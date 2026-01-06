Посевной календарь на 2026 год: благоприятные дни для посадки овощей, цветов, деревьев

Посевной календарь на 2026 год будет полезен тебе и поможет планировать работы в саду и огороде с учётом фаз Луны и благоприятных дней для различных культур.
Он позволяет точно определить, когда лучше сеять семена, высаживать рассаду, пересаживать растения или проводить обрезку так, чтобы деревья лучше росли и давали щедрый урожай.
Благодаря Посевному календарю 2026 года можно избежать ошибок и не высаживать растения в неблагоприятный день, чтобы не навредить им.
Как Луна влияет на растения, их рост и урожайность
Как известно, Луна управляет ростом растений через гравитацию: сила притяжения заставляет соки двигаться в стеблях, корнях и листьях.
Когда Луна растёт, соки поднимаются — и в это время активно растут листья и все надземные части растений.
Когда Луна убывает, соки опускаются вниз к корням, поэтому это лучшее время для посадки корнеплодов, пересадки и обрезки деревьев.
Поэтому лиственные и плодоовощные культуры лучше сажать во время растущей Луны, а корнеплоды — во время убывающей Луны.
Полнолуние часто замедляет рост, а новолуние неблагоприятно для посева семян.
Лунный посевной календарь на 2026 год: январь
Благоприятные дни — 1, 2, 3, 7, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Нейтральные дни — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 24
- Неблагоприятные дни — 17, 19, 25
Фазы Луны в январе 2026 года
- Растущая Луна — 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января
- Полнолуние — 2, 3, 4, 31 января
- Убывающая Луна — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 января
- Новолуние — 17, 18, 19, 20 января
Январь — идеальное время для посева рассады помидоров, перца, баклажанов и огурцов, а также для выращивания зелени — салата, петрушки, укропа, шпината и базилика. В теплицах или на подоконнике можно заниматься редисом, редькой, дайконом, луком на зелень и луком-севком, а также рассадой капусты и спаржи. Благоприятные дни для этих работ помогут растениям лучше прижиться и быстрее расти.
Кроме овощей, январь подходит для работы с цветами: однолетние, двулетние и многолетние растения можно сеять, пересаживать или готовить для них почву, а луковичные цветы — пересаживать и делить.
Благоприятные дни для посадки в январе 2026 года
- Помидоры — 3, 15, 22, 23, 30, 31
- Огурцы — 3, 15, 22, 23, 30, 31
- Перец (горький, сладкий) — 3, 15, 22, 23, 30, 31
- Лук на зелень (перо), лук-севок — 3, 7, 12, 13, 15, 26, 27, 30, 31
- Капуста (обычная, цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 3, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 30, 31
- Баклажаны — 3, 15, 22, 23, 30, 31
- Редис, редька, дайкон — 3, 7, 22, 23, 26, 27, 30, 31
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 3, 22, 23, 30, 31
- Однолетние цветы — 1, 2, 7, 21, 28, 29
- Двухлетние и многолетние цветы — 1, 2, 7, 21, 28, 29
- Луковичные цветы — 1, 2, 7, 21, 28, 29
Посевной календарь на 2026 год для Украины: февраль
Благоприятные дни— 1, 4, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- Нейтральные дни — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 20, 21
- Самые неблагоприятные дни — 16, 17
Фазы Луны в феврале 2026 года
- Полнолуние — 1, 2, 3 февраля
- Убывающая Луна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 февраля
- Новолуние — 16, 17, 18, 19 февраля
- Растущая Луна — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля
Февраль открывает период массовой высадки рассады: можно сеять помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, а также выращивать зелень — салат, петрушку, укроп, шпинат, базилик и сельдерей. В теплицах или дома на подоконнике можно заниматься луком на зелень, редисом, редькой, дайконом, морковью, свёклой, репой и корневым сельдереем.
Кроме посева и рассады, февраль подходит для подготовительных работ в саду. Можно обрабатывать почву, готовить компост и перегной для подкормок, а также планировать будущие посадки и грядки. В этот период можно заниматься и садовыми цветами — пересаживать комнатные растения, а также однолетние, двулетние и многолетние цветы.
Благоприятные дни для посадки в феврале 2026 года
- Помидоры, перец (горький, сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 1, 11, 18, 19, 27, 28
- Лук на зелень (перо), лук, чеснок, хрен — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28
- Капуста (в том числе цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 8, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28
- Картофель, топинамбур — 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28
- Редис, редька, дайкон — 1, 4, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28
- Морковь, свёкла, репа, сельдерей (корень) — 1, 4, 8, 10, 14, 22, 23, 24, 27, 28
- Горох, бобы, фасоль — 14, 22, 23, 24, 25, 26
- Клубника, земляника — 18, 19, 25, 26
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 1, 18, 19, 27, 28
- Однолетние, двухлетние и многолетние цветы, луковичные растения, комнатные растения — 4, 25, 26
Лунный посевной календарь на 2026 год: март
Благоприятные дни — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 марта.
- Нейтральные дни — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30
- Неблагоприятные дни — 15, 20
Фазы Луны в марте 2026 года
- Растущая Луна — 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 марта
- Полнолуние — 2, 3, 4, 5, 31 марта
- Убывающая Луна — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 марта
- Новолуние — 18, 19, 20 марта
Март — лучшее время, когда можно сеять на рассаду помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, а также выращивать зелень — салат, петрушку, укроп, шпинат, базилик и сельдерей. В теплицах или на подоконнике также можно заниматься луком на зелень, редисом, редькой, дайконом, морковью, свёклой, репой и корневым сельдереем. Особое внимание стоит уделить капусте, спарже и бобовым культурам, которые лучше развиваются в благоприятные дни марта.
Кроме посева и рассады, март подходит для ухода за садовыми и комнатными цветами. Можно пересаживать однолетние, двулетние и многолетние растения, цветы. В это время важно также готовить почву, подкармливать её компостом или перегноем, планировать будущие грядки и следить за состоянием теплиц.
Благоприятные дни для посадки в марте 2026 года
- Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 10, 12, 17, 19, 26, 27
- Лук на зелень (перо), лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31
- Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27
- Редис, редька, дайкон — 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31
- Морковь, свёкла, репа, корневая сельдерея — 3, 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31
- Горох, бобы, фасоль — 13, 22, 23, 24
- Клубника, земляника — 17, 19, 24
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 17, 19, 26, 27
- Однолетние, двулетние и многолетние цветы, луковичные, комнатные растения — 3, 4, 24, 31
Посевной календарь на 2026 год для Украины: апрель
Благоприятные дни — 1, 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30
- Нейтральные дни — 3, 5, 6, 7, 11, 18, 26
- Неблагоприятные дни — 12, 13, 24, 25
- Самые неблагоприятные дни — 16, 17
Фазы Луны в апреле 2026 года
- Полнолуние — 1, 2, 3, 30 апреля
- Убывающая Луна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 апреля
- Новолуние — 16, 17, 18 апреля
- Растущая Луна — 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля
В апреле 2026 года можно сеять на рассаду или высаживать помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы, а также выращивать зелень, салат, петрушку, укроп, шпинат и базилик. Особое внимание следует уделять капусте, спарже и бобовым культурам, которые хорошо развиваются в благоприятные дни месяца, а также клубнике и землянике.
Кроме работы с овощами, апрель подходит для ухода за садовыми и комнатными растениями. Важно подкармливать почву перегноем или компостом, готовить грядки и теплицы. В саду важно проводить обрезку плодовых деревьев, подкормку и полив, подготовку почвы вокруг стволов, мульчирование и формирование приствольных кругов.
Благоприятные дни для посадки в апреле 2026 года
- Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 8, 14, 15, 22, 23
- Лук на зелень (перо), лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28
- Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 4, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23
- Редис, редька, дайкон — 1, 9, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 28
- Морковь, свёкла, репа, корневая сельдерея — 1, 4, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28
- Горох, бобы, фасоль — 9, 10, 19, 20, 21
- Клубника, земляника — 14, 15, 20, 21
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 14, 15, 22, 23
- Бахчевые культуры — 9, 10, 19
- Однолетние, двулетние и многолетние, луковичные и клубневые, комнатные — 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30
Посевной календарь на 2026 год по месяцам: май
Благоприятные дни — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Нейтральные дни — 3, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22, 24
- Неблагоприятные дни — 9, 16, 23
- Самый неблагоприятный день — 15
Фазы Луны в мае 2026 года
- Полнолуние — 1, 2, 3, 30, 31 мая
- Убывающая Луна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мая
- Новолуние — 15, 16, 17, 18 мая
- Растущая Луна — 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая
В мае 2026 года в саду и на огороде можно проводить прополку, прореживание, рыхление и подкормку почвы минеральными и органическими удобрениями, а также обрабатывать растения от вредителей и болезней. Особое внимание стоит уделять посадке и пересадке овощных культур, декоративных и плодовых деревьев и кустарников, а также подготовке рассады к высадке на грядки.
Кроме того, май подходит для обрезки веток и побегов, заготовки и укоренения черенков. Рекомендуется проводить окучивание, перекопку и культивацию возле корневой системы растений для лучшего доступа воздуха и питательных веществ.
Благоприятные дни для посадки в мае 2026 года
- Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 11, 12, 13, 20, 21, 31
- Лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 29, 30, 31
- Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 29, 30
- Редис, редька, дайкон — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 25
- Морковь, свёкла, репа, корневая сельдерея — 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 25, 29, 30
- Горох, бобы, фасоль — 6, 7, 8, 19
- Клубника, земляника — 11, 12, 13, 19
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 11, 12, 13, 20, 21
- Бахчевые культуры — 6, 7, 8
- Однолетние, двулетние и многолетние, луковичные и клубневые, комнатные растения — 19, 25, 26, 27, 28
Лунный посевной календарь на 2026 год: июнь
Благоприятные дни — 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30
- Нейтральные дни — 1, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27
- Неблагоприятные дни — 5, 7
- Самые неблагоприятные дни — 14, 15
Фазы Луны в июне 2026 года
- Полнолуние — 1, 2, 28, 29, 30 июня
- Убывающая Луна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня
- Новолуние — 14, 15, 16 июня
- Растущая Луна — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня
В июне 2026 года можно сажать и пересаживать овощные культуры, такие как помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, а также капусту, спаржу, редис, редьку, морковь, свёклу и зелень. Важно регулярно рыхлить почву, подкармливать её минеральными и органическими удобрениями, пропалывать и прореживать растения, чтобы они лучше развивались и давали богатый урожай.
Также можно высаживать плодовые деревья и кустарники, ягоды, виноград, а также ухаживать за уже посаженными культурами. В это время проводят обрезку веток и побегов, обработку от вредителей и болезней, подкормку деревьев и кустов, а также заготовку черенков и семян для следующих посадок.
Благоприятные дни для посадки в июне 2026 года
- Помидоры, перец (горький и сладкий), баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква — 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28, 29
- Лук на зелень (перо), лук-севок, лук на репку, чеснок, хрен, картофель, топинамбур — 2, 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30
- Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 25, 26, 30
- Редис, редька, дайкон — 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 30
- Морковь, свёкла, репа, корневая сельдерея — 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30
- Горох, бобы, фасоль — 3, 4, 12, 30
- Клубника, земляника — 8, 9
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 8, 9, 16, 17
- Бахчевые культуры — 3, 4, 12, 30
- Однолетние, двулетние и многолетние, комнатные растения — 20, 21, 22, 24
Благоприятные дни для посадки саженцев:
- Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) — 3, 4, 30
- Виноград — 3, 4, 8, 9, 30
- Крыжовник, смородина, малина, ежевика — 3, 4, 8, 9, 30
Посевной календарь на 2026 год для Украины: июль
Благоприятные дни — 1, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29
- Нейтральные дни — 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 30, 31
- Неблагоприятный день — 3
Фазы Луны в июле 2026 года
- Полнолуние — 1, 28, 29, 30, 31 июля
- Убывающая Луна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля
- Новолуние — 13, 14, 15 июля
- Растущая Луна — 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля
В июле можно проводить прополку, прореживание, рыхление почвы, подкормку минеральными и органическими удобрениями, а также обработку растений от вредителей и болезней. Собирать зрелые плоды и семена для будущих посадок.
В саду июль подходит для обрезки веток и побегов, пересадки и пикировки растений, заготовки и укоренения черенков. Можно проводить прививку деревьев и кустарников в благоприятные дни, а также ухаживать за корневой системой растений, выполняя окучивание и культивацию.
Благоприятные дни для посадки в июле 2026 года
- Лук на зелень, лук-севок — 1, 9, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29
- Редис, редька, дайкон — 1, 6, 9, 18, 19, 27, 28, 29
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 6
- Бахчевые культуры — 1, 9, 27, 28, 29
- Однолетние, двулетние и многолетние цветы, комнатные растения — 18, 19, 20, 21
Посевной календарь на 2026 год по месяцам: август
Благоприятные дни — 2, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29.
- Нейтральные дни — 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 28, 30, 31
- Неблагоприятный день — 3
- Самый неблагоприятный день — 12
Фазы Луны в августе 2026 года
- Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31 августа
- Новолуние — 11, 12, 13, 14 августа
- Растущая Луна — 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 августа
- Полнолуние — 26, 27, 28, 29 августа
Август 2026 года — хорошее время для прополки, прореживания, рыхления почвы и подкормки растений минеральными и органическими удобрениями. Следует следить за состоянием овощей и зелени, бороться с вредителями и болезнями, а также собирать урожай и семена для будущих посадок.
В саду август подходит для посадки декоративных и плодовых деревьев и кустарников, а также плодово-ягодных культур. В благоприятные дни можно пересаживать растения, проводить пикировку, заготовку и укоренение черенков. Также важно выполнять обрезку веток и побегов и ухаживать за корневой системой растений.
Благоприятные дни для посадки в августе 2026 года
- Огурцы — 2, 10, 21, 22, 29
- Лук — 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 2, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29
- Редис, редька, дайкон — 2, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25, 29
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 2, 10, 29
- Однолетние, двулетние и многолетние цветы, комнатные растения — 15, 16, 17, 26, 27
Лунный посевной календарь на 2026 год: сентябрь
Благоприятные дни — 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30
- Нейтральные дни — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 23, 28
- Неблагоприятные дни — 10, 27
- Самый неблагоприятный день — 11
Фазы Луны в сентябре 2026 года
- Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30 сентября
- Новолуние — 10, 11, 12 сентября
- Растущая Луна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 сентября
- Полнолуние — 25, 26, 27, 28 сентября
Благоприятные дни для посадки саженцев в сентябре 2026 года
- Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) — 20, 21
- Виноград — 20, 21, 25, 26
- Крыжовник, смородина, малина, ежевика — 20, 21, 25, 26
Сентябрь — время сбора урожая. Также благоприятные дни сентября подходят для посадки и пересадки овощных культур. В огороде следует рыхлить почву, прореживать растения, подкармливать минеральными и органическими удобрениями, а также ухаживать за корневой системой для лучшего развития растений.
В саду сентябрь — время для посадки и пересадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, таких как яблони, груши, вишни, сливы, виноград, смородина, крыжовник, малина и ежевика. Кроме того, это подходящий период для посадки цветов, комнатных растений и декоративных культур, а также обрезки ветвей и подготовки деревьев к зимнему сезону. В благоприятные дни можно заниматься заготовкой черенков и семян.
Благоприятные дни для посадки в сентябре 2026 года
- Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 2, 3, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29, 30
- Редис, редька, дайкон — 2, 3, 20, 21, 25, 26, 29, 30
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 25, 26
- Двулетние и многолетние, луковичные и клубневые, клематисы, розы, комнатные растения — 13, 14, 22, 24
Посевной календарь на 2026 год для Украины: октябрь
Благоприятные дни — 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31
- Нейтральные дни — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 30
- Неблагоприятный день — 9
- Самый неблагоприятный день — 10
Фазы Луны в октябре 2026 года
- Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31 октября
- Новолуние — 9, 10, 11, 12 октября
- Растущая Луна — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября
- Полнолуние — 25, 26, 27 октября
В октябре собирают поздние овощи, такие как лук, чеснок, редис, редьку, хрен и различную зелень. Также благоприятные дни подходят для посадки лука на репку и зелени, которая хорошо хранится или будет использована для осенне-зимних подкормок. Следует проводить рыхление почвы, прополку, подкормку растений и подготовку грядок к холодам, чтобы обеспечить им здоровый старт в следующем сезоне.
В саду октябрь — время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников, таких как яблони, груши, вишни, сливы, виноград, смородина, крыжовник, малина и ежевика. Также можно пересаживать многолетние и луковичные цветы, клематисы и розы, подготавливая их к зимовке. Важно ухаживать за деревьями, обрезать сухие или больные ветви, собирать семена и черенки для будущих посадок.
Благоприятные дни для посадки в октябре 2026 года
- Лук (батун, шнитт), лук на репку, чеснок, хрен — 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 28, 31
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 4, 22, 23, 31
- Двулетние и многолетние цветы, клематисы, розы — 8, 20, 21, 29
Благоприятные дни для посадки саженцев
- Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) — 17, 19
Посевной календарь на 2026 год по месяцам: ноябрь
Благоприятные дни — 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28
- Нейтральные дни — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 30
- Неблагоприятные дни — 8, 9, 29
Фазы Луны в ноябре 2026 года
- Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 ноября
- Новолуние — 8, 9, 10, 11 ноября
- Растущая Луна — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября
- Полнолуние — 23, 24, 25 ноября
Благоприятные дни для посадки в ноябре 2026 года
- Лук на репку, чеснок, хрен — 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28
- Картофель, топинамбур — 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28
- Редис, редька, дайкон — 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28
- Морковь, свёкла, репа, сельдерей (корень) — 10, 13, 14, 15, 23, 24, 28
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 18, 19, 20, 28
- Двулетние и многолетние цветы — 26
Благоприятные дни для посадки саженцев
- Плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива) — 13, 14, 15
- Виноград, крыжовник, смородина, малина, ежевика — 13, 14, 15, 18, 19, 20
В ноябре в Украине собирают поздние овощи, такие как лук, чеснок, хрен, редис, редьку, дайкон, морковь, свёклу, репу и сельдерей. Следует провести рыхление и мульчирование почвы, подкормку растений органическими или минеральными удобрениями, чтобы сохранить плодородие земли для следующего сезона. Благоприятные дни подходят для посадки зелени, которая хорошо переносит осенние условия.
В саду ноябрь — время для посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, таких как яблони, груши, сливы, вишни, виноград, смородина, крыжовник, малина и ежевика. Также можно высаживать двулетние и многолетние цветы, луковичные и клубневые растения. Важно подготовить деревья и кустарники к зимовке: обрезать сухие и повреждённые ветви, замульчировать приствольные круги и при необходимости укрыть чувствительные к морозу растения.
Лунный посевной календарь на 2026 год: декабрь
Благоприятные дни — 2, 3, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31
- Нейтральные дни — 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 30
- Неблагоприятные дни — 8, 26
Фазы Луны в декабре 2026 года
- Убывающая Луна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря
- Новолуние — 7, 8, 9, 10 декабря
- Растущая Луна — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 декабря
- Полнолуние — 23, 24, 25 декабря
В декабре в Украине основная работа на огороде заключается в уходе за зимними и поздними культурами. Это время, когда можно сажать лук на зелень, редис, редьку, дайкон и различную зелень в защищённых условиях или теплицах. На огороде и в саду особое внимание следует уделить защите растений от морозов и вредителей, которые могут остаться на зимующих грядках.
Важно следить за сохранностью деревьев и кустарников в горшках или теплицах, обрезать сухие ветви комнатных растений и обеспечивать цветы достаточным освещением. Декабрь позволяет завершить годовой цикл работ и подготовить сад и огород к новому сезону.
Благоприятные дни для посадки в декабре 2026 года
- Лук на зелень (перо) — 2, 6, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29
- Редис, редька, дайкон — 2, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29
- Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 16, 17, 24, 25
- Двулетние и многолетние, луковичные цветы — 2, 3, 15, 22, 23, 29, 31
