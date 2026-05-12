Перший півфінал Євробачення-2026: хто виступатиме і чим вразить цьогорічне шоу

Євробачення-2026 стартує вже сьогодні, у вівторок, 12 травня 2026. Відень відкриває, сімдесятий, ювілейний конкурс.

Хто виступатиме у першому півфіналі конкурсу, усі учасники, і яким буде відкриття пісенного шоу року — у матеріалі.

Перший півфінал Євробачення-2026: учасники

Перший півфінал конкурсу пройде на віденській арені Wiener Stadthalle, а шоу розпочнеться о 21.00 за центральноєвропейським часом, о 22.00 за київським часом.

Саме сьогодні глядачі вперше побачать наживо 15 номерів конкурсантів, але лише десять країн отримають путівки до великого фіналу. який відбудеться в суботу, 16 квітня.

Учасники виступатимуть в такому порядку:

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Швеція: FELICIA — My System Хорватія: LELEK — Andromeda Греція: Akylas — Ferto П Португалія: Bandidos do Cante — Rosa Грузія: Bzikebi — On Replay Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin Чорногорія: Tamara Živković – Nova zora Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Ізраїль: Noam Bettan – Michelle Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más Сан-Марино: Senhit – Superstar Польща: Alicja – Pray Сербія: LAVINA – Kraj mene

Конкурс відкриє Молдова з піснею Viva, Moldova у виконанні Сатоші. Одразу після неї на сцену вийде одна з фавориток букмекерів — Швеція, яку цього року представляє Феліція з треком My System.

Після першої рекламної паузи у шоу з’явиться Італія — одна з країн Великої п’ятірки. Хоча італійський артист Сал Да Вінчі не бере участі у відборі до фіналу, чекаємо його блискучого виступу.

Ще одним позаконкурсним виступом стане номер Сари Енгельс з Німеччини — другої країни-засновниці цього Євробачення.

Закриватиме конкурсну програму сербський гурт Lavina з композицією Kraj mene.

Ведучими вечора австрійська телеведуча та співачка Victoria Swarovski та актор Michael Ostrowski.

Організатори з ORF обіцяють не просто музичне шоу, а масштабну постановку з великою кількістю відсилок до історії Євробачення.

Перший півфінал Євробачення 2026: що відомо

Початок конкурсу: фільм і пісня-ностальжі

Перший півфінал розпочнеться з фільму “70 Years By Your Side”. Це історія австрійця Тоні, який усе життя дивився Євробачення й дорослішав разом із конкурсом. Через його спогади покажуть архівні кадри та легендарні виступи різних десятиліть.

Після цього поринемо в атмосферу класичного Євробачення 1960-х. На сцені прозвучить культова L’amour est bleu — пісня, яку Vicky Leandros виконувала на конкурсі 1967 року.

Саме тоді Відень уперше приймав Євробачення. Співачка особисто вийде на сцену та приєднається до виступу разом із 70-голосим хором.

Листівки учасників перед виступами

Відеовставки виконавців, які стали фішкою шоу, будуть особливими: учасників Євробачення 2026 покажуть у різних куточках Австрії: серед альпійських гір, у казкових лісах, на крісельних підйомниках та у футуристичних міських декораціях.

Організатори спеціально підкреслюють, що саме Австрія свого часу подарувала світу листівки — цей формат у 1869 році вигадав Емануель Геррманн.

Віденський цирк під час голосування

Коли відкриється голосування, на сцені з’явиться австрійська танцювальна компанія Zurcaroh, яка покаже видовищний номер у стилі віденського цирку початку XX століття.

Це буде шоу у декораціях знаменитого парку Пратер — одного з найстаріших парків розваг у світі. Організатори обіцяють акробатику, театральні постановки та справжню подорож у час».

А ближче до оголошення результатів чекаємо гумористичний музичний номер Kangaroo, який пояснюватиме різницю між Австрією та Австралією. До ведучих приєднається Go-Jo — представник Австралії на Євробаченні минулого року.

Після закриття ліній голосування організатори оголосять десятьох учасників, які продовжать боротьбу за перемогу у гранд-фіналі Євробачення-2026.

Джерело фото: Еurovision.com.

