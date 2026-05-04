Відростив бороду та горбився, як дідусь: СБУ затримала коригувальника ударів по Запоріжжю

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію у прифронтовому Запоріжжі, затримавши чергового інформатора російських спецслужб. Зловмисник розробив легенду для прикриття своїх розвідувальних вилазок: 45-річний чоловік імітував зовнішність особи похилого віку.

Щоб не викликати підозр у перехожих та правоохоронців, фігурант відростив довгу бороду, носив специфічний старий одяг та навмисно сутулився, змінюючи ходу.

Такий маскарад дозволяв йому годинами обходити вулиці обласного центру, фіксуючи координати підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури, які ставали цілями для повітряних атак РФ.

У Запоріжжі викрито агента ФСБ, що маскувався для розвідки під пенсіонера

Як встановило слідство, затриманим виявився місцевий мешканець, який не лише працював на ворога, а й активно переховувався від мобілізації. Співпраця з ФСБ розпочалася через телеграм-канали, де чоловік шукав можливості легкого заробітку.

В обмін на грошові винагороди він збирав розвіддані, готував детальні текстові описи місцевості та передавав точні локації українських захисників своєму куратору.

Під час затримання фігуранта за місцем проживання співробітники СБУ вилучили смартфон та планшет, які містили прямі докази його листування з ворогом. Одночасно з арештом спецслужба провела заходи для убезпечення позицій Збройних Сил, які встиг засвітити зрадник.

Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Слідчі СБУ офіційно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зважаючи на тяжкість злочину, коригувальнику загрожує найсуворіше покарання — довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

Документування злочинної діяльності здійснювали підрозділи СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Раніше ми писали, що на Рівненщині чоловік відкрив вогонь із автомата по групі ТЦК — читай в матеріалі подробиці інциденту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!