Superstar

Польша: Alicja — Pray

Сербия: LAVINA — Kraj mene

Конкурс откроет Молдова с песней Viva, Moldova в исполнении Сатоши. После нее на сцену выйдет одна из фавориток букмекеров — Швеция, которую в этом году представляет Фелисия с треком My System.

После первой рекламной паузы в шоу появится Италия — одна из стран Большой пятерки. Хотя итальянский артист Сал Да Винчи не участвует в отборе в финал, ожидается его блестящее выступление.

Еще одним внеконкурсным выступлением станет номер Сары Энгельс из Германии — второй страны-основательницы Евровидения.

Закрывать конкурсную программу будет сербская группа Lavina с композицией Kraj mene.

Ведущими вечера станут австрийская телеведущая и певица Victoria Swarovski и актер Michael Ostrowski.

Организаторы из ORF обещают не просто музыкальное шоу, а масштабную постановку с большим количеством отсылок к истории Евровидения.

Читать по теме Песни на Евровидение-2026: какое выступление подготовила каждая страна Какие песни нам представят участники конкурса в скором времени?

Первый финал Евровидения 2026: что известно

Начало полуфинала: фильм и ностальгическая песня

Первый полуфинал начнется с фильма 70 Years By Your Side. Это история австрийца Тони, который всю жизнь смотрел Евровидение и взрослел вместе с конкурсом. Через его воспоминания покажут архивные кадры и легендарные выступления разных десятилетий.

После этого мы погрузимся в атмосферу классического Евровидения 1960-х. На сцене прозвучит культовая L’amour est bleu — песня, которую Vicky Leandros исполняла на конкурсе 1967 года.

Именно тогда Вена впервые принимала Евровидение. Певица выйдет на сцену и присоединится к выступлению вместе с 70-голосным хором.

Открытки участников перед выступлениями

Видео-вставки исполнителей, которые стали фишкой шоу, будут особенными: участников Евровидения-2026 покажут в разных уголках Австрии — среди альпийских гор, в сказочных лесах, на кресельных подъемниках и в футуристических городских декорациях.

Организаторы специально подчеркивают, что именно Австрия когда-то подарила миру открытки — этот формат в 1869 году придумал Эмануэль Германн.

Венский цирк во время голосования

Когда откроется голосование, на сцене появится австрийская танцевальная группа Zurcaroh, которая покажет зрелищный номер в стиле венского цирка начала XX века.

Это будет шоу в декорациях знаменитого парка Пратер — одного из старейших парков развлечений в мире. Организаторы обещают акробатику, театральные постановки и настоящее путешествие во времени.

А ближе к объявлению результатов ожидается юмористический музыкальный номер Kangaroo, который будет объяснять разницу между Австрией и Австралией. К ведущим присоединится Go-Jo — представитель Австралии на прошлом Евровидении.

После закрытия линий голосования организаторы объявят десять участников, которые продолжат борьбу за победу в гранд-финале Евровидения-2026.

Источник фото: Еurovision.com.

Читай также: Евровидение-2026 — когда и где смотреть трансляцию полуфиналов шоу из Вены.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!