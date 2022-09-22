Не упусти правильный момент! Когда собирать урожай тыквы

Осень всегда ассоциируется с тыквой. В кафе можно увидеть новое меню с горячими напитками и блюдами, в составе которы есть этот овощ. На различных ярмарках огородники также демонстрируют свои самые большие плоды.
Чтобы тыква была вкусной и хранилась долго, нужно вовремя её собрать. Мы расскажем, когда убирать тыкву.
В Украине этот урожай обычно собирают с сентября по ноябрь, но все зависит от сорта. Есть скороспелые тыквы, которые доспевают еще в середине августа, некоторые — в середине сентября, другие готовы к сбору в октябре.
Надо быть очень внимательным(-ой), когда собираешь урожай. Соберешь рано — тыква будет твердой с безвкусной мякотью, поздно — начнет быстро гнить.
Когда собираешь тыкву, важно не оторвать плодоножку, ведь без этого хвостика она быстро сгниет. Некоторые дачники советуют срезать тыквы садовыми ножницами и оставлять хвостик длиной 3-4 см.
Её желательно хранить подальше от других овощей в картонном или деревянном ящике.
Существует несколько простых признаков, по которых можно понять, что тыква готова к сбору:
Если же тебе не хочется ждать средины октября, когда созреет тыква, можно ускорить этот процесс. В первую очередь, на кусте нужно обрезать все маленькие тыковки, оставить несколько самых больших. Тогда растение не будет тратить силы на питание мелких плодов.
Также важно удобрять тыкву, делать это можно с августа.
Еще один совет — высаживай овощ из горшечной рассады. Это поможет ускорить дозревание урожая, если в твоем регионе плоды зреют долго.
Тыква — находка для хозяйки, она даже может быть полноценным десертом. Ранее мы рассказывали пять способов, как приготовить тыкву.
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