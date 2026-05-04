Отрастил бороду и горбился, как дедушка: СБУ задержала корректировщика ударов по Запорожью

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в прифронтовом Запорожье, задержав очередного информатора российских спецслужб. Злоумышленник разработал легенду для прикрытия своих разведывательных вылазок: 45-летний мужчина имитировал внешность пожилого человека.

Чтобы не вызвать подозрений у прохожих и правоохранителей, фигурант отрастил длинную бороду, носил специфическую старую одежду и намеренно сутулился, меняя походку.

Такой маскарад позволял ему часами обходить улицы областного центра, фиксируя координаты подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры, которые становились целями для воздушных атак РФ.

В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который для разведки маскировался под пенсионера

Как установило следствие, задержанным оказался местный житель, не только работавший на врага, но и активно скрывавшийся от мобилизации. Сотрудничество с ФСБ началось через телеграм-каналы, где мужчина искал возможности легкого заработка.

В обмен на денежные вознаграждения он собирал разведданные, готовил детальные текстовые описания местности и передавал точные локации украинских защитников своему куратору.

Во время задержания по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ изъяли смартфон и планшет, содержащие прямые доказательства его переписки с врагом. Одновременно с арестом спецслужба провела меры, чтобы обезопасить позиции Вооруженных Сил, которые успел засветить предатель.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Следователи СБУ официально сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Учитывая тяжесть преступления, корректировщику грозит строжайшее наказание — пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

Документирование преступной деятельности осуществлялось подразделениями СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

