Атака дронів після перемир’я: вибухи в Києві, Дніпрі та Житомирі, є руйнування

У ніч на 12 травня Росія здійснила масштабний повітряний напад. За даними Повітряних сил, ворог випустив 216 дронів, з яких 192 було знищено. Проте влучання та падіння уламків зафіксовані у кількох областях.

Вибухи в Києві сьогодні та наслідки в області

Ніч для мешканців столиці була неспокійною — вибухи в Києві було чутно у кількох районах, зокрема в Оболонському.

Уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку, — повідомили у поліції Києва.

Не менш напруженою була ситуація в регіоні. Вибухи в Київській області призвели до руйнувань у Фастівському районі, де постраждав дитячий садок та приватний сектор.

У КОВА підкреслили, що на місцях працюють усі служби для фіксації збитків.

Російські удари в Дніпрі сьогодні вночі: наслідки

Також повідомлялося про потужні вибухи в Дніпрі вночі. Ціллю ворога стала транспортна інфраструктура. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що під час атаки постраждав залізничник:

Уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття.

Також пошкодженно локомотив та залізничні полотна, проте рух поїздів оперативно відновлюють.

Обстріл Харківщини та Житомира

Ворог продовжує тероризувати східні та центральні регіони. Вибухи в Харківській області зафіксовані у селищі Великий Бурлук та селі Безруки. За даними ДСНС, через удари безпілотників загорівся автобус, а також вантажний автомобіль на території одного з підприємств.

У Житомирі пошкоджено кілька житлових будинків та автомобілі. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Місцева влада запевняє, що постраждалих немає, а спеціальні служби вже перевіряють територію на наявність небезпечних предметів.

Руйнування в Миколаївській області: енергосистема під загрозою

Південні регіони також опинилися під ударом. Росія обстріляла Миколаївську область. Керівник Миколавської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог поцілив в енергетичні об’єкти:

Є знеструмлення населених пунктів. Без постраждалих.

Загалом, попри високу ефективність ППО, 25 дронів змогли досягти цілей або завдати шкоди при падінні уламків. Енергетики та комунальники працюють над ліквідацією наслідків по всій країні.

Нагадаємо, у Дніпрі загинув чоловік, його життя забрала російська ракета.

