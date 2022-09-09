С пармезаном, яблоками, медом и в кожуре — пять способов запечь вкусную тыкву

Тыква — это просто находка для хозяйки. Можно приготовить много вкусного: кашу, пюре, пироги, варенье, кексы и т. д. А самое главное, что тыкву можно просто запечь в духовке, и это уже будет сладким и полезным десертом. Мы расскажем тебе пять способов, как запечь тыкву.

Запеченная тыква в духовке

Ингредиенты

800 г тыквы

30 г сливочного масла

120 мл воды

0,5 ст. сахара

Как запечь тыкву в духовке

Этот рецепт самый быстрый и простой. Сначала подготовь все ингредиенты и почисть тыкву от кожуры. Нарежь удобными для тебя кусочками. Положи тыкву в форму для запекания, посыпь сахаром и положи сверху кусочки масла. Добавь немного воды и поставь в духовку. Выпекай в разогретой до 200 °С духовке 25–40 мин, пока тыква не станет мягкой.

Как запечь тыкву с кожурой

Маленькие тыквы, примерно 1–1,5 кг, можно запекать целиком. Для этого их необходимо помыть и проткнуть вилкой со всех сторон. Выпекать около часа при 200 °С.

Если у тебя большая тыква, нарежь ее кусочками, посыпь сахаром или корицей и положи в форму кожурой вниз. Выпекай примерно 40 мин при 180 °С.

Кусочки тыквы, запеченные с кожурой, хорошо держат форму и не распадаются.

Как запечь тыкву с медом

Ингредиенты для запеченной тыквы с медом

1 кг тыквы

2 ст. л сахара

4 ст. л мёда

несколько веточек свежего розмарина

Приготовление

Сначала нужно нарезать тыкву на кусочки, потом посыпать сахаром и полить медом. Можно добавить розмарин или корицу. Выпекать 40 мин при 200 °С.

Как приготовить запеченную тыкву с пармезаном

Ингредиенты для тыквы с пармезаном

800 г тыквы

2 ч. л кукурузного крахмала

2 ст. л растительного масла

½ ч. л молотого кайенского перца

1 ч. л паприки

1 ч. л сушёного чеснока

соль

пармезан

петрушка

Приготовление запеченной тыквы с пармезаном

Сначала нарежь тыкву соломкой и смешай ее с крахмалом, маслом, перцем, чесноком, солью и паприкой.

Выложи тыкву в форму, предварительно застелив ее пергаментной бумагой. Поставь в разогретую до 190 °С духовку на 20 мин. Далее смешай натертый пармезан и порезанную петрушку. Когда тыква испечется, посыпь ее смесью перед подачей.

Как запечь тыкву с яблоками и изюмом

Ингредиенты

50 г изюма

300 г тыквы

2 яблока

2 ст. л воды

½ лимона или лайма

молотая корица

2 ст. л сахара.

Приготовление запеченной тыквы с яблоками и изюмом

Прежде всего подготовь изюм — залей его кипятком на 10 мин. Далее нарежь тыкву и яблоки продолговатыми кусочками или кубиками.

Вылей воду в форму для запекания и положи туда тыкву с яблоками и изюмом. Полей лимонным соком, добавь корцу и сахар.

Выпекай в духовке при 200 °C в течение 30–35 минут. После 15 минут выпекания аккуратно перемешай ингредиенты.

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