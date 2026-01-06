Посевной календарь на 2026 год: благоприятные дни для посадки овощей, цветов, деревьев

Посевной календарь на 2026 год будет полезен тебе и поможет планировать работы в саду и огороде с учётом фаз Луны и благоприятных дней для различных культур.

Он позволяет точно определить, когда лучше сеять семена, высаживать рассаду, пересаживать растения или проводить обрезку так, чтобы деревья лучше росли и давали щедрый урожай.

Благодаря Посевному календарю 2026 года можно избежать ошибок и не высаживать растения в неблагоприятный день, чтобы не навредить им.

Как Луна влияет на растения, их рост и урожайность

Как известно, Луна управляет ростом растений через гравитацию: сила притяжения заставляет соки двигаться в стеблях, корнях и листьях.

Когда Луна растёт, соки поднимаются — и в это время активно растут листья и все надземные части растений.

Когда Луна убывает, соки опускаются вниз к корням, поэтому это лучшее время для посадки корнеплодов, пересадки и обрезки деревьев.

Поэтому лиственные и плодоовощные культуры лучше сажать во время растущей Луны, а корнеплоды — во время убывающей Луны.

Полнолуние часто замедляет рост, а новолуние неблагоприятно для посева семян.

Лунный посевной календарь на 2026 год: январь

Благоприятные дни — 1, 2, 3, 7, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Нейтральные дни — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24

— 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24 Неблагоприятные дни — 17, 19, 25

Фазы Луны в январе 2026 года

Растущая Луна — 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января

Полнолуние — 2, 3, 4, 31 января

Убывающая Луна — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 января

Новолуние — 17, 18, 19, 20 января

Январь — идеальное время для посева рассады помидоров, перца, баклажанов и огурцов, а также для выращивания зелени — салата, петрушки, укропа, шпината и базилика. В теплицах или на подоконнике можно заниматься редисом, редькой, дайконом, луком на зелень и луком-севком, а также рассадой капусты и спаржи. Благоприятные дни для этих работ помогут растениям лучше прижиться и быстрее расти.

Кроме овощей, январь подходит для работы с цветами: однолетние, двулетние и многолетние растения можно сеять, пересаживать или готовить для них почву, а луковичные цветы — пересаживать и делить.

Благоприятные дни для посадки в январе 2026 года

Помидоры — 3, 15, 22, 23, 30, 31

Огурцы — 3, 15, 22, 23, 30, 31

Перец (горький, сладкий) — 3, 15, 22, 23, 30, 31

Лук на зелень (перо), лук-севок — 3, 7, 12, 13, 15, 26, 27, 30, 31

Капуста (обычная, цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 3, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 30, 31

Баклажаны — 3, 15, 22, 23, 30, 31

Редис, редька, дайкон — 3, 7, 22, 23, 26, 27, 30, 31

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 3, 22, 23, 30, 31

Однолетние цветы — 1, 2, 7, 21, 28, 29

Двухлетние и многолетние цветы — 1, 2, 7, 21, 28, 29

Луковичные цветы — 1, 2, 7, 21, 28, 29

Посевной календарь на 2026 год для Украины: февраль

Благоприятные дни— 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Нейтральные дни — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 20, 21

— 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 20, 21 Самые неблагоприятные дни — 16, 17

Фазы Луны в феврале 2026 года

Полнолуние — 1, 2, 3 февраля

Убывающая Луна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля

Новолуние — 16, 17, 18, 19 февраля

Растущая Луна — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля

Февраль открывает период массовой высадки рассады: можно сеять помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, а также выращивать зелень — салат, петрушку, укроп, шпинат, базилик и сельдерей. В теплицах или дома на подоконнике можно заниматься луком на зелень, редисом, редькой, дайконом, морковью, свёклой, репой и корневым сельдереем.

Кроме посева и рассады, февраль подходит для подготовительных работ в саду. Можно обрабатывать почву, готовить компост и перегной для подкормок, а также планировать будущие посадки и грядки. В этот период можно заниматься и садовыми цветами — пересаживать комнатные растения, а также однолетние, двулетние и многолетние цветы.

Благоприятные дни для посадки в феврале 2026 года

Помидоры, перец (горький, сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 1, 11, 18, 19, 27, 28

Лук на зелень (перо), лук, чеснок, хрен — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Капуста (в том числе цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28

Картофель, топинамбур — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Редис, редька, дайкон — 1, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28

Морковь, свёкла, репа, сельдерей (корень) — 1, 4, 8, 10, 14, 22, 23, 24, 27, 28

Горох, бобы, фасоль — 14, 22, 23, 24, 25, 26

Клубника, земляника — 18, 19, 25, 26

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 1, 18, 19, 27, 28

Однолетние, двухлетние и многолетние цветы, луковичные растения, комнатные растения — 4, 25, 26

Лунный посевной календарь на 2026 год: март

Благоприятные дни — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 марта.

Нейтральные дни — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30

— 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30 Неблагоприятные дни — 15, 20

Фазы Луны в марте 2026 года

Растущая Луна — 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта

Полнолуние — 2, 3, 4, 5, 31 марта

Убывающая Луна — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 марта

Новолуние — 18, 19, 20 марта

Март — лучшее время, когда можно сеять на рассаду помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, а также выращивать зелень — салат, петрушку, укроп, шпинат, базилик и сельдерей. В теплицах или на подоконнике также можно заниматься луком на зелень, редисом, редькой, дайконом, морковью, свёклой, репой и корневым сельдереем. Особое внимание стоит уделить капусте, спарже и бобовым культурам, которые лучше развиваются в благоприятные дни марта.

Кроме посева и рассады, март подходит для ухода за садовыми и комнатными цветами. Можно пересаживать однолетние, двулетние и многолетние растения, цветы. В это время важно также готовить почву, подкармливать её компостом или перегноем, планировать будущие грядки и следить за состоянием теплиц.

Благоприятные дни для посадки в марте 2026 года

Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 10, 12, 17, 19, 26, 27

Лук на зелень (перо), лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27

Редис, редька, дайкон — 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31

Морковь, свёкла, репа, корневая сельдерея — 3, 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31

Горох, бобы, фасоль — 13, 22, 23, 24

Клубника, земляника — 17, 19, 24

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 17, 19, 26, 27

Однолетние, двулетние и многолетние цветы, луковичные, комнатные растения — 3, 4, 24, 31

Посевной календарь на 2026 год для Украины: апрель

Благоприятные дни — 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30

Нейтральные дни — 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26

— 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26 Неблагоприятные дни — 12, 13, 24, 25

— 12, 13, 24, 25 Самые неблагоприятные дни — 16, 17

Фазы Луны в апреле 2026 года

Полнолуние — 1, 2, 3, 30 апреля

Убывающая Луна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля

Новолуние — 16, 17, 18 апреля

Растущая Луна — 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля

В апреле 2026 года можно сеять на рассаду или высаживать помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы, а также выращивать зелень, салат, петрушку, укроп, шпинат и базилик. Особое внимание следует уделять капусте, спарже и бобовым культурам, которые хорошо развиваются в благоприятные дни месяца, а также клубнике и землянике.

Кроме работы с овощами, апрель подходит для ухода за садовыми и комнатными растениями. Важно подкармливать почву перегноем или компостом, готовить грядки и теплицы. В саду важно проводить обрезку плодовых деревьев, подкормку и полив, подготовку почвы вокруг стволов, мульчирование и формирование приствольных кругов.

Благоприятные дни для посадки в апреле 2026 года

Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 8, 14, 15, 22, 23

Лук на зелень (перо), лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 4, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23

Редис, редька, дайкон — 1, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 28

Морковь, свёкла, репа, корневая сельдерея — 1, 4, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28

Горох, бобы, фасоль — 9, 10, 19, 20, 21

Клубника, земляника — 14, 15, 20, 21

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 14, 15, 22, 23

Бахчевые культуры — 9, 10, 19

Однолетние, двулетние и многолетние, луковичные и клубневые, комнатные — 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Посевной календарь на 2026 год по месяцам: май

Благоприятные дни — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Нейтральные дни — 3, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24

— 3, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24 Неблагоприятные дни — 9, 16, 23

— 9, 16, 23 Самый неблагоприятный день — 15

Фазы Луны в мае 2026 года

Полнолуние — 1, 2, 3, 30, 31 мая

Убывающая Луна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мая

Новолуние — 15, 16, 17, 18 мая

Растущая Луна — 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая

В мае 2026 года в саду и на огороде можно проводить прополку, прореживание, рыхление и подкормку почвы минеральными и органическими удобрениями, а также обрабатывать растения от вредителей и болезней. Особое внимание стоит уделять посадке и пересадке овощных культур, декоративных и плодовых деревьев и кустарников, а также подготовке рассады к высадке на грядки.

Кроме того, май подходит для обрезки веток и побегов, заготовки и укоренения черенков. Рекомендуется проводить окучивание, перекопку и культивацию возле корневой системы растений для лучшего доступа воздуха и питательных веществ.

Благоприятные дни для посадки в мае 2026 года

Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 11, 12, 13, 20, 21, 31

Лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 29, 30, 31

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 29, 30

Редис, редька, дайкон — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 25

Морковь, свёкла, репа, корневая сельдерея — 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 29, 30

Горох, бобы, фасоль — 6, 7, 8, 19

Клубника, земляника — 11, 12, 13, 19

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 11, 12, 13, 20, 21

Бахчевые культуры — 6, 7, 8

Однолетние, двулетние и многолетние, луковичные и клубневые, комнатные растения — 19, 25, 26, 27, 28

Читать по теме Что сажать в июне: список культур, которые успеют к осени дать урожай Какие овощи, травы и цветы не поздно посадить в июне.

Лунный посевной календарь на 2026 год: июнь

Благоприятные дни — 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30

Нейтральные дни — 1, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27

— 1, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27 Неблагоприятные дни — 5, 7

— 5, 7 Самые неблагоприятные дни — 14, 15

Фазы Луны в июне 2026 года

Полнолуние — 1, 2, 28, 29, 30 июня

Убывающая Луна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня

Новолуние — 14, 15, 16 июня

Растущая Луна — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня

В июне 2026 года можно сажать и пересаживать овощные культуры, такие как помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, а также капусту, спаржу, редис, редьку, морковь, свёклу и зелень. Важно регулярно рыхлить почву, подкармливать её минеральными и органическими удобрениями, пропалывать и прореживать растения, чтобы они лучше развивались и давали богатый урожай.

Также можно высаживать плодовые деревья и кустарники, ягоды, виноград, а также ухаживать за уже посаженными культурами. В это время проводят обрезку веток и побегов, обработку от вредителей и болезней, подкормку деревьев и кустов, а также заготовку черенков и семян для следующих посадок.

Благоприятные дни для посадки в июне 2026 года

Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28, 29

Лук на зелень (перо), лук-севок, лук на репку, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 2, 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 25, 26, 30

Редис, редька, дайкон — 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 30

Морковь, свёкла, репа, корневая сельдерея — 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30

Горох, бобы, фасоль — 3, 4, 12, 30

Клубника, земляника — 8, 9

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 8, 9, 16, 17

Бахчевые культуры — 3, 4, 12, 30

Однолетние, двулетние и многолетние, комнатные растения — 20, 21, 22, 24

Благоприятные дни для посадки саженцев:

Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) — 3, 4, 30

Виноград — 3, 4, 8, 9, 30

Крыжовник, смородина, малина, ежевика — 3, 4, 8, 9, 30

Посевной календарь на 2026 год для Украины: июль

Благоприятные дни — 1, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29

Нейтральные дни — 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 30, 31

— 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 30, 31 Неблагоприятный день — 3

Фазы Луны в июле 2026 года

Полнолуние — 1, 28, 29, 30, 31 июля

Убывающая Луна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля

Новолуние — 13, 14, 15 июля

Растущая Луна — 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля

В июле можно проводить прополку, прореживание, рыхление почвы, подкормку минеральными и органическими удобрениями, а также обработку растений от вредителей и болезней. Собирать зрелые плоды и семена для будущих посадок.

В саду июль подходит для обрезки веток и побегов, пересадки и пикировки растений, заготовки и укоренения черенков. Можно проводить прививку деревьев и кустарников в благоприятные дни, а также ухаживать за корневой системой растений, выполняя окучивание и культивацию.

Благоприятные дни для посадки в июле 2026 года

Лук на зелень, лук-севок — 1, 9, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29

Редис, редька, дайкон — 1, 6, 9, 18, 19, 27, 28, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 6

Бахчевые культуры — 1, 9, 27, 28, 29

Однолетние, двулетние и многолетние цветы, комнатные растения — 18, 19, 20, 21

Посевной календарь на 2026 год по месяцам: август

Благоприятные дни — 2, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Нейтральные дни — 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 28, 30, 31

— 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 28, 30, 31 Неблагоприятный день — 3

— 3 Самый неблагоприятный день — 12

Фазы Луны в августе 2026 года

Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31 августа

Новолуние — 11, 12, 13, 14 августа

Растущая Луна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 августа

Полнолуние — 26, 27, 28, 29 августа

Август 2026 года — хорошее время для прополки, прореживания, рыхления почвы и подкормки растений минеральными и органическими удобрениями. Следует следить за состоянием овощей и зелени, бороться с вредителями и болезнями, а также собирать урожай и семена для будущих посадок.

В саду август подходит для посадки декоративных и плодовых деревьев и кустарников, а также плодово-ягодных культур. В благоприятные дни можно пересаживать растения, проводить пикировку, заготовку и укоренение черенков. Также важно выполнять обрезку веток и побегов и ухаживать за корневой системой растений.

Благоприятные дни для посадки в августе 2026 года

Огурцы — 2, 10, 21, 22, 29

Лук — 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 2, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29

Редис, редька, дайкон — 2, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 2, 10, 29

Однолетние, двулетние и многолетние цветы, комнатные растения — 15, 16, 17, 26, 27

Читать по теме Когда собирать урожай тыквы и как не упустить правильный момент Рассказываем, как правильно собирать тыкву.

Лунный посевной календарь на 2026 год: сентябрь

Благоприятные дни — 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30

Нейтральные дни — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 23, 28

— 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 23, 28 Неблагоприятные дни — 10, 27

— 10, 27 Самый неблагоприятный день — 11

Фазы Луны в сентябре 2026 года

Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30 сентября

Новолуние — 10, 11, 12 сентября

Растущая Луна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 сентября

Полнолуние — 25, 26, 27, 28 сентября

Благоприятные дни для посадки саженцев в сентябре 2026 года

Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) — 20, 21

Виноград — 20, 21, 25, 26

Крыжовник, смородина, малина, ежевика — 20, 21, 25, 26

Сентябрь — время сбора урожая. Также благоприятные дни сентября подходят для посадки и пересадки овощных культур. В огороде следует рыхлить почву, прореживать растения, подкармливать минеральными и органическими удобрениями, а также ухаживать за корневой системой для лучшего развития растений.

В саду сентябрь — время для посадки и пересадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, таких как яблони, груши, вишни, сливы, виноград, смородина, крыжовник, малина и ежевика. Кроме того, это подходящий период для посадки цветов, комнатных растений и декоративных культур, а также обрезки ветвей и подготовки деревьев к зимнему сезону. В благоприятные дни можно заниматься заготовкой черенков и семян.

Благоприятные дни для посадки в сентябре 2026 года

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 2, 3, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29, 30

Редис, редька, дайкон — 2, 3, 20, 21, 25, 26, 29, 30

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 25, 26

Двулетние и многолетние, луковичные и клубневые, клематисы, розы, комнатные растения — 13, 14, 22, 24

Посевной календарь на 2026 год для Украины: октябрь

Благоприятные дни — 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31

Нейтральные дни — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 30

— 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 30 Неблагоприятный день — 9

— 9 Самый неблагоприятный день — 10

Фазы Луны в октябре 2026 года

Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31 октября

Новолуние — 9, 10, 11, 12 октября

Растущая Луна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября

Полнолуние — 25, 26, 27 октября

В октябре собирают поздние овощи, такие как лук, чеснок, редис, редьку, хрен и различную зелень. Также благоприятные дни подходят для посадки лука на репку и зелени, которая хорошо хранится или будет использована для осенне-зимних подкормок. Следует проводить рыхление почвы, прополку, подкормку растений и подготовку грядок к холодам, чтобы обеспечить им здоровый старт в следующем сезоне.

В саду октябрь — время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников, таких как яблони, груши, вишни, сливы, виноград, смородина, крыжовник, малина и ежевика. Также можно пересаживать многолетние и луковичные цветы, клематисы и розы, подготавливая их к зимовке. Важно ухаживать за деревьями, обрезать сухие или больные ветви, собирать семена и черенки для будущих посадок.

Благоприятные дни для посадки в октябре 2026 года

Лук (батун, шнитт), лук на репку, чеснок, хрен — 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 31

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 4, 22, 23, 31

Двулетние и многолетние цветы, клематисы, розы — 8, 20, 21, 29

Благоприятные дни для посадки саженцев

Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) — 17, 19

Посевной календарь на 2026 год по месяцам: ноябрь

Благоприятные дни — 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28

Нейтральные дни — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 30

— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 30 Неблагоприятные дни — 8, 9, 29

Фазы Луны в ноябре 2026 года

Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 ноября

Новолуние — 8, 9, 10, 11 ноября

Растущая Луна — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября

Полнолуние — 23, 24, 25 ноября

Благоприятные дни для посадки в ноябре 2026 года

Лук на репку, чеснок, хрен — 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28

Картофель, топинамбур — 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28

Редис, редька, дайкон — 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28

Морковь, свёкла, репа, сельдерей (корень) — 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 18, 19, 20, 28

Двулетние и многолетние цветы — 26

Благоприятные дни для посадки саженцев

Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) — 13, 14, 15

Виноград, крыжовник, смородина, малина, ежевика — 13, 14, 15, 18, 19, 20

В ноябре в Украине собирают поздние овощи, такие как лук, чеснок, хрен, редис, редьку, дайкон, морковь, свёклу, репу и сельдерей. Следует провести рыхление и мульчирование почвы, подкормку растений органическими или минеральными удобрениями, чтобы сохранить плодородие земли для следующего сезона. Благоприятные дни подходят для посадки зелени, которая хорошо переносит осенние условия.

В саду ноябрь — время для посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, таких как яблони, груши, сливы, вишни, виноград, смородина, крыжовник, малина и ежевика. Также можно высаживать двулетние и многолетние цветы, луковичные и клубневые растения. Важно подготовить деревья и кустарники к зимовке: обрезать сухие и повреждённые ветви, замульчировать приствольные круги и при необходимости укрыть чувствительные к морозу растения.

Лунный посевной календарь на 2026 год: декабрь

Благоприятные дни — 2, 3, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31

Нейтральные дни — 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 30

— 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 30 Неблагоприятные дни — 8, 26

Фазы Луны в декабре 2026 года

Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря

Новолуние — 7, 8, 9, 10 декабря

Растущая Луна — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 декабря

Полнолуние — 23, 24, 25 декабря

В декабре в Украине основная работа на огороде заключается в уходе за зимними и поздними культурами. Это время, когда можно сажать лук на зелень, редис, редьку, дайкон и различную зелень в защищённых условиях или теплицах. На огороде и в саду особое внимание следует уделить защите растений от морозов и вредителей, которые могут остаться на зимующих грядках.

Важно следить за сохранностью деревьев и кустарников в горшках или теплицах, обрезать сухие ветви комнатных растений и обеспечивать цветы достаточным освещением. Декабрь позволяет завершить годовой цикл работ и подготовить сад и огород к новому сезону.

Благоприятные дни для посадки в декабре 2026 года

Лук на зелень (перо) — 2, 6, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29

Редис, редька, дайкон — 2, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 16, 17, 24, 25

Двулетние и многолетние, луковичные цветы — 2, 3, 15, 22, 23, 29, 31

Читайте также, можно ли сажать огород в Страстную неделю: в какие дни можно, а когда лучше воздержаться.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!