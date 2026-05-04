Когда сажать фасоль в открытый грунт 2026: сроки посадки и пошаговая инструкция

Фасоль можно легко выращивать в открытом и защищенном грунте. Если ты сажаешь растение на грядке, то урожай будет таким же хорошим, как и в теплице.
Но в таком случае плоды будут тебя радовать немного позже. Для того чтобы вырастить эту неприхотливую культуру, нужно знать правильные сроки посадки у условия посева. Когда сажать фасоль и как это правильно делать — читай в материале.
Когда сажать фасоль: сроки посадки
Каждый год сроки посадки фасоли отличаются. Ведь в этом случае необходимо учитывать период последних заморозков и тепла.
Когда сеять фасоль в открытый грунт? В Украине начинают сажать растение в апреле, а если погодные условия этого не позволяют — в мае.
В таком случае лучше ориентироваться на температуру в твоем регионе. Семена прорастают при температуре почвы не менее +10 °С.
Если ее сеять в холодную почву, то всхожесть семян сильно снизиться. Также они загниют в земле еще на стадии набухания.
Фасоль всходит через неделю после посева.
Когда сажать фасоль в открытый грунт по лунному календарю 2026
Благоприятные дни посадки рассады в теплице или в открытый грунт:
1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая
2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 июня
В открытый грунт фасоль лучше сажать в конце мая, начале июня, выбирая для этого благоприятные даты из списка.
Условия выращивания фасоли в 2026 году
Фасоль считают неприхотливым в уходе растением. Но нужно знать, что она довольно теплолюбивая, большинство сортов повреждается поздними заморозками.
При этом фасоль может переносить кратковременное похолодание до 1 °С.
Лучшими условиями для роста этой бобовой культуры считается температура 20-25 °С. Плоды формируется при 15 °С. Холод, ветер и дожди провоцируют опадение цветков и появление грибных болезней. А при сильной жаре цветки опадают и плоды не завязываются.
Какой должна быть почва для фасоли в 2026 году
Фасоль важно высаживать в легкий грунт. А вот кислых, тяжелых, сырых, переуплотненных почв она не переносит.
При обогащении почвы нужно учитывать состав и норму внесения удобрений и подумать прежде всего о внесении фосфора и калия.
Фасоли также необходимы солнечные участки. Поэтому ее нужно сажать на открытое место, где целый день светит солнце.
Как правильно сажать фасоль в открытый грунт: подготовка
В первую очередь необходимо перебрать семена. Выброси все поврежденные, мелкие и некачественные.
После этого бобы нужно замочить в воде на ночь. Потом ее вносят в плодородную, влажную и рыхлую почву. Перед посадкой нужно вносить в землю перегной.
Как вырастить фасоль: пошаговая инструкция
- Перекопай грядку и сделай лунки на расстоянии 15-20 см друг от друга.
- В лунки внеси перегной. Полей выкопанные углубления чистой водой.
- Положи два — три семена в каждую лунку на глубину не более 3-4 см.
- Засыпь лунки землей и разровняй грядку.
- Полей водой лунки с фасолью.
