Бомба в рюкзаку: у Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою

У Дніпровському районі столиці невдалий розіграш 31-річного місцевого мешканця обернувся кримінальною справою. Чоловік заявив про наявність бомби у своєму рюкзаку, а тепер йому загрожує тривале тюремне ув’язнення.

Вона здетонує будь-якої миті: фатальна погроза посеред магазину

Подія розгорталася в одному з торговельних центрів лівобережжя. До співробітниці одного з магазинів підійшов невідомий чоловік. Замість звичайного питання покупця він приголомшив жінку заявою: у його наплічнику лежить вибуховий пристрій.

Як повідомили у поліції Києва, зловмисник акцентував на тому, що пристрій може здетонувати будь-якої миті. Одразу після цього він спокійно покинув приміщення, залишивши перелякану жінку викликати правоохоронців.

На спецлінію 102 негайно надійшов виклик. На місце прибули слідчо-оперативна група та фахівці профільних служб. Завдяки спільній роботі співробітників карного розшуку та аналітиків кримінального аналізу особу жартівника встановили за лічені години.

Правоохоронці затримали 31-річного киянина та ретельно перевірили його речі.

Поліцейські перевірили вміст рюкзака підозрюваного та не виявили будь-яких вибухонебезпечних предметів. Чоловік просто вирішив у такий спосіб пожартувати, не усвідомлюючи наслідків своїх слів у воєнний час, — зазначають у Дніпровському управлінні поліції.

Замість лайків — до шести років тюрми

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури, вже повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

У прокуратурі нагадують:

Такі вчинки несуть реальну загрозу суспільству, адже відволікають значні ресурси екстрених служб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Зараз вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

