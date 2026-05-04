Когда сажать фасоль в открытый грунт 2026: сроки посадки и пошаговая инструкция

Фасоль можно легко выращивать в открытом и защищенном грунте. Если ты сажаешь растение на грядке, то урожай будет таким же хорошим, как и в теплице.

Но в таком случае плоды будут тебя радовать немного позже. Для того чтобы вырастить эту неприхотливую культуру, нужно знать правильные сроки посадки у условия посева. Когда сажать фасоль и как это правильно делать — читай в материале.

Когда сажать фасоль: сроки посадки

Каждый год сроки посадки фасоли отличаются. Ведь в этом случае необходимо учитывать период последних заморозков и тепла.

Когда сеять фасоль в открытый грунт? В Украине начинают сажать растение в апреле, а если погодные условия этого не позволяют — в мае.

В таком случае лучше ориентироваться на температуру в твоем регионе. Семена прорастают при температуре почвы не менее +10 °С.

Если ее сеять в холодную почву, то всхожесть семян сильно снизиться. Также они загниют в земле еще на стадии набухания.

Фасоль всходит через неделю после посева.

Когда сажать фасоль в открытый грунт по лунному календарю 2026

Благоприятные дни посадки рассады в теплице или в открытый грунт:

1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 июня

В открытый грунт фасоль лучше сажать в конце мая, начале июня, выбирая для этого благоприятные даты из списка.

Условия выращивания фасоли в 2026 году

Фасоль считают неприхотливым в уходе растением. Но нужно знать, что она довольно теплолюбивая, большинство сортов повреждается поздними заморозками.

При этом фасоль может переносить кратковременное похолодание до 1 °С.

Лучшими условиями для роста этой бобовой культуры считается температура 20-25 °С. Плоды формируется при 15 °С. Холод, ветер и дожди провоцируют опадение цветков и появление грибных болезней. А при сильной жаре цветки опадают и плоды не завязываются.

Какой должна быть почва для фасоли в 2026 году

Фасоль важно высаживать в легкий грунт. А вот кислых, тяжелых, сырых, переуплотненных почв она не переносит.

При обогащении почвы нужно учитывать состав и норму внесения удобрений и подумать прежде всего о внесении фосфора и калия.

Фасоли также необходимы солнечные участки. Поэтому ее нужно сажать на открытое место, где целый день светит солнце.

Как правильно сажать фасоль в открытый грунт: подготовка

В первую очередь необходимо перебрать семена. Выброси все поврежденные, мелкие и некачественные.

После этого бобы нужно замочить в воде на ночь. Потом ее вносят в плодородную, влажную и рыхлую почву. Перед посадкой нужно вносить в землю перегной.

Как вырастить фасоль: пошаговая инструкция

Перекопай грядку и сделай лунки на расстоянии 15-20 см друг от друга. В лунки внеси перегной. Полей выкопанные углубления чистой водой. Положи два — три семена в каждую лунку на глубину не более 3-4 см. Засыпь лунки землей и разровняй грядку. Полей водой лунки с фасолью.

