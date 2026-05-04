Румунія на Євробаченні-2026: Alexandra Căpitănescu — Choke Me, пісня про любов, що душить

Румунія повертається на Євробачення-2026 після дворічної паузи — і робить це гучно, провокаційно та з повним набором жанрів в одній пісні.

Alexandra Căpitănescu з треком Choke Me — це ну-метал, оперні трелі, рок-гроул і гучна дискусія про те, що насправді означають ці слова. Найцікавіше про румунську представницю та її пісню — у матеріалі.

Хто представляє Румунію на Євробаченні-2026

Румунію на Євробаченні-2026 у Відні представляє Alexandra Căpitănescu з піснею Choke Me. Своє місце на великій сцені вона здобула у національному відборі Selecția Națională 2026, де перемогла з абсолютним результатом: п’ять із семи членів журі віддали їй максимальні 12 балів, двоє інших — по 11.

Пісня Choke Me була написана ще до відбору і подана серед інших заявок, однак одразу виділилася серед конкурентів — як музично, так і за рівнем дискусії навколо неї.

На сцені у Відні Alexandra виступить не сама, а разом із повноцінним бендом: Bogdan Stoican (гітара), Matei Mihail Cohal (бас), Thomas Circota (фортепіано) та Luca Alexandru Sofron (ударні). Румунія виступить у другому півфіналі 14 травня 2026 року.

Хто така Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu народилася 31 липня 2003 року в Галаці — місті на сході Румунії. Змалку вона захоплювалася одночасно двома зовсім різними речами: музикою та точними науками.

Вокалом вона займалася з 10 років і паралельно брала уроки фортепіано, однак зрештою здобула університетський ступінь із медичної фізики у Бухаресті і станом на 2026 рік продовжує навчання в магістратурі за тим самим напрямом.

На загал вперше Александру помітили у 2019 році, коли у 15 років вона взяла участь у шоу Românii au talent (Румунія має талант) і вразила журі виконанням пісні Janis Joplin.

Справжній прорив стався у 2023 році на шоу Vocea României (Голос Румунії): на сліпих прослуховуваннях вона змусила розвернутися всіх чотирьох тренерів і обрала наставником рок-музиканта Tudor Chirilă. Її виконання “Like a Prayer” Мадонни у півфіналі стало однією з найбільш обговорюваних виступів сезону, а у грудні 2023 року вона виграла конкурс.

Після перемоги у “Голосі” вона підписала контракт з Universal Music Romania, випустила сингл та у 2024 році — дебютний EP під назвою Căpitanu’. Крім сольної кар’єри, з січня 2026 року вона тимчасово є учасницею румунського фолк-метал гурту E-an-na.

Її музичний стиль поєднує рок, поп, метал та оперні впливи — і саме це поєднання знайшло вираз у пісні для Євробачення-2026.

Про що пісня Choke Me

Choke Me — це пісня про те, як сильні емоції буквально перекривають дихання: любов, тривога, внутрішній тиск і самокритика, що душать зсередини. Фраза “choke me” вжита як метафора — відчуття, коли захлинаєшся власними очікуваннями від себе і страхом не виправдати їх.

Сама Alexandra пояснила, що пісня — про вразливість і трансформацію:

Коли я перестаю тиснути на себе, досягаю максимального потенціалу.

Авторами пісні стали сама Alexandra Căpitănescu, продюсер Călin-Alexandru Grăjdan, автор-виконавець Elvis-Claudiu Silitră та Ștefan Condrea — трек народився з біту, що лежав на ноутбуці Грєжана.

Пісня викликала гучну суспільну дискусію: кампанії проти сексуального насильства розкритикували її назву і рядки “I want you to choke me” та “make my lungs explode”, назвавши їх “безвідповідальними”.

Румунський мовник TVR випустив заяву, в якій пояснив, що сценічна концепція покликана підкреслити “метафоричний характер” тексту та виключити будь-яке буквальне трактування. Сама виконавиця також відреагувала:

Я проти насильства. Такого наміру ніколи не було.

Чи пройде Румунія у фінал Євробачення-2026

Румунія стартуватиме у другому півфіналі 14 травня — третьою за порядком. Попри суперечливість пісні — або саме завдяки їй — букмекери відводять країні досить міцні позиції: у загальному рейтингу Румунія тримається в першій десятці на восьмому місці.

Це помітне повернення для країни, яка 2023 року отримала нуль балів у півфіналі і наступні два роки не брала участі у конкурсі через фінансові труднощі.

Фото: Eurovision.

