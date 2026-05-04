НМТ-2026: формат, технічні нюанси та поради для вступників від УЦОЯО

Цьогоріч понад 355 тисяч абітурієнтів знову проходитимуть випробування у форматі національного мультипредметного тесту. Попри дискусії, формат залишається незмінним: чотири предмети в один день. Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко відверто в коментарі УП Життя розповіла про залаштунки тестування та дала поради, як не прогоріти на технічних дрібницях.

Чому не класичне ЗНО

Багато хто мріє про повернення до старого формату, коли предмети складали в різні дні. Проте реалії війни диктують свої правила. Одноденний формат — це насамперед безпека та логістика для тих, хто їде з окупованих територій або з-за кордону.

— НМТ загалом — це вимушена історія в поточній ситуації. Очевидно, після завершення війни. Ми б хотіли повернутися до класичного ЗНО, — зазначає Вакуленко.

Математика: чому вона обов’язкова для всіх

Навіть якщо ти — запеклий гуманітарій, цифр не уникнути. В УЦОЯО пояснюють: математика — це не лише про ікси та ігреки, це про логіку, яка знадобиться кожному професіоналу.

Математика — це не стільки про якісь формули чи конкретні задачі, як про здатність мислити та опановувати інформацію, — наголошує директорка Центру.

Технічні нюанси: що робити, якщо все зависло

Головне правило — не намагайся лагодити комп’ютер самостійно. Для цього є інструктори. Час тестування призупинять, доки проблему не вирішать, тож ви нічого не втратите.

Щодо збереження відповідей:

Під кожним завданням є кнопка “Зберегти відповідь”. Коли учасник її натискає, вона змінює колір, а над нею з’являється напис “Відповідь збережена”.

Гаджети та доброчесність: ціна помилки

Контроль за НМТ-2026 буде суворим: камери, інструктори та цифрові блоки на копіювання тексту. Якщо у вас знайдуть телефон (навіть вимкнений), розмова буде короткою.

Ми доволі жорстко ставимося до тих, хто в ТЕЦ використовує телефон або якісь інші засоби. Для них на цьому етапі вступна кампанія завершується.

Повітряні тривоги — найбільший ризик. Якщо сирена лунає понад 2,5 години, тестування можуть скасувати та перенести на додаткову сесію. Проте Вакуленко зауважує: більшість учасників просять дати їм змогу завершити тест того ж дня після відбою.

Чек-лист перед іспитом:

Документи: паспорт (можна в Дії) та сертифікат учасника.

Спорядження: дві ручки, пляшка води без етикетки, перекус.

Одяг : Візьми щось тепле — в укриттях часто холодно.

Найважливіша порада на останній день перед тестом: не намагайся вивчити все за одну ніч.

— Обов’язково потрібно виспатися, це важливо. Необхідно налаштуватися на те, що будь-який результат — це ваш результат, — радить Тетяна Вакуленко.

Пам’ятай: НМТ — це лише етап, а не вирок. Спокій та залізна логіка допоможуть вам значно більше, ніж паніка та шпаргалки.

