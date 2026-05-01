Когда сажать огурцы в мае 2026: благоприятные и запретные даты

Планируешь посадить в мае огурцы, но не знаешь лучшие даты для щедрого урожая?

Ориентируйся на лунный календарь — огурцы, как и другие овощные культуры, имеют в нём свои особые дни посадки. Когда в мае 2026 сажать огурцы — читай в нашем материале.

Когда сажать огурцы в мае 2026 года по лунному календарю

В мае обычно в открытый грунт высаживают уже готовую рассаду — выращенные из неё огурцы быстро пойдут в рост, будут крепкими и вскоре порадуют тебя первыми хрустящими плодами.

Но если ты планируешь выращивать огурцы из семян сразу в открытом грунте, май — самое время для посадки, ведь земля уже хорошо прогрелась.

Конечно, влияние лунного календаря на интенсивность роста огурцов и количество плодов научно не доказано, но если тебе так спокойнее за урожай, почему бы не придерживаться этого садового ритуала? В выращивании огорода все способы хороши!

Луна имеет четыре активные фазы, две из которых благоприятны для урожая, а две — нет. В фазе растущей Луны лучше всего развивается надземная часть растения.

А в период между полнолунием и новолунием лучше развивается корневая система.

В новолуние и полнолуние лучше воздержаться от любых посадок. Мы даем лунный посевной календарь на май 2026 по всем культурам.

Согласно лунному посевному календарю на май 2026 года, лучшими датами для посадки огурцов будут 11, 12, 13, 20, 21, 31 мая.

В целом все работы с растениями лучше проводить на растущую Луну, поэтому удачным будет период с 19 по 29 мая.

Категорически запрещено высаживать огурцы в дни новолуния и полнолуния. Нельзя сажать в новолуние — 15–18 мая 2026 года и в полнолуние — 1, 2, 3, 30, 31 мая 2026 года.

При какой температуре сажать огурцы в мае

Оптимальной температурой воздуха для высадки огурцов является 15 градусов тепла. Важно, что ночью уже не должно быть заморозков, ведь огурцы очень чувствительны к ним.

К таким стойким температурам воздух в мае прогревается ближе к середине и концу месяца.

В южных и восточных областях страны сажать огурцы можно уже в начале мая, а в других регионах лучше выждать до середины и конца месяца.

Как сажать огурцы на рассаду семенами: полезные советы

Если ты сажаешь огурцы в мае в открытый грунт семенами, прорасти их:

разведи марганцовку с водой до появления розового цвета;

опусти в раствор семена, подожди полчаса;

прямой теплой проточной водой;

разложи на блюдце мокрую салфетку или марлю;

равномерно разложи на ней семена;

поставь блюдце в теплое место.

Через несколько дней твои семена “проклюнутся” и будут готовы к посадке.

А если ты хочешь посадить огурцы в открытый грунт семенами и быть уверенным (-ой), что они не замерзнут от случайных майских заморозков, воспользуйся оригинальным способом посадки под пластиковые бутылки.

